Pourquoi le cours du Bitcoin remonte, et est-ce que ça va durer ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Le Bitcoin a passé un début d'année compliqué, c'est peu dire, mais le cours respire. Ce jour, 27 avril 2026, le BTC s'échange autour de 79 000 dollars, en hausse de plus de 17 % sur le mois et proche du seuil psychologique des 80 000 dollars. La trêve Trump-Iran, même fragile, et l'accumulation massive d'institutionnels expliquent ce rebond. Mais le risque tarifaire chinois est toujours là.
Le moteur principal de cette remontée, c'est clairement les institutionnels. Strategy, ex MicroStrategy, a récupéré 34 164 BTC entre le 13 et le 19 avril, à un prix moyen de 74 395 dollars la pièce. L'entreprise détient maintenant 815 061 BTC au total, ce qui la place devant l'IBIT de BlackRock comme plus gros détenteur de Bitcoin au monde. De son côté, BlackRock a enregistré plus de 900 millions de dollars d'entrées sur son ETF récemment. Et les ETF Bitcoin spot enchaînent désormais leur sixième jour consécutif de flux positifs nets, après quatre mois de sorties de capitaux en début d'année.
La trêve Trump-Iran a aussi fait du bien à tout le marché des actifs risqués. Le cessez-le-feu prolongé a calmé les craintes d'un conflit ouvert au Moyen-Orient, le pétrole est sous pression et les capitaux qui s'étaient réfugiés ailleurs reviennent doucement vers les cryptos. Le Bitcoin est très sensible à ce genre de signaux macro. Quand la peur recule, le BTC rebondit. Et quand un tweet de Trump tombe au mauvais moment, il replonge tout aussi vite.
Attention quand même. Le tarif douanier américain de 100 % sur les imports chinois est annoncé pour fin 2026, et personne ne sait s'il sera vraiment appliqué. Si oui, attendez-vous à un coup de mou immédiat sur les actifs risqués, dont le Bitcoin. Les mineurs publics qui sont cotés en bourse, eux, ont déjà vendu plus de 32 000 BTC au premier trimestre, plombés par des coûts énergétiques qui ne baissent pas. Et la politique de la Fed est toujours inconnue pour les prochains mois. Pour l'instant, le BTC bute sur la résistance des 80 000 dollars.
Le retour du Bitcoin est bien réel mais il faut le prendre avec de très grosse pincettes. C'est surtout une affaire d'institutionnels qui ont acheté à un bon prix, pas vraiment un retour massif des particuliers. Strategy et BlackRock font le gros du marché à eux deux, et c'est même un peu inquiétant côté concentration. Quand quelques acteurs détiennent autant de BTC, n'importe quel mouvement de leur part peut faire trembler le cours, et pas qu'un peu.
Un rebond porté par les institutions
Le moteur principal de cette remontée, c'est clairement les institutionnels. Strategy, ex MicroStrategy, a récupéré 34 164 BTC entre le 13 et le 19 avril, à un prix moyen de 74 395 dollars la pièce. L'entreprise détient maintenant 815 061 BTC au total, ce qui la place devant l'IBIT de BlackRock comme plus gros détenteur de Bitcoin au monde. De son côté, BlackRock a enregistré plus de 900 millions de dollars d'entrées sur son ETF récemment. Et les ETF Bitcoin spot enchaînent désormais leur sixième jour consécutif de flux positifs nets, après quatre mois de sorties de capitaux en début d'année.
Le contexte géopolitique a changé
La trêve Trump-Iran a aussi fait du bien à tout le marché des actifs risqués. Le cessez-le-feu prolongé a calmé les craintes d'un conflit ouvert au Moyen-Orient, le pétrole est sous pression et les capitaux qui s'étaient réfugiés ailleurs reviennent doucement vers les cryptos. Le Bitcoin est très sensible à ce genre de signaux macro. Quand la peur recule, le BTC rebondit. Et quand un tweet de Trump tombe au mauvais moment, il replonge tout aussi vite.
Mais c'est fragile
Attention quand même. Le tarif douanier américain de 100 % sur les imports chinois est annoncé pour fin 2026, et personne ne sait s'il sera vraiment appliqué. Si oui, attendez-vous à un coup de mou immédiat sur les actifs risqués, dont le Bitcoin. Les mineurs publics qui sont cotés en bourse, eux, ont déjà vendu plus de 32 000 BTC au premier trimestre, plombés par des coûts énergétiques qui ne baissent pas. Et la politique de la Fed est toujours inconnue pour les prochains mois. Pour l'instant, le BTC bute sur la résistance des 80 000 dollars.
On en dit quoi ?
Le retour du Bitcoin est bien réel mais il faut le prendre avec de très grosse pincettes. C'est surtout une affaire d'institutionnels qui ont acheté à un bon prix, pas vraiment un retour massif des particuliers. Strategy et BlackRock font le gros du marché à eux deux, et c'est même un peu inquiétant côté concentration. Quand quelques acteurs détiennent autant de BTC, n'importe quel mouvement de leur part peut faire trembler le cours, et pas qu'un peu.