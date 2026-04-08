Chrome devient plus pratique : des onglets verticaux et un nouveau mode lecture
Par Laurence - Publié le
Google poursuit l’évolution de son navigateur avec une mise à jour qui pourrait bien changer les habitudes des utilisateurs les plus intensifs. Avec l’arrivée des onglets verticaux et d’un mode lecture repensé, Chrome tente de moderniser son interface tout en répondant à des usages de plus en plus exigeants.
C’est sans doute la nouveauté la plus visible : Chrome propose désormais d’afficher les onglets dans une barre latérale, plutôt qu’en haut de la fenêtre. Cette option est accessible très rapidement — via un clic droit puis
Ce nouveau mode permet d’afficher les titres complets des pages, un avantage non négligeable pour ceux qui jonglent avec des dizaines d’onglets ouverts. L’organisation des groupes d’onglets devient également plus lisible, avec une hiérarchie plus claire et moins compacte que dans la version classique.
Ce choix n’est pas anodin : Microsoft Edge, Safari ou encore Arc ont déjà adopté ce type d’affichage, preuve que le modèle horizontal commence à atteindre ses limites face à la multiplication des contenus.
Autre amélioration notable, Google introduit un nouveau mode lecture en plein écran. Jusqu’ici cantonné à un panneau latéral, ce mode gagne en importance avec une interface dédiée qui élimine les distractions.
Accessible via un clic droit sur une page (
Ce repositionnement du mode lecture montre que Google prend enfin au sérieux les usages liés à la consultation longue — un domaine où certains concurrents étaient jusqu’ici plus convaincants.
Ces deux nouveautés sont en cours de déploiement sur la version desktop de Chrome. Elles devraient apparaître progressivement chez tous les utilisateurs dans les prochains jours, sans manipulation particulière autre qu’une mise à jour du navigateur.
Avec ces ajouts, Google ne révolutionne pas Chrome, mais rattrape clairement son retard sur certains usages avancés. Les onglets verticaux, en particulier, répondent à une attente ancienne des utilisateurs professionnels ou des profils “multi-onglets”.
Le mode lecture, de son côté, s’inscrit dans une tendance plus large visant à réduire la surcharge informationnelle du web. Une évolution bienvenue à l’heure où les pages sont de plus en plus chargées.
La question est désormais de savoir si ces fonctionnalités seront suffisamment mises en avant pour être adoptées massivement. Car comme souvent avec Chrome, le défi n’est pas tant d’innover… que de rendre ces nouveautés visibles et réellement utilisées au quotidien.
Des onglets verticaux pour mieux gérer la surcharge
C’est sans doute la nouveauté la plus visible : Chrome propose désormais d’afficher les onglets dans une barre latérale, plutôt qu’en haut de la fenêtre. Cette option est accessible très rapidement — via un clic droit puis
Afficher les onglets verticalement— qui transforme immédiatement l’interface.
Ce nouveau mode permet d’afficher les titres complets des pages, un avantage non négligeable pour ceux qui jonglent avec des dizaines d’onglets ouverts. L’organisation des groupes d’onglets devient également plus lisible, avec une hiérarchie plus claire et moins compacte que dans la version classique.
Ce choix n’est pas anodin : Microsoft Edge, Safari ou encore Arc ont déjà adopté ce type d’affichage, preuve que le modèle horizontal commence à atteindre ses limites face à la multiplication des contenus.
Un mode lecture enfin à la hauteur
Autre amélioration notable, Google introduit un nouveau mode lecture en plein écran. Jusqu’ici cantonné à un panneau latéral, ce mode gagne en importance avec une interface dédiée qui élimine les distractions.
Accessible via un clic droit sur une page (
Ouvrir en mode lecture), il permet de se concentrer sur le contenu en supprimant publicités, menus et éléments parasites. Le rendu devient plus proche d’un article ou d’un ebook, avec une mise en page simplifiée et plus confortable.
Ce repositionnement du mode lecture montre que Google prend enfin au sérieux les usages liés à la consultation longue — un domaine où certains concurrents étaient jusqu’ici plus convaincants.
Un déploiement progressif
Ces deux nouveautés sont en cours de déploiement sur la version desktop de Chrome. Elles devraient apparaître progressivement chez tous les utilisateurs dans les prochains jours, sans manipulation particulière autre qu’une mise à jour du navigateur.
Qu’en penser ?
Avec ces ajouts, Google ne révolutionne pas Chrome, mais rattrape clairement son retard sur certains usages avancés. Les onglets verticaux, en particulier, répondent à une attente ancienne des utilisateurs professionnels ou des profils “multi-onglets”.
Le mode lecture, de son côté, s’inscrit dans une tendance plus large visant à réduire la surcharge informationnelle du web. Une évolution bienvenue à l’heure où les pages sont de plus en plus chargées.
La question est désormais de savoir si ces fonctionnalités seront suffisamment mises en avant pour être adoptées massivement. Car comme souvent avec Chrome, le défi n’est pas tant d’innover… que de rendre ces nouveautés visibles et réellement utilisées au quotidien.