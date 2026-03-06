Xbox dévoile Project Helix, sa prochaine console qui fait aussi PC

On en dit quoi ?



Franchement, c'est un virage intéressant pour Xbox. En ouvrant sa console au monde PC, Microsoft prend le parti de ne plus forcer les joueurs à choisir, et ça répond à une demande que beaucoup expriment depuis des années. Il faudra quand même voir comment se concrétisera l'intégration de Windows dans tout ce bordel, parce qu'on sait tous que c'est LE point faible des consoles hybrides avec Windows. De son côté la Steam Machine cherche à proposer un format compact et un prix plus accessible. En tout cas, pour un joueur Xbox comme moi, j'ai hâte de voir ce que ça donne une fois que les deux seront sur le marché.