YouTube supprime une chaine pro-iranienne connue pour ses vidéos Lego de Trump générées par IA
Par Vincent Lautier - Publié le
Google a fermé la chaine YouTube d'Explosive Media, un groupe de créateurs liés à l'Iran qui accumulait des millions de vues avec des animations style Lego générées par IA qui se moquaient de Donald Trump pendant le conflit américano-iranien. La chaine, suspendue fin mars, continue de diffuser ses vidéos sur X, Telegram et TikTok. L'Iran a vivement critiqué cette décision.
Explosive Media s'est fait connaître pendant le conflit entre les États-Unis et l'Iran qui a démarré le 28 février 2026. Le groupe produisait des animations courtes dans un style Lego, toutes générées par intelligence artificielle, qui mettaient en scène un Trump à la tête jaune surdimensionnée dans des situations humiliantes. L'une d'elles le montrait avec le postérieur en feu et une pancarte "VICTORY! I am a loser". Une autre, intitulée "TACO will always remain TACO" (pour "Trump Always Chickens Out", soit "Trump finit toujours par se dégonfler"), le mettait en scène avec des dirigeants arabes et des généraux iraniens.
Les vidéos ont été partagées massivement sur les réseaux sociaux, relayées par des comptes diplomatiques iraniens, et sont devenues ce que les analystes appellent la "Légofication" de la propagande de guerre.
La chaine a été coupée le 27 mars 2026. YouTube a justifié la suppression par une "violation de ses règles sur le spam, les pratiques trompeuses et les arnaques", sans préciser davantage. L'Iran a réagi en dénonçant une forme de censure politique.
Explosive Media se présente comme une "équipe étudiante indépendante avec un parcours en activisme social". Mais dans une interview donnée à la BBC, un représentant a reconnu que le gouvernement iranien était un "client" du groupe et lui avait passé des commandes directes. Instagram a aussi supprimé le compte, même si un autre portant le même nom est resté actif. Et sur X, Telegram et TikTok, le groupe continue de publier sans problème.
La situation pose un vrai problème aux grandes plateformes. Supprimer du contenu de propagande, c'est le travail normal de modération. Mais les vidéos d'Explosive Media étaient aussi de la satire politique, un genre traditionnellement protégé sur YouTube. La justification par le "spam" plutôt que par la désinformation ou la propagande d'État est d'ailleurs assez révélatrice : Google préfère invoquer une règle technique plutôt que de se positionner sur le fond du contenu. Côté efficacité, la suppression reste très partielle puisque les mêmes vidéos circulent librement ailleurs, en particulier sur X.
C'est un cas assez intéressant de ce que l'IA peut faire en matière de propagande. Des animations Lego générées automatiquement qui récoltent des millions de vues en quelques semaines, c'est quand même un format que personne n'avait vu venir. Et supprimer une chaine YouTube en invoquant du "spam" pour des vidéos politiques, c'est un peu comme coller une contravention pour stationnement gênant à quelqu'un qui braque une banque. Le problème est un peu plus gros que ça.
Des vidéos Lego de Trump devenues virales pendant le conflit
Explosive Media s'est fait connaître pendant le conflit entre les États-Unis et l'Iran qui a démarré le 28 février 2026. Le groupe produisait des animations courtes dans un style Lego, toutes générées par intelligence artificielle, qui mettaient en scène un Trump à la tête jaune surdimensionnée dans des situations humiliantes. L'une d'elles le montrait avec le postérieur en feu et une pancarte "VICTORY! I am a loser". Une autre, intitulée "TACO will always remain TACO" (pour "Trump Always Chickens Out", soit "Trump finit toujours par se dégonfler"), le mettait en scène avec des dirigeants arabes et des généraux iraniens.
Les vidéos ont été partagées massivement sur les réseaux sociaux, relayées par des comptes diplomatiques iraniens, et sont devenues ce que les analystes appellent la "Légofication" de la propagande de guerre.
YouTube invoque le spam, l'Iran dénonce la censure
La chaine a été coupée le 27 mars 2026. YouTube a justifié la suppression par une "violation de ses règles sur le spam, les pratiques trompeuses et les arnaques", sans préciser davantage. L'Iran a réagi en dénonçant une forme de censure politique.
Explosive Media se présente comme une "équipe étudiante indépendante avec un parcours en activisme social". Mais dans une interview donnée à la BBC, un représentant a reconnu que le gouvernement iranien était un "client" du groupe et lui avait passé des commandes directes. Instagram a aussi supprimé le compte, même si un autre portant le même nom est resté actif. Et sur X, Telegram et TikTok, le groupe continue de publier sans problème.
La modération des plateformes en temps de guerre
La situation pose un vrai problème aux grandes plateformes. Supprimer du contenu de propagande, c'est le travail normal de modération. Mais les vidéos d'Explosive Media étaient aussi de la satire politique, un genre traditionnellement protégé sur YouTube. La justification par le "spam" plutôt que par la désinformation ou la propagande d'État est d'ailleurs assez révélatrice : Google préfère invoquer une règle technique plutôt que de se positionner sur le fond du contenu. Côté efficacité, la suppression reste très partielle puisque les mêmes vidéos circulent librement ailleurs, en particulier sur X.
On en dit quoi ?
C'est un cas assez intéressant de ce que l'IA peut faire en matière de propagande. Des animations Lego générées automatiquement qui récoltent des millions de vues en quelques semaines, c'est quand même un format que personne n'avait vu venir. Et supprimer une chaine YouTube en invoquant du "spam" pour des vidéos politiques, c'est un peu comme coller une contravention pour stationnement gênant à quelqu'un qui braque une banque. Le problème est un peu plus gros que ça.