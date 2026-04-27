Pourquoi le cours du Bitcoin remonte, et est-ce que ça va durer ?

On en dit quoi ?



Le retour du Bitcoin est bien réel mais il faut le prendre avec de très grosse pincettes. C'est surtout une affaire d'institutionnels qui ont acheté à un bon prix, pas vraiment un retour massif des particuliers. Strategy et BlackRock font le gros du marché à eux deux, et c'est même un peu inquiétant côté concentration. Quand quelques acteurs détiennent autant de BTC, n'importe quel mouvement de leur part peut faire trembler le cours, et pas qu'un peu.