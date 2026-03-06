Xbox dévoile Project Helix, sa prochaine console qui fait aussi PC
Microsoft vient d'annoncer Project Helix, nom de code de sa prochaine console. La machine promet de faire tourner les jeux Xbox et PC sur le même appareil, avec un accès direct à Steam, Epic et GOG. En parallèle, Valve continue à bosser sur sa Steam Machine. Les deux visent le même créneau : le jeu hybride console-PC.
Une console ouverte sur le monde PC
C'est Asha Sharma, la patronne de Xbox, qui a fait l'annonce : Project Helix sera la prochaine console de Microsoft, et elle veut dominer côté performances. La particularité, c'est que la machine fera tourner les jeux Xbox et les jeux PC. Steam, Epic Games Store, GOG, Battle.net : tout sera accessible directement depuis la console. Microsoft parle de
la Xbox la plus ouverte de tous les temps, avec un mode plein écran qui donne accès à un bureau Windows complet. On est donc sur un hybride console-PC assumé, et c'est une première pour la marque. La présentation technique est prévue pour la GDC, qui débute le 9 mars. On va donc suivre ça.
La Steam Machine en face
Valve, de son côté, prépare sa Steam Machine : un petit cube de 156 mm de côté qui veut se glisser sous votre téléviseur. La machine tourne sous SteamOS et utilise Proton pour faire tourner les jeux Windows. Le hardware est un cran en dessous de ce que promet Project Helix : du AMD Zen 4 six cœurs, un GPU RDNA 3 avec 8 Go de GDDR6, 16 Go de DDR5 et jusqu'à 2 To de stockage.
La sortie était initialement prévue pour début 2026, mais une pénurie de RAM a repoussé le lancement au premier semestre. Côté prix, Valve n'a rien confirmé, mais on s'attend à un tarif au-dessus des 499 dollars. Digital Foundry a aussi pointé les 8 Go de VRAM comme une limitation possible pour les jeux les plus gourmands.
On en dit quoi ?
Franchement, c'est un virage intéressant pour Xbox. En ouvrant sa console au monde PC, Microsoft prend le parti de ne plus forcer les joueurs à choisir, et ça répond à une demande que beaucoup expriment depuis des années. Il faudra quand même voir comment se concrétisera l'intégration de Windows dans tout ce bordel, parce qu'on sait tous que c'est LE point faible des consoles hybrides avec Windows. De son côté la Steam Machine cherche à proposer un format compact et un prix plus accessible. En tout cas, pour un joueur Xbox comme moi, j'ai hâte de voir ce que ça donne une fois que les deux seront sur le marché.