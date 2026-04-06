Les robots de livraison se font tabasser en pleine rue

On en dit quoi ?



C'est assez improbable de voir des gens s'acharner sur des petites boîtes à roulettes qui livrent des burgers. Mais derrière l'absurdité des vidéos, il y a un vrai sujet. Ces robots occupent des trottoirs, ne créent pas d'emploi local, et personne n'a vraiment demandé aux riverains leur avis avant de les déployer. La cohabitation entre piétons et machines autonomes, ça ne se décrète pas.