Uber Boat débarque en France en juin 2026 avec 50 000... bateaux
Par Vincent Lautier - Publié le
Uber a profité de son évènement GO-GET 2026 à New York pour annoncer son arrivée dans la location de bateaux. Dès juin, Uber Boat sera disponible dans une vingtaine de villes en Europe via un partenariat avec Click&Boat, dont sept en France comme Annecy, Cannes ou Saint-Tropez. La plateforme ajoute aussi un partenariat hôtelier avec Accor et de nouvelles fonctions pour les voyageurs.
Le service ouvre en juin 2026 dans une vingtaine de villes réparties entre la Croatie, l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal. Pour ses débuts, Uber s'appuie sur Click&Boat, le leader européen de la location de bateaux entre particuliers, qui apporte une flotte d'environ 50 000 embarcations. En France, sept villes sont concernées : Annecy, Cannes, Marseille, Nice, Paris, Saint-Tropez et Toulon. Les abonnés Uber One reçoivent 10 % de leur réservation en crédits Uber One, valables 60 jours sur un prochain trajet ou une commande Uber Eats.
Uber multiplie aussi les ponts avec l'industrie hôtelière. En Europe et au Moyen-Orient, un nouveau partenariat avec Accor permet de cumuler des points ALL Accor sur les courses Uber et les commandes Uber Eats. Les abonnés Uber One ont droit à des bonus supplémentaires. Aux États-Unis, c'est avec Expedia Group qu'Uber se connecte, avec un accès à plus de 700 000 hébergements dans le monde directement depuis l'app. Les locations de vacances arriveront plus tard dans l'année, et Uber annonce que ce partenariat a vocation à s'étendre hors des États-Unis.
Plusieurs nouveautés logicielles complètent ce virage tourisme. Le Mode Voyage joue le rôle de concierge dans les aéroports, propose des recommandations locales et permet de réserver des restaurants via OpenTable. Côté abonnés, Uber One International fait suivre les avantages partout dans le monde dès début juin, avec des crédits utilisables au retour. Et la barre de recherche est repensée pour afficher d'un coup les lieux, les plats et les produits sur toute la plateforme. Oui, c'est dense comme annonce.
L'idée d'avoir une seule app pour le trajet en taxi, le restau et la location de bateau le week-end, c'est plutôt une bonne idée sur le papier, même si c'est difficile de "tout faire bien". Voir Uber Boat débarquer à Annecy, Marseille ou Saint-Tropez en juin promet pas mal de réservations dominicales pour les vacances, en espérant que les prix ne soient pas trop dingues. Par contre, le côté super-app est à relativiser : entre Uber, Uber Eats, Uber Boat, Uber One, c'est déjà incompréhensible. Et toutes les bonnes nouveautés (Mode Voyage room service, Expedia hébergements) sont de toutes manières réservées à des marchés hors France. On ne va donc pas sauter au plafond tout de suite.
Uber Boat dans 5 pays européens avec Click&Boat
Le service ouvre en juin 2026 dans une vingtaine de villes réparties entre la Croatie, l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal. Pour ses débuts, Uber s'appuie sur Click&Boat, le leader européen de la location de bateaux entre particuliers, qui apporte une flotte d'environ 50 000 embarcations. En France, sept villes sont concernées : Annecy, Cannes, Marseille, Nice, Paris, Saint-Tropez et Toulon. Les abonnés Uber One reçoivent 10 % de leur réservation en crédits Uber One, valables 60 jours sur un prochain trajet ou une commande Uber Eats.
Partenariats Accor et Expedia pour les hébergements
Uber multiplie aussi les ponts avec l'industrie hôtelière. En Europe et au Moyen-Orient, un nouveau partenariat avec Accor permet de cumuler des points ALL Accor sur les courses Uber et les commandes Uber Eats. Les abonnés Uber One ont droit à des bonus supplémentaires. Aux États-Unis, c'est avec Expedia Group qu'Uber se connecte, avec un accès à plus de 700 000 hébergements dans le monde directement depuis l'app. Les locations de vacances arriveront plus tard dans l'année, et Uber annonce que ce partenariat a vocation à s'étendre hors des États-Unis.
Mode Voyage, Uber One International et recherche unifiée
Plusieurs nouveautés logicielles complètent ce virage tourisme. Le Mode Voyage joue le rôle de concierge dans les aéroports, propose des recommandations locales et permet de réserver des restaurants via OpenTable. Côté abonnés, Uber One International fait suivre les avantages partout dans le monde dès début juin, avec des crédits utilisables au retour. Et la barre de recherche est repensée pour afficher d'un coup les lieux, les plats et les produits sur toute la plateforme. Oui, c'est dense comme annonce.
On en dit quoi ?
L'idée d'avoir une seule app pour le trajet en taxi, le restau et la location de bateau le week-end, c'est plutôt une bonne idée sur le papier, même si c'est difficile de "tout faire bien". Voir Uber Boat débarquer à Annecy, Marseille ou Saint-Tropez en juin promet pas mal de réservations dominicales pour les vacances, en espérant que les prix ne soient pas trop dingues. Par contre, le côté super-app est à relativiser : entre Uber, Uber Eats, Uber Boat, Uber One, c'est déjà incompréhensible. Et toutes les bonnes nouveautés (Mode Voyage room service, Expedia hébergements) sont de toutes manières réservées à des marchés hors France. On ne va donc pas sauter au plafond tout de suite.