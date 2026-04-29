Uber Boat débarque en France en juin 2026 avec 50 000... bateaux

On en dit quoi ?



L'idée d'avoir une seule app pour le trajet en taxi, le restau et la location de bateau le week-end, c'est plutôt une bonne idée sur le papier, même si c'est difficile de "tout faire bien". Voir Uber Boat débarquer à Annecy, Marseille ou Saint-Tropez en juin promet pas mal de réservations dominicales pour les vacances, en espérant que les prix ne soient pas trop dingues. Par contre, le côté super-app est à relativiser : entre Uber, Uber Eats, Uber Boat, Uber One, c'est déjà incompréhensible. Et toutes les bonnes nouveautés (Mode Voyage room service, Expedia hébergements) sont de toutes manières réservées à des marchés hors France. On ne va donc pas sauter au plafond tout de suite.