Labjoo veut devenir le TikTok du jeu mobile, et on vous offre trois codes pour le tester

On en dit quoi ?



Le concept est malin. Appliquer la mécanique du scroll infini au jeu mobile, c'est le genre d'idée qui paraît évidente une fois qu'on l'a sous les yeux. Les mini-jeux qui utilisent les capteurs du téléphone apportent une vraie variété, et c'est là que Labjoo se différencie d'un simple catalogue de jeux Flash réchauffés. Par contre, la limite de temps gratuit risque de freiner pas mal de joueurs avant même qu'ils accrochent. Bref, l'exécution est soignée et le jeu accroche vite.



Bonne nouvelle, le développeur nous a confié plusieurs codes pour débloquer le mode illimité de Labjoo. Ils sont réservés aux trois premiers commentaires de cet article, premier arrivé, premier servi ! Vous avez jusqu'à dimanche 5 avril à minuit pour participer, et on vous enverra ça par la semaine prochaine !