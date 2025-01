Perplexity s’associe à Tripadvisor pour des recherches plus précises sur les hôtels

Plus que de simples listes d’hôtels

Avant cette mise à jour, les recherches sur Perplexity proposaient une liste basique d’hôtels avec l’adresse, les notes et quelques caractéristiques sommaires. Maintenant, la présentation gagne en profondeur : chaque hôtel est accompagné d’un résumé qui explique pourquoi il a été sélectionné. Par exemple, pour une recherche comme, Perplexity pourrait recommander l’Hôtel Regina pour son emplacement central, son service de qualité et son petit-déjeuner copieux.Le tout s’appuie sur des avis de voyageurs, une approche qui donne un côté plus humain et pratique aux résultats affichés.Cette intégration s’inscrit dans une stratégie plus large de Tripadvisor, qui cherche à rester compétitif face à l’essor des outils d’IA. Selon Johnny Ho, cofondateur de Perplexity, l’objectif est d’offrir des recommandations plus fiables en fonction des attentes précises des utilisateurs.Cette collaboration ne s’arrêtera pas aux hôtels. D’autres fonctionnalités sont en préparation, comme des recommandations pour les restaurants et les activités touristiques.Dans un contexte où l’intelligence artificielle redéfinit les pratiques de recherche, Tripadvisor espère à se positionner comme une source incontournable de conseils de voyage.Les premières fonctionnalités issues de cette collaboration sont déjà disponibles sur le site web de Perplexity et arriveront prochainement sur son application mobile.