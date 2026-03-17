Pokémon Go : vos balades pour attraper Pikachu ont servi à entraîner des robots de livraison

On en dit quoi ?



Bon, c'est très malin, il faut bien le reconnaître. Faire bosser des millions de joueurs (moi le premier) comme cartographes bénévoles pendant dix ans, puis revendre cette mine d'or à des robots livreurs de pizza, c'est quand même un beau retournement de situation. Bon par contre, la question du consentement reste entière. Accepter des CGU pour jouer à Pokémon Go et se retrouver à alimenter une base de navigation pour machines autonomes, ce sont deux choses assez différentes. En tout cas, la prochaine fois que vous croiserez un petit robot sur un trottoir, dites-vous qu'il vous doit peut-être une partie de son sens de l'orientation.