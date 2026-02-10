OpenAI commence à afficher de la pub dans ChatGPT
C’est un tournant stratégique pour ChatGPT. Comment annoncé précédemment, les utilisateurs américains disposant d’un compte gratuit ou d’un abonnement Go à bas coût commencent à voir apparaître des publicités au sein de l’interface du chatbot. Il s'agit d'une première pour OpenAI, qui cherche ainsi à financer l’infrastructure massive nécessaire au fonctionnement de son IA générative.
OpenAI assure que ces annonces seront strictement cantonnées aux offres Free et Go. Les abonnés Plus, Pro, Business, Enterprise et Education resteront, eux, totalement à l’abri de toute publicité. Autre garde-fou important : les mineurs ne verront aucune annonce, et les publicités ne seront jamais affichées lors de conversations portant sur des sujets sensibles comme la santé, la santé mentale ou la politique.
Mais attention, les annonces seront clairement identifiées comme contenu sponsorisé et présentées séparément des réponses générées par l’IA. OpenAI insiste également sur un point clé : les publicités n’influenceront pas les réponses de ChatGPT, et aucun contenu issu des conversations ne sera transmis aux annonceurs.
Par défaut, les publicités affichées s’appuieront sur le contexte général de la conversation, l’historique des échanges ou les interactions passées avec des annonces. Par exemple, une discussion autour de recettes pourra faire apparaître des publicités pour des kits de repas ou des services de livraison alimentaire.
Apparemment, les annonceurs n’auront accès qu’à des données agrégées, comme le nombre d’impressions ou de clics. OpenAI précise qu’aucune information personnelle, historique de discussion ou mémoire utilisateur ne sera partagée. Les utilisateurs pourront en outre masquer une publicité, donner leur avis, comprendre pourquoi une annonce leur est proposée, supprimer les données publicitaires ou désactiver la personnalisation.
OpenAI rappelle que l’entreprise n’est toujours pas rentable et que les offres gratuites ou à bas prix impliquent des investissements lourds et continus en calcul et en infrastructure. La publicité devient donc un levier pour soutenir ces coûts, tout en laissant une alternative claire : payer pour une expérience sans publicité ou accepter un nombre réduit de messages gratuits en échange d’un retrait des annonces.
Ce déploiement est présenté comme une phase de test, destinée à ajuster le format et à recueillir les retours des utilisateurs. OpenAI affirme croire que la publicité dans ChatGPT peut être
Cette décision contraste fortement avec la position de Anthropic, concurrent direct d’OpenAI. La société à l’origine du chatbot Claude a récemment promis de rester totalement sans publicité, allant jusqu’à diffuser une publicité critique lors du Super Bowl. Son message est clair : une conversation avec une IA ne serait pas un espace approprié pour la publicité. Avec ce choix, OpenAI ouvre donc un nouveau chapitre dans l’économie des assistants conversationnels. Mais est-ce que les utilisateurs accepteront, ou pas, cette évolution ? Ou seront-ils tenté par un autre type de formule ?
Des publicités limitées… et encadrées
Un ciblage contextuel, mais sans données personnelles
Un choix économique assumé
particulièrement utilelorsqu’elle est bien intégrée et pertinente.
Qu'en penser ?
