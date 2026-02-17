L'app France Identité sera bientôt acceptée dans les aéroports
Par Laurence - Publié le
Dès cet été, l’application France Identité pourra être utilisée dans les aéroports français pour justifier son identité au moment de l’embarquement. Une avancée symbolique pour l’identité numérique, encore loin toutefois d’une reconnaissance généralisée dans la vie quotidienne.
Jusqu’ici, les usages de France Identité restaient très limités. La pièce d’identité numérique n’était reconnue que par la SNCF et par les forces de l’ordre, notamment lors de contrôles dans les transports. En revanche, elle demeure refusée dans de nombreuses situations courantes, comme les contrôles dans les transports urbains, le retrait de colis à La Poste ou l’accès à certains services administratifs.
A partir de cet été, il sera possible d'utiliser France Identité dans les aéroports français lors de l’embarquement, a confirmé la Direction générale de l’aviation civile à France Inter. Dans un premier temps, la pièce d’identité numérique devrait être acceptée au moment de l’embarquement, sans pour autant remplacer totalement les contrôles physiques existants.
Mais cette ouverture constitue donc un signal fort. En effet, le transport aérien est l’un des environnements les plus stricts en matière de contrôle d’identité, ce qui laisse entendre que les autorités estiment désormais le niveau de sécurité de l’application suffisant pour ce type d’usage. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation des procédures, alors que l’Union européenne travaille elle aussi à la reconnaissance d’identités numériques interopérables entre États membres.
Lancée en 2024, l’application France Identité permet de dématérialiser plusieurs documents officiels, à condition de disposer d’une carte nationale d’identité au format carte bancaire. Il est ainsi possible d’y ajouter sa carte d’identité, son permis de conduire ou encore la carte grise de son véhicule.
Au-delà de la simple présentation de documents, l’application offre aussi des services administratifs : création de justificatifs sécurisés, procuration de vote, ou authentification pour certaines démarches en ligne. France Identité revendique aujourd’hui 3,6 millions d’utilisateurs, dont plus d’un million ont déjà intégré leur permis de conduire et plus de 600 000 leur carte grise.
Si l’arrivée de France Identité dans les aéroports marque une avancée symbolique et pratique, l’application reste encore loin d’un usage universel. De nombreux acteurs publics et privés ne la reconnaissent toujours pas comme un justificatif valable. L’extension à l’aviation pourrait toutefois servir de levier pour accélérer son adoption dans d’autres secteurs. La question est de savoir si cette reconnaissance progressive suffira à convaincre les utilisateurs — et surtout les institutions — de franchir définitivement le pas de l’identité numérique.
