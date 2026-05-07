Energizer Child Shield : une pile bouton anti-brûlure pour les enfants
Par Vincent Lautier - Publié le
Energizer a dévoilé l'Ultimate Child Shield, une nouvelle gamme de piles bouton lithium aux formats CR2032, CR2025 et CR2016. La promesse est sérieuse : éviter les brûlures graves de l'œsophage en cas d'ingestion par un enfant. Pratique pour les AirTag, dont le compartiment pile est l'une des hantises de tous les parents.
La pile mise sur trois couches de sécurité. La première et la plus importante, c'est l'absence de brûlure : la pile ne déclenche plus la réaction alcaline qui ronge l'œsophage en cas de blocage. La seconde, c'est la Color Alert, un revêtement qui teinte la bouche en bleu au contact de la salive. Si vous voyez la langue ou les lèvres de votre enfant virer en quelques secondes, vous comprenez tout de suite qu'il a porté la pile en bouche, et vous filez aux urgences. La troisième, c'est un revêtement amer non toxique qui décourage l'enfant de garder la pile entre ses dents. Le tout dans un emballage difficile à ouvrir pour les petits, histoire de boucler la boucle.
Le problème est immense et loin d'être anecdotique. Energizer rappelle qu'aux États-Unis, plus de 3 500 ingestions de piles bouton sont signalées chaque année, et que ces accidents ont été multipliés par neuf en dix ans, en grande partie parce que ces piles se cachent partout : télécommandes, jouets, balances, appareils auditifs, AirTag... Les principales victimes ont entre zéro et six ans. C'est ce qui avait conduit en 2020 au vote de la loi Reese aux US, du nom d'une petite fille décédée après en avoir avalé une. Apple a d'ailleurs dû ajouter en 2025 des étiquettes d'avertissement plus visibles sur l'AirTag.
Le format CR2032 d'Ultimate Child Shield est précisément celui qui équipe l'AirTag.
Sauf que voilà, autre bémol : Apple a déjà prévenu par le passé que certaines piles à revêtement non toxique pouvaient ne pas faire contact correctement à l'intérieur d'un AirTag, selon l'alignement du coating. Bref, il vaudra mieux tester avant de migrer toute la maison sur ces piles.
L'idée est saluable et arrive franchement un peu tard. Les piles bouton existent depuis des décennies, les accidents pédiatriques sont documentés depuis des années, et il aura fallu attendre 2026 pour qu'un industriel propose enfin un produit pensé pour ne plus brûler les enfants.
Une triple protection contre l'ingestion
La pile mise sur trois couches de sécurité. La première et la plus importante, c'est l'absence de brûlure : la pile ne déclenche plus la réaction alcaline qui ronge l'œsophage en cas de blocage. La seconde, c'est la Color Alert, un revêtement qui teinte la bouche en bleu au contact de la salive. Si vous voyez la langue ou les lèvres de votre enfant virer en quelques secondes, vous comprenez tout de suite qu'il a porté la pile en bouche, et vous filez aux urgences. La troisième, c'est un revêtement amer non toxique qui décourage l'enfant de garder la pile entre ses dents. Le tout dans un emballage difficile à ouvrir pour les petits, histoire de boucler la boucle.
3 500 cas par an aux États-Unis
Le problème est immense et loin d'être anecdotique. Energizer rappelle qu'aux États-Unis, plus de 3 500 ingestions de piles bouton sont signalées chaque année, et que ces accidents ont été multipliés par neuf en dix ans, en grande partie parce que ces piles se cachent partout : télécommandes, jouets, balances, appareils auditifs, AirTag... Les principales victimes ont entre zéro et six ans. C'est ce qui avait conduit en 2020 au vote de la loi Reese aux US, du nom d'une petite fille décédée après en avoir avalé une. Apple a d'ailleurs dû ajouter en 2025 des étiquettes d'avertissement plus visibles sur l'AirTag.
Un bémol côté AirTag
Le format CR2032 d'Ultimate Child Shield est précisément celui qui équipe l'AirTag.
Sauf que voilà, autre bémol : Apple a déjà prévenu par le passé que certaines piles à revêtement non toxique pouvaient ne pas faire contact correctement à l'intérieur d'un AirTag, selon l'alignement du coating. Bref, il vaudra mieux tester avant de migrer toute la maison sur ces piles.
On en dit quoi ?
L'idée est saluable et arrive franchement un peu tard. Les piles bouton existent depuis des décennies, les accidents pédiatriques sont documentés depuis des années, et il aura fallu attendre 2026 pour qu'un industriel propose enfin un produit pensé pour ne plus brûler les enfants.