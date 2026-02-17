L'app France Identité sera bientôt acceptée dans les aéroports

Une reconnaissance officielle dans un contexte sensible

France Identité : des usages encore en construction

France Identité Gouvernement Francais Télécharger

Qu'en penser ?



Si l’arrivée de France Identité dans les aéroports marque une avancée symbolique et pratique, l’application reste encore loin d’un usage universel. De nombreux acteurs publics et privés ne la reconnaissent toujours pas comme un justificatif valable. L’extension à l’aviation pourrait toutefois servir de levier pour accélérer son adoption dans d’autres secteurs. La question est de savoir si cette reconnaissance progressive suffira à convaincre les utilisateurs — et surtout les institutions — de franchir définitivement le pas de l’identité numérique.

. La pièce d’identité numérique n’était reconnue que paret par, notamment lors de contrôles dans les transports. En revanche, elle demeure, comme les contrôles dans les transports urbains, le retrait de colis à La Poste ou l’accès à certains services administratifs.A partir de, il sera possible d'utiliser France Identité dans les aéroports français lors de l’embarquement, a confirmé la Direction générale de l’aviation civile à. Dans un premier temps, la pièce d’identité numérique devrait être acceptée au moment de l’embarquement, sans pour autant remplacer totalement les contrôles physiques existants.Mais cette ouverture constitue donc un signal fort. En effet,, ce qui laisse entendre que les autorités estiment désormais le niveau de sécurité de l’application suffisant pour ce type d’usage. Cette évolution s’inscrit dans un, alors que l’Union européenne travaille elle aussi à la reconnaissance d’identités numériques interopérables entre États membres.Lancée en 2024, l. Il est ainsi possible d’y ajouter sa carte d’identité, son permis de conduire ou encore la carte grise de son véhicule.Au-delà de la simple présentation de documents,: création de justificatifs sécurisés, procuration de vote, ou authentification pour certaines démarches en ligne. France Identité revendique aujourd’hui 3,6 millions d’utilisateurs, dont plus d’un million ont déjà intégré leur permis de conduire et plus de 600 000 leur carte grise.