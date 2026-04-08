Chrome devient plus pratique : des onglets verticaux et un nouveau mode lecture

Des onglets verticaux pour mieux gérer la surcharge

Afficher les onglets verticalement

Un mode lecture enfin à la hauteur

Ouvrir en mode lecture

Un déploiement progressif

Qu’en penser ?



Avec ces ajouts, Google ne révolutionne pas Chrome, mais rattrape clairement son retard sur certains usages avancés. Les onglets verticaux, en particulier, répondent à une attente ancienne des utilisateurs professionnels ou des profils “multi-onglets”.



Le mode lecture, de son côté, s’inscrit dans une tendance plus large visant à réduire la surcharge informationnelle du web. Une évolution bienvenue à l’heure où les pages sont de plus en plus chargées.



La question est désormais de savoir si ces fonctionnalités seront suffisamment mises en avant pour être adoptées massivement. Car comme souvent avec Chrome, le défi n’est pas tant d’innover… que de rendre ces nouveautés visibles et réellement utilisées au quotidien.

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C’est sans doute la nouveauté la plus visible :. Cette option est accessible très rapidement — via un clic droit puis— qui transforme immédiatement l’interface.Ce nouveau mode permet d’afficher, un avantage non négligeable pour ceux qui jonglent avec des dizaines d’onglets ouverts. L’organisation des groupes d’onglets devient également, avec une hiérarchie plus claire et moins compacte que dans la version classique.Ce choix n’est pas anodin :, preuve que le modèle horizontal commence à atteindre ses limites face à la multiplication des contenus.Autre amélioration notable,, ce mode gagne en importance avec une interface dédiée qui élimine les distractions.Accessible via un clic droit sur une page (), il permet de se concentrer sur le contenu en supprimant publicités, menus et éléments parasites. Le rendu devient plus proche d’un article ou d’un ebook, avec une mise en page simplifiée et plus confortable.Ce repositionnement du mode lecture montre que Google prend enfin au sérieux les usages liés à la consultation longue — un domaine où certains concurrents étaient jusqu’ici plus convaincants.Ces deux nouveautés sont en cours de déploiement sur la version desktop de Chrome. Elles devraientchez tous les utilisateurs dans les prochains jours, sans manipulation particulière autre qu’une mise à jour du navigateur.