TikTok lance TikTok GO pour réserver hôtels et activités
Par Vincent Lautier - Publié le
TikTok lance TikTok GO, une fonction qui permet de réserver hôtels, visites et activités directement dans l'application. Booking.com, Expedia, GetYourGuide, Tiqet, Trip.com et Viator sont partenaires du programme. Seuls les utilisateurs américains majeurs peuvent en profiter pour le moment.
TikTok a donc déployé sa fonctionnalité TikTok GO aux États-Unis. Lorsque vous tombez sur une vidéo qui montre un hôtel à Bali, une excursion à New York ou un musée à Tokyo, vous pouvez réserver l'expérience directement depuis un nouveau menu intégré à l'application. Les six partenaires sont les poids lourds du secteur : Booking.com, Expedia, Trip.com et Viator pour les hôtels, GetYourGuide et Tiqet pour les billets d'activités. Concrètement, vous cliquez sur le pin géographique d'une vidéo, vous voyez la fiche de l'établissement (photos, avis, tarifs, disponibilités) et la réservation se fait dans la foulée.
TikTok GO ouvre aussi de nouvelles sources de revenus aux créateurs. Ceux qui mettent en avant un hôtel, une excursion ou un restaurant dans leurs vidéos peuvent toucher une commission sur chaque réservation effectuée via leur contenu. Les créateurs éligibles doivent avoir au moins 1 000 abonnés et 18 ans révolus. Pour TikTok, c'est le même modèle que TikTok Shop, lancé en 2021 avec Shopify pour vendre des produits physiques dans les vidéos.
TikTok GO reste pour le moment limité aux États-Unis et exige d'avoir 18 ans pour réserver. Aucun calendrier de déploiement européen n'a encore été communiqué, même si plusieurs partenaires sont européens. Le déploiement en Europe se heurtera peut-être aux contraintes du Digital Services Act et du RGPD. Pour la France, il faudra donc patienter avant de pouvoir réserver son week-end à Lisbonne depuis le scroll du soir.
La logique de TikTok est simple : capter de la valeur sur l'ensemble du parcours d'achat, du visionnage à la transaction, sans jamais laisser sortir l'utilisateur de son app. Une vidéo de plage paradisiaque génère une envie de partir, et trois taps plus tard la réservation est faite. C'est malin sur le papier, et ça montre bien la stratégie de plus en plus marchande des réseaux sociaux.
La vraie question, c'est de savoir si l'achat impulsif fonctionne aussi bien pour un séjour à 1 500 euros que pour une coque iPhone à 12 euros sur TikTok Shop. Réserver des vacances est un acte qui demande comparaison et réflexion. Mais bon, à ce niveau d'intégration créateur + plateforme + partenaires, il y a fort à parier que d'autres réseaux (Instagram en tête) suivront rapidement. Et si tout fonctionne aux États-Unis, la France finira bien par y avoir droit aussi.
Réserver un séjour sans quitter l'app
TikTok a donc déployé sa fonctionnalité TikTok GO aux États-Unis. Lorsque vous tombez sur une vidéo qui montre un hôtel à Bali, une excursion à New York ou un musée à Tokyo, vous pouvez réserver l'expérience directement depuis un nouveau menu intégré à l'application. Les six partenaires sont les poids lourds du secteur : Booking.com, Expedia, Trip.com et Viator pour les hôtels, GetYourGuide et Tiqet pour les billets d'activités. Concrètement, vous cliquez sur le pin géographique d'une vidéo, vous voyez la fiche de l'établissement (photos, avis, tarifs, disponibilités) et la réservation se fait dans la foulée.
Un nouveau levier de monétisation pour les créateurs
TikTok GO ouvre aussi de nouvelles sources de revenus aux créateurs. Ceux qui mettent en avant un hôtel, une excursion ou un restaurant dans leurs vidéos peuvent toucher une commission sur chaque réservation effectuée via leur contenu. Les créateurs éligibles doivent avoir au moins 1 000 abonnés et 18 ans révolus. Pour TikTok, c'est le même modèle que TikTok Shop, lancé en 2021 avec Shopify pour vendre des produits physiques dans les vidéos.
Pas pour la France (pour l'instant)
TikTok GO reste pour le moment limité aux États-Unis et exige d'avoir 18 ans pour réserver. Aucun calendrier de déploiement européen n'a encore été communiqué, même si plusieurs partenaires sont européens. Le déploiement en Europe se heurtera peut-être aux contraintes du Digital Services Act et du RGPD. Pour la France, il faudra donc patienter avant de pouvoir réserver son week-end à Lisbonne depuis le scroll du soir.
On en dit quoi ?
La logique de TikTok est simple : capter de la valeur sur l'ensemble du parcours d'achat, du visionnage à la transaction, sans jamais laisser sortir l'utilisateur de son app. Une vidéo de plage paradisiaque génère une envie de partir, et trois taps plus tard la réservation est faite. C'est malin sur le papier, et ça montre bien la stratégie de plus en plus marchande des réseaux sociaux.
La vraie question, c'est de savoir si l'achat impulsif fonctionne aussi bien pour un séjour à 1 500 euros que pour une coque iPhone à 12 euros sur TikTok Shop. Réserver des vacances est un acte qui demande comparaison et réflexion. Mais bon, à ce niveau d'intégration créateur + plateforme + partenaires, il y a fort à parier que d'autres réseaux (Instagram en tête) suivront rapidement. Et si tout fonctionne aux États-Unis, la France finira bien par y avoir droit aussi.