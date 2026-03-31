Des robots humanoïdes servent des clients chez McDonald's à Shanghai
Par Vincent Lautier - Publié le
McDonald's a déployé des robots humanoïdes dans un restaurant de Shanghai pour accueillir les clients, servir les repas et interagir avec les visiteurs. Les machines, fournies par le chinois Keenon Robotics, portaient l'uniforme rouge et jaune de la chaîne. McDonald's a depuis précisé qu'il s'agissait d'une opération liée à l'inauguration d'un restaurant dans un musée des sciences.
Une vidéo partagée sur X montre plusieurs robots humanoïdes en poste dans un McDonald's de Shanghai, habillés aux couleurs de l'enseigne. On les voit accueillir les clients, assister au service et livrer des commandes aux tables. De plus petits robots se baladaient dans la salle et les enfants leur couraient après. Les machines ont été fournies par Keenon Robotics, une entreprise chinoise spécialisée dans les robots de service. Le restaurant en question est situé dans le Musée des sciences et technologies de Shanghai, et les robots étaient présents dans le cadre de son inauguration.
Du côté de McDonald's, le discours est resté prudent. Jon Banner, cadre chez McDonald's, a expliqué que les robots avaient été demandés par le musée pour attirer l'attention lors de l'ouverture, et que l'opération était temporaire. La chaîne n'a confirmé aucun programme pilote ni plan de déploiement plus large. Côté Keenon Robotics, le ton était très différent. Le fabricant a publié sa propre vidéo en déclarant que ses robots humanoïdes
Que les robots aient réellement servi des clients ou qu'ils aient simplement joué les mascottes high-tech, la vidéo a suffi à relancer le débat sur l'automatisation dans la restauration rapide. Plusieurs médias américains ont titré sur des
Les vidéos montrent des robots qui font des choses, pas juste des statues posées dans un coin. Mais McDonald's dit que c'était juste pour l'inauguration, et Keenon en fait une vitrine commerciale. La vérité est probablement quelque part au milieu : un vrai test grandeur nature, mais limité et sans suite annoncée. Pas certain que j'ai très envie qu'un robot me serve mon Big Mac a priori, mais à voir. Et vous ?
Des robots en uniforme derrière le comptoir
Une vidéo partagée sur X montre plusieurs robots humanoïdes en poste dans un McDonald's de Shanghai, habillés aux couleurs de l'enseigne. On les voit accueillir les clients, assister au service et livrer des commandes aux tables. De plus petits robots se baladaient dans la salle et les enfants leur couraient après. Les machines ont été fournies par Keenon Robotics, une entreprise chinoise spécialisée dans les robots de service. Le restaurant en question est situé dans le Musée des sciences et technologies de Shanghai, et les robots étaient présents dans le cadre de son inauguration.
McDonald's temporise
Du côté de McDonald's, le discours est resté prudent. Jon Banner, cadre chez McDonald's, a expliqué que les robots avaient été demandés par le musée pour attirer l'attention lors de l'ouverture, et que l'opération était temporaire. La chaîne n'a confirmé aucun programme pilote ni plan de déploiement plus large. Côté Keenon Robotics, le ton était très différent. Le fabricant a publié sa propre vidéo en déclarant que ses robots humanoïdes
montrent comment l'automatisation du service devient une composante naturelle de la restauration mondiale. Aucune spec technique n'a été communiquée : ni autonomie, ni vitesse, ni nom de modèle.
Un test qui pose des questions
Que les robots aient réellement servi des clients ou qu'ils aient simplement joué les mascottes high-tech, la vidéo a suffi à relancer le débat sur l'automatisation dans la restauration rapide. Plusieurs médias américains ont titré sur des
robots employéschez McDonald's. Amazon compte déjà plus d'un million de robots dans ses entrepôts et 75 % de ses livraisons mondiales sont assistées par une machine. Dans la restauration, où la rapidité et la disponibilité de la main-d'oeuvre sont des enjeux permanents, ce genre de test attire forcément l'attention, même quand il reste limité à une seule journée dans un musée.
On en dit quoi ?
Les vidéos montrent des robots qui font des choses, pas juste des statues posées dans un coin. Mais McDonald's dit que c'était juste pour l'inauguration, et Keenon en fait une vitrine commerciale. La vérité est probablement quelque part au milieu : un vrai test grandeur nature, mais limité et sans suite annoncée. Pas certain que j'ai très envie qu'un robot me serve mon Big Mac a priori, mais à voir. Et vous ?