YouTube supprime une chaine pro-iranienne connue pour ses vidéos Lego de Trump générées par IA

On en dit quoi ?



C'est un cas assez intéressant de ce que l'IA peut faire en matière de propagande. Des animations Lego générées automatiquement qui récoltent des millions de vues en quelques semaines, c'est quand même un format que personne n'avait vu venir. Et supprimer une chaine YouTube en invoquant du "spam" pour des vidéos politiques, c'est un peu comme coller une contravention pour stationnement gênant à quelqu'un qui braque une banque. Le problème est un peu plus gros que ça.