Comment une course sur Strava a permis de localiser le porte-avions Charles-de-Gaulle

Une course en pleine mer

Capture d'écran anonymisée Le Monde

Strava, déjà au cœur de plusieurs scandales

l’hygiène numérique du combattant

Qu'en penser ?



Au-delà de Strava, cet épisode met en lumière un enjeu plus global, celui de concilier usages numériques personnels et exigences de sécurité. À l’heure où les objets connectés, les applications sportives et les services géolocalisés sont omniprésents, la moindre donnée partagée peut devenir sensible. Et comment une simple course à pied, partagée sans précaution, peut désormais révéler bien plus qu’un record personnel.

a. Soit un parcours d’environ sept kilomètres, effectué en aller-retour.Jusque là rien d’inhabituel en apparence : sauf que. Comme souvent sur ce type d’application, il était possible de recouper les données GPS associées et de visualiser précisément le trajet. Par conséquent, il étaitEn exploitant ces données,. Une information particulièrement sensible, puisque le Charles-de-Gaulle était déployé en Méditerranée dans le cadre d’opérations liées au conflit au Moyen-Orient. Si la présence du porte-avions avait été annoncée quelques jours plus tôt,En opération, ce type de navire coupe normalement ses systèmes de communication afin d’éviter toute fuite d’information.C’est précisément ce qui rend ce type de faille difficile à maîtriser car elle ne vient pas d’un système militaire, mais d’unL’état-major des armées a d’ailleurs réagi en rappelant queest un élément clé, et que des mesures seront prises pour éviter ce genre d'indiscrétion.. En 2024, une enquête baptiséeavait déjà montré que des données publiques permettaient de localiser les déplacements de gardes du corps ou encore d'identifier les hôtels de dirigeants comme Emmanuel Macron, Vladimir Poutine ou Joe Biden. Le principe est toujours le même : des données anodines, cumulées et croisées, deviennent des informations stratégiques.