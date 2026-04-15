Le nouvel Apple Store de Zurich sera juste...immense !
Par Laurence - Publié le
Après une petite pause, Apple poursuit l’expansion de son réseau retail en Europe. Un permis de construire déposé à Zurich confirme l’ouverture prochaine d’un nouveau magasin, situé au 7 Lintheschergasse, à deux pas de la prestigieuse Bahnhofstrasse. Un emplacement hautement stratégique pour la Pomme.
Le document administratif, déposé en février et repéré par la publication suisse macprime, évoque clairement un projet de
Le futur store sera implanté à l’angle de Lintheschergasse et Usteristrasse, juste à côté du grand magasin Globus. Une localisation premium, en ligne avec la stratégie d’Apple qui privilégie les zones à forte visibilité et à fort pouvoir d’achat.
Selon les plans, le rez-de-chaussée dédié à la vente s’étendra sur environ 454 m², soit une surface comparable à l’actuel Apple Store de Rennweg. Mais l’étage supérieur, prévu initialement pour des espaces internes pourrait aussi être converti en surface commerciale.
Si Apple décide d’exploiter l’ensemble, la surface totale pourrait atteindre près de 2 000 m², ce qui placerait ce magasin parmi les plus vastes Apple Store européens. Le loyer estimé — environ 1 500 francs suisses par mètre carré et par mois — illustre également le positionnement ultra-premium de l’emplacement.
Le projet s’inscrit dans un bâtiment classé, ce qui limite fortement les modifications extérieures. Apple prévoit néanmoins une rénovation de la façade avec des panneaux en aluminium finition
Le calendrier des travaux s’étale de novembre 2026 à mai 2027, ce qui laisse envisager une ouverture durant l’été 2027. Ce futur magasin marquera la troisième adresse d’Apple à Zurich : un premier store ouvert en 2009 sur Bahnhofstrasse, un déménagement en 2019 vers Rennweg, puis ce retour stratégique au cœur du quartier commercial
Apple ne ralentit finalement pas sur sa présence physique. La marque prépare également un nouveau magasin à Genève, avec une architecture annoncée plus spectaculaire, notamment grâce à une façade en verre. Aujourd’hui, Apple exploite déjà quatre Apple Store en Suisse, mais continue d’investir dans des emplacements toujours plus visibles et ambitieux.
Ce projet zurichois illustre une tendance claire : Apple renforce sa présence dans les centres urbains les plus prestigieux, en misant sur des magasins plus grands, plus visibles et plus intégrés à leur environnement. Dans un contexte de digitalisation massive, le retail physique reste un levier clé pour l’expérience client… et pour l’image de marque.
Un retour au cœur du luxe zurichois
Le document administratif, déposé en février et repéré par la publication suisse macprime, évoque clairement un projet de
Bahnhofstrasse Relocation. Apple prépare donc un retour dans ce quartier emblématique du shopping haut de gamme, qu’elle avait quitté en 2019.
Le futur store sera implanté à l’angle de Lintheschergasse et Usteristrasse, juste à côté du grand magasin Globus. Une localisation premium, en ligne avec la stratégie d’Apple qui privilégie les zones à forte visibilité et à fort pouvoir d’achat.
Un magasin potentiellement parmi les plus grands d’Europe
Selon les plans, le rez-de-chaussée dédié à la vente s’étendra sur environ 454 m², soit une surface comparable à l’actuel Apple Store de Rennweg. Mais l’étage supérieur, prévu initialement pour des espaces internes pourrait aussi être converti en surface commerciale.
Si Apple décide d’exploiter l’ensemble, la surface totale pourrait atteindre près de 2 000 m², ce qui placerait ce magasin parmi les plus vastes Apple Store européens. Le loyer estimé — environ 1 500 francs suisses par mètre carré et par mois — illustre également le positionnement ultra-premium de l’emplacement.
Un bâtiment historique… sous contraintes
Le projet s’inscrit dans un bâtiment classé, ce qui limite fortement les modifications extérieures. Apple prévoit néanmoins une rénovation de la façade avec des panneaux en aluminium finition
Champagne, ainsi qu’une modernisation des vitrines. L’entrée sera légèrement agrandie et repensée pour s’aligner avec la façade, abandonnant l’ancien accès en retrait. Un sous-sol devrait également être utilisé pour le stockage.
Le calendrier des travaux s’étale de novembre 2026 à mai 2027, ce qui laisse envisager une ouverture durant l’été 2027. Ce futur magasin marquera la troisième adresse d’Apple à Zurich : un premier store ouvert en 2009 sur Bahnhofstrasse, un déménagement en 2019 vers Rennweg, puis ce retour stratégique au cœur du quartier commercial
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Apple ne ralentit finalement pas sur sa présence physique. La marque prépare également un nouveau magasin à Genève, avec une architecture annoncée plus spectaculaire, notamment grâce à une façade en verre. Aujourd’hui, Apple exploite déjà quatre Apple Store en Suisse, mais continue d’investir dans des emplacements toujours plus visibles et ambitieux.
Ce projet zurichois illustre une tendance claire : Apple renforce sa présence dans les centres urbains les plus prestigieux, en misant sur des magasins plus grands, plus visibles et plus intégrés à leur environnement. Dans un contexte de digitalisation massive, le retail physique reste un levier clé pour l’expérience client… et pour l’image de marque.