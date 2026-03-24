iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 (et les autres) sont disponibles !
Par Laurence - Publié le
Une semaine après avoir proposé la Release Candidate pour iOS 26.4, iPadOS 26.4, watchOS 26.4, macOS 26.4, visionOS 26.4 et tvOS 26.4, Apple propose enfin les versions finales de l'ensemble de ses systèmes !
Attention, comme dirait Bison Futé : risques de bouchons ! S'agissant de versions finales, il est fort possible qu'elles puissent apparaître progressivement au cours de la soirée et que la vitesse de téléchargement soit ralentie...
Comme d'habitude, il faudra se rendre dans l'application Réglages / Réglages Systèmes de votre appareil > Général > mise à jour de Logiciels et de disposer d'une bonne connexion WiFi ou de patience en cas de bouchons sur les serveurs d'Apple — comme cela est souvent le cas pour ce genre d'updates.
Maintenant qu'iOS 26.4 est arrivé, il est désormais temps de passer à la suite ! Car c'est bien la prochaine itération qui est attendue au tournant ! Attendu avec iOS 26.4, puis encore reporté, Siri Intelligent pourrait nous faire l'honneur de pointer son nez avec les bêta d'iOS 26.5.
Présentée lors de la WWDC 2024 puis continuellement repoussée, cette nouvelle version devait marquer un tournant pour l’assistant personnel d’Apple, régulièrement critiqué pour son retard face aux solutions concurrentes. A moins qu'Apple ne décide d'attendre la WWDC 2026 et la présentation d'iOS 27 pour enfin concrétiser cela !
En plus des dernières versions comme iOS 26.4 ou macOS 26.4, Apple a discrètement déployé plusieurs mises à jour pour les anciens systèmes : iOS 18.7.7, iPadOS 18.7.7, macOS 15.7.5, macOS 14.8.5, watchOS 8.8.2 et watchOS 5.3.10
Concrètement, cela concerne tous les utilisateurs qui ne peuvent pas — ou ne souhaitent pas — passer aux versions les plus récentes. Ces mises à jour n’apportent pas de nouveautés visibles : il s’agit avant tout de correctifs de sécurité.
L’objectif est de contrer des failles récemment identifiées, notamment celles pouvant être exploitées via des contenus web malveillants, des applications compromises et des vulnérabilités système. Même sans nouvelles fonctionnalités, ces correctifs sont essentiels pour éviter tout risque de compromission des données.
Attention, comme dirait Bison Futé : risques de bouchons ! S'agissant de versions finales, il est fort possible qu'elles puissent apparaître progressivement au cours de la soirée et que la vitesse de téléchargement soit ralentie...
Comment installer cette mise à jour ?
Comme d'habitude, il faudra se rendre dans l'application Réglages / Réglages Systèmes de votre appareil > Général > mise à jour de Logiciels et de disposer d'une bonne connexion WiFi ou de patience en cas de bouchons sur les serveurs d'Apple — comme cela est souvent le cas pour ce genre d'updates.
Et la suite ?
Maintenant qu'iOS 26.4 est arrivé, il est désormais temps de passer à la suite ! Car c'est bien la prochaine itération qui est attendue au tournant ! Attendu avec iOS 26.4, puis encore reporté, Siri Intelligent pourrait nous faire l'honneur de pointer son nez avec les bêta d'iOS 26.5.
Présentée lors de la WWDC 2024 puis continuellement repoussée, cette nouvelle version devait marquer un tournant pour l’assistant personnel d’Apple, régulièrement critiqué pour son retard face aux solutions concurrentes. A moins qu'Apple ne décide d'attendre la WWDC 2026 et la présentation d'iOS 27 pour enfin concrétiser cela !
N'oublions pas les anciens modèles !
En plus des dernières versions comme iOS 26.4 ou macOS 26.4, Apple a discrètement déployé plusieurs mises à jour pour les anciens systèmes : iOS 18.7.7, iPadOS 18.7.7, macOS 15.7.5, macOS 14.8.5, watchOS 8.8.2 et watchOS 5.3.10
Concrètement, cela concerne tous les utilisateurs qui ne peuvent pas — ou ne souhaitent pas — passer aux versions les plus récentes. Ces mises à jour n’apportent pas de nouveautés visibles : il s’agit avant tout de correctifs de sécurité.
L’objectif est de contrer des failles récemment identifiées, notamment celles pouvant être exploitées via des contenus web malveillants, des applications compromises et des vulnérabilités système. Même sans nouvelles fonctionnalités, ces correctifs sont essentiels pour éviter tout risque de compromission des données.