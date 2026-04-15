Le nouvel Apple Store de Zurich sera juste...immense !

Un retour au cœur du luxe zurichois

Bahnhofstrasse Relocation

Un magasin potentiellement parmi les plus grands d’Europe

Apple Rennweg

Apple Glattzentrum

Un bâtiment historique… sous contraintes

Champagne

Apple Rue de Rive

Qu'en penser ?



Apple ne ralentit finalement pas sur sa présence physique. La marque prépare également un nouveau magasin à Genève, avec une architecture annoncée plus spectaculaire, notamment grâce à une façade en verre. Aujourd’hui, Apple exploite déjà quatre Apple Store en Suisse, mais continue d’investir dans des emplacements toujours plus visibles et ambitieux.



Ce projet zurichois illustre une tendance claire : Apple renforce sa présence dans les centres urbains les plus prestigieux, en misant sur des magasins plus grands, plus visibles et plus intégrés à leur environnement. Dans un contexte de digitalisation massive, le retail physique reste un levier clé pour l’expérience client… et pour l’image de marque.

Apple Freie Strasse

Le document administratif, déposé en février et repéré par la publication suisse, évoque clairement un projet de. Apple prépare donc un retour dans ce quartier emblématique du shopping haut de gamme, qu’elle avait quitté en 2019.Le futur store sera implanté à l’angle de Lintheschergasse et Usteristrasse, juste à côté du grand magasin Globus. Une localisation premium, en ligne avec la stratégie d’Apple qui privilégie les zones à forte visibilité et à fort pouvoir d’achat.Selon les plans, le rez-de-chaussée dédié à la vente s’étendra sur environ 454 m², soit une surface comparable à l’actuel. Mais l’étage supérieur, prévu initialement pour des espaces internes pourrait aussi être converti en surface commerciale.Si Apple décide d’exploiter l’ensemble, la surface totale pourrait atteindre près de 2 000 m²,. Le loyer estimé — environ 1 500 francs suisses par mètre carré et par mois — illustre également le positionnement ultra-premium de l’emplacement., ce qui limite fortement les modifications extérieures. Apple prévoit néanmoins une rénovation de la façade avec des panneaux en aluminium finition, ainsi qu’une modernisation des vitrines.Un sous-sol devrait également être utilisé pour le stockage.Le calendrier des travaux s’étale de novembre 2026 à mai 2027, ce qui laisse envisager. Ce futur magasin marquera la troisième adresse d’Apple à Zurich : un premier store ouvert en 2009 sur Bahnhofstrasse, un déménagement en 2019 vers Rennweg, puis ce retour stratégique au cœur du quartier commercial