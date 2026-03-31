Des robots humanoïdes servent des clients chez McDonald's à Shanghai

On en dit quoi ?



Les vidéos montrent des robots qui font des choses, pas juste des statues posées dans un coin. Mais McDonald's dit que c'était juste pour l'inauguration, et Keenon en fait une vitrine commerciale. La vérité est probablement quelque part au milieu : un vrai test grandeur nature, mais limité et sans suite annoncée. Pas certain que j'ai très envie qu'un robot me serve mon Big Mac a priori, mais à voir. Et vous ?