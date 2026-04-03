Céline Dion enflamme internet avec ses concerts parisiens : entre afflux et arnaques

Qu’en penser ?



Le retour de Céline Dion confirme une chose : certains artistes restent capables de créer un événement mondial, même après plusieurs années d’absence. L’ampleur de la demande témoigne d’un attachement intact du public.



Mais cette situation met aussi en lumière les limites actuelles des systèmes de billetterie face à une demande massive, ainsi que la montée en puissance des fraudes en ligne. Entre technologie anti-bots et vigilance des fans, l’équilibre reste fragile. Dans ce contexte, décrocher un billet relève presque du défi… et impose plus que jamais de rester prudent.