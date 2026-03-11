Arnaques en ligne : Meta supprime... 159 millions de publicités frauduleuses

L’intelligence artificielle pour détecter les arnaques

De nouvelles alertes pour les utilisateurs

WhatsApp et Messenger également concernés

Qu'en penser ?



Les chiffres communiqués par Meta semblent incroyable, mais ils illustrent malheureusement l’ampleur du problème. Les arnaques en ligne représentent aujourd’hui une activité extrêmement lucrative, et les plateformes sociales sont devenues l’un des principaux terrains d’action pour les fraudeurs. Avec ces nouveaux outils, Meta espère identifier plus rapidement les tentatives d’escroquerie et limiter leur propagation sur ses services.

