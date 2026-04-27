Pourquoi la désignation de John Ternus comme CEO d'Apple tombe au moment parfait

Qu'en penser ?



Au-delà du simple changement de dirigeant, cette transition marque une étape importante pour Cupertino. Entre l’iPhone pliable, les nouveaux produits en développement et la montée en puissance de l’intelligence artificielle, la firme prépare clairement la suite. Pour John Ternus, l’enjeu est double : assurer la continuité tout en incarnant le prochain chapitre.



En prenant ses fonctions à ce moment précis, John Ternus bénéficie d’un bel alignement des planètes : un produit majeur à lancer, un trimestre clé à piloter et une entreprise en pleine dynamique. De quoi poser les bases d’un mandat sous les meilleurs auspices — et s’imposer rapidement comme le nouveau visage d’Apple.