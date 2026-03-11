Arnaques en ligne : Meta supprime... 159 millions de publicités frauduleuses
Par Laurence - Publié le
Meta poursuit sa lutte contre les escroqueries sur ses plateformes. Le groupe affirme avoir supprimé plus de 159 millions de publicités frauduleuses et fermé 10,9 millions de comptes liés à des arnaques sur Facebook et Instagram au cours de l’année écoulée. Face à l’ampleur du phénomène, l’entreprise annonce également le déploiement de nouveaux outils de protection sur Facebook, Instagram et WhatsApp.
Pour améliorer la détection des escroqueries, Meta mise désormais davantage sur l’intelligence artificielle. Selon l’entreprise, les fraudeurs utilisent des techniques de plus en plus sophistiquées, avec des messages trompeurs et des mises en scène difficiles à détecter avec les systèmes traditionnels.
Les nouveaux outils d’IA analysent plusieurs types de signaux simultanément, notamment le texte des messages, les images utilisées et le contexte global de la publication L’objectif est d’identifier plus rapidement les schémas d’arnaque complexes. Ces systèmes ciblent particulièrement deux pratiques très répandues, comme l’usurpation d’identité de célébrités, de personnalités publiques ou de marques. Ou encore les liens menant vers de faux sites web imitant des plateformes légitimes.
En parallèle, Meta introduit de nouvelles alertes de sécurité destinées à prévenir les utilisateurs lorsque certaines activités semblent suspectes, même si elles ne sont pas encore confirmées comme frauduleuses.
Sur Facebook, les utilisateurs recevront désormais des avertissements lorsqu’ils reçoivent des demandes d’amis provenant de comptes présentant des signaux inhabituels, par exemple : peu d’amis en commun, un compte récemment créé et un utilisateur localisé dans un autre pays. Ces alertes visent notamment à lutter contre les comptes clonés, une technique qui consiste à reproduire le profil d’un ami afin de tromper les victimes.
Les nouvelles protections s’étendent également à WhatsApp et Messenger, deux applications souvent ciblées par les escrocs. Sur WhatsApp, l’application mettra désormais en évidence le pays d’origine d’un appareil qui tente de se connecter à votre compte. Elle rappellera aussi clairement que l’autorisation permet d’accéder à l’ensemble des messages et de se faire passer pour l’utilisateur.
De son côté, Messenger tentera de détecter certains types d’arnaques courantes, notamment les fausses offres d’emploi. Lorsqu’un message semble suspect, l’application pourra afficher un avertissement et proposer une analyse du contenu par un système d’IA spécialisé.
Les chiffres communiqués par Meta semblent incroyable, mais ils illustrent malheureusement l’ampleur du problème. Les arnaques en ligne représentent aujourd’hui une activité extrêmement lucrative, et les plateformes sociales sont devenues l’un des principaux terrains d’action pour les fraudeurs. Avec ces nouveaux outils, Meta espère identifier plus rapidement les tentatives d’escroquerie et limiter leur propagation sur ses services.
