La guerre en Iran fait exploser les ventes de voitures électriques d'occasion en Europe

On en dit quoi ?



Franchement, c'est la première fois que l'électrique d'occasion profite d'un coup d'accélérateur aussi net, aussi dramatique soit-il. Et ce n'est souvent pas par conviction écologique, c'est par le portefeuille. Quand faire le plein coûte une fortune, les réflexes changent vite. On a quand même en tête le précédent de 2022, où l'engouement avait un peu faibli une fois la crise passée. Tout ceci ne m'arrange pas au passage, je comptais changer ma Zoé la semaine prochaine, mais je sens que trouver un modèle intéressant en remplacement va être délicat.