Comment une course sur Strava a permis de localiser le porte-avions Charles-de-Gaulle
Par Laurence - Publié le
Stravaleaks, le retour ! Le journal Le Monde vient récidiver son exploit, en révélant être capable de localiser le porte-avions français Charles-de-Gaulle, et ce, grâce aux informations de course d'un utilisateur de Strava.
Le 13 mars dernier, à 10h35, un marin embarqué sur le bâtiment militaire a enregistré une sortie de course à pied sur l’application Strava. Soit un parcours d’environ sept kilomètres, effectué en aller-retour.
Jusque là rien d’inhabituel en apparence : sauf que son profil était public. Comme souvent sur ce type d’application, il était possible de recouper les données GPS associées et de visualiser précisément le trajet. Par conséquent, il était possible de situer le navire en pleine mission.
En exploitant ces données, le journal Le Monde a pu déterminer la position exacte du porte-avions. Une information particulièrement sensible, puisque le Charles-de-Gaulle était déployé en Méditerranée dans le cadre d’opérations liées au conflit au Moyen-Orient. Si la présence du porte-avions avait été annoncée quelques jours plus tôt, sa localisation précise devait, elle, rester confidentielle.
En opération, ce type de navire coupe normalement ses systèmes de communication afin d’éviter toute fuite d’information. Mais les smartphones personnels, eux, continuent d’émettre.
C’est précisément ce qui rend ce type de faille difficile à maîtriser car elle ne vient pas d’un système militaire, mais d’un usage individuel, banal et quotidien L’état-major des armées a d’ailleurs réagi en rappelant que
Ce n’est pas la première fois que l’application est impliquée dans ce type d’incident. En 2024, une enquête baptisée Stravaleaks avait déjà montré que des données publiques permettaient de localiser les déplacements de gardes du corps ou encore d'identifier les hôtels de dirigeants comme Emmanuel Macron, Vladimir Poutine ou Joe Biden. Le principe est toujours le même : des données anodines, cumulées et croisées, deviennent des informations stratégiques.
Au-delà de Strava, cet épisode met en lumière un enjeu plus global, celui de concilier usages numériques personnels et exigences de sécurité. À l’heure où les objets connectés, les applications sportives et les services géolocalisés sont omniprésents, la moindre donnée partagée peut devenir sensible. Et comment une simple course à pied, partagée sans précaution, peut désormais révéler bien plus qu’un record personnel.
Une course en pleine mer
Le 13 mars dernier, à 10h35, un marin embarqué sur le bâtiment militaire a enregistré une sortie de course à pied sur l’application Strava. Soit un parcours d’environ sept kilomètres, effectué en aller-retour.
Jusque là rien d’inhabituel en apparence : sauf que son profil était public. Comme souvent sur ce type d’application, il était possible de recouper les données GPS associées et de visualiser précisément le trajet. Par conséquent, il était possible de situer le navire en pleine mission.
En exploitant ces données, le journal Le Monde a pu déterminer la position exacte du porte-avions. Une information particulièrement sensible, puisque le Charles-de-Gaulle était déployé en Méditerranée dans le cadre d’opérations liées au conflit au Moyen-Orient. Si la présence du porte-avions avait été annoncée quelques jours plus tôt, sa localisation précise devait, elle, rester confidentielle.
Strava, déjà au cœur de plusieurs scandales
En opération, ce type de navire coupe normalement ses systèmes de communication afin d’éviter toute fuite d’information. Mais les smartphones personnels, eux, continuent d’émettre.
C’est précisément ce qui rend ce type de faille difficile à maîtriser car elle ne vient pas d’un système militaire, mais d’un usage individuel, banal et quotidien L’état-major des armées a d’ailleurs réagi en rappelant que
l’hygiène numérique du combattantest un élément clé, et que des mesures seront prises pour éviter ce genre d'indiscrétion.
Ce n’est pas la première fois que l’application est impliquée dans ce type d’incident. En 2024, une enquête baptisée Stravaleaks avait déjà montré que des données publiques permettaient de localiser les déplacements de gardes du corps ou encore d'identifier les hôtels de dirigeants comme Emmanuel Macron, Vladimir Poutine ou Joe Biden. Le principe est toujours le même : des données anodines, cumulées et croisées, deviennent des informations stratégiques.
Qu'en penser ?
Au-delà de Strava, cet épisode met en lumière un enjeu plus global, celui de concilier usages numériques personnels et exigences de sécurité. À l’heure où les objets connectés, les applications sportives et les services géolocalisés sont omniprésents, la moindre donnée partagée peut devenir sensible. Et comment une simple course à pied, partagée sans précaution, peut désormais révéler bien plus qu’un record personnel.