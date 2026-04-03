Labjoo veut devenir le TikTok du jeu mobile, et on vous offre trois codes pour le tester
Par Vincent Lautier - Publié le
L'application gratuite propose un flux infini de mini-jeux à swiper verticalement, avec des mécaniques qui font bosser le gyroscope, le micro et même la boussole de votre iPhone. Derrière ce projet français, on retrouve le créateur d'EnigmOn, qui applique les codes des réseaux sociaux au jeu mobile. L'app mise sur les classements et un algorithme qui s'adapte à vos goûts.
Vous ouvrez Labjoo, vous swipez, un mini-jeu se lance. Aucun menu, aucun écran de sélection, ça démarre direct. Chaque swipe lance un nouveau défi et ça se joue en quelques secondes. On retrouve des jeux de réflexes comme F1 Start (reproduire un départ de Formule 1), d'adresse comme Basket Ball Tap, ou de logique comme Crack the Code, où il faut déverrouiller un coffre-fort virtuel le plus vite possible.
L'application est gratuite et proposée par Elwalid Brahim, déjà connu pour EnigmOn, un jeu d'énigmes qui avait atteint la première place de l'App Store dans une vingtaine de pays. Avec Labjoo, le développeur français pousse le concept plus loin en misant sur un format court et répété, inspiré des codes de TikTok et d'Instagram Reels.
Mais Labjoo va plus loin que le tactile. L'app fait travailler les capteurs de l'iPhone pour varier les interactions. Boussole Express vous demande d'orienter votre téléphone dans une direction précise et Blow It vous fait souffler dans le micro pour faire tourner une hélice. Gyro Snake utilise le gyroscope pour diriger un serpent en inclinant l'appareil, et Shake Rush vous oblige à secouer le téléphone le plus fort possible. C'est bien vu, chaque jeu devient une petite expérience physique.
Côté social, l'app intègre un système de scores personnels et de classements. On like, on met en favori, on commente, on partage ses exploits, bref les codes habituels des réseaux sociaux. Un algorithme adapte le flux de jeux en fonction de vos préférences au fil du temps.
Labjoo est gratuit au téléchargement, mais le temps de jeu est limité. Pour jouer sans restriction, il faut passer par des achats intégrés, entre 0,99 euro pour une extension d'une heure et 3,99 euros pour le pack premium. Un pack sans pub est aussi proposé à 1,99 euro. L'app pèse 173 Mo, nécessite iOS 18.5 ou plus récent et est disponible en français et en anglais. Labjoo n'est d'ailleurs pas seul sur ce créneau, puisque Hoora, une app concurrente, propose un concept très similaire avec un catalogue de plus de 200 mini-jeux.
Le concept est malin. Appliquer la mécanique du scroll infini au jeu mobile, c'est le genre d'idée qui paraît évidente une fois qu'on l'a sous les yeux. Les mini-jeux qui utilisent les capteurs du téléphone apportent une vraie variété, et c'est là que Labjoo se différencie d'un simple catalogue de jeux Flash réchauffés. Par contre, la limite de temps gratuit risque de freiner pas mal de joueurs avant même qu'ils accrochent. Bref, l'exécution est soignée et le jeu accroche vite.
Bonne nouvelle, le développeur nous a confié plusieurs codes pour débloquer le mode illimité de Labjoo. Ils sont réservés aux trois premiers commentaires de cet article, premier arrivé, premier servi ! Vous avez jusqu'à dimanche 5 avril à minuit pour participer, et on vous enverra ça par la semaine prochaine !
Un feed de jeux à la place des vidéos
Vous ouvrez Labjoo, vous swipez, un mini-jeu se lance. Aucun menu, aucun écran de sélection, ça démarre direct. Chaque swipe lance un nouveau défi et ça se joue en quelques secondes. On retrouve des jeux de réflexes comme F1 Start (reproduire un départ de Formule 1), d'adresse comme Basket Ball Tap, ou de logique comme Crack the Code, où il faut déverrouiller un coffre-fort virtuel le plus vite possible.
« On ne lance pas une app pour jouer à un jeu. On ouvre Labjoo pour découvrir à quoi on va jouer. Et on y reste pour battre les autres. »
L'application est gratuite et proposée par Elwalid Brahim, déjà connu pour EnigmOn, un jeu d'énigmes qui avait atteint la première place de l'App Store dans une vingtaine de pays. Avec Labjoo, le développeur français pousse le concept plus loin en misant sur un format court et répété, inspiré des codes de TikTok et d'Instagram Reels.
Des capteurs de l'iPhone mis à contribution
Mais Labjoo va plus loin que le tactile. L'app fait travailler les capteurs de l'iPhone pour varier les interactions. Boussole Express vous demande d'orienter votre téléphone dans une direction précise et Blow It vous fait souffler dans le micro pour faire tourner une hélice. Gyro Snake utilise le gyroscope pour diriger un serpent en inclinant l'appareil, et Shake Rush vous oblige à secouer le téléphone le plus fort possible. C'est bien vu, chaque jeu devient une petite expérience physique.
Côté social, l'app intègre un système de scores personnels et de classements. On like, on met en favori, on commente, on partage ses exploits, bref les codes habituels des réseaux sociaux. Un algorithme adapte le flux de jeux en fonction de vos préférences au fil du temps.
Gratuit, mais avec des limites
Labjoo est gratuit au téléchargement, mais le temps de jeu est limité. Pour jouer sans restriction, il faut passer par des achats intégrés, entre 0,99 euro pour une extension d'une heure et 3,99 euros pour le pack premium. Un pack sans pub est aussi proposé à 1,99 euro. L'app pèse 173 Mo, nécessite iOS 18.5 ou plus récent et est disponible en français et en anglais. Labjoo n'est d'ailleurs pas seul sur ce créneau, puisque Hoora, une app concurrente, propose un concept très similaire avec un catalogue de plus de 200 mini-jeux.
On en dit quoi ?
Le concept est malin. Appliquer la mécanique du scroll infini au jeu mobile, c'est le genre d'idée qui paraît évidente une fois qu'on l'a sous les yeux. Les mini-jeux qui utilisent les capteurs du téléphone apportent une vraie variété, et c'est là que Labjoo se différencie d'un simple catalogue de jeux Flash réchauffés. Par contre, la limite de temps gratuit risque de freiner pas mal de joueurs avant même qu'ils accrochent. Bref, l'exécution est soignée et le jeu accroche vite.
Bonne nouvelle, le développeur nous a confié plusieurs codes pour débloquer le mode illimité de Labjoo. Ils sont réservés aux trois premiers commentaires de cet article, premier arrivé, premier servi ! Vous avez jusqu'à dimanche 5 avril à minuit pour participer, et on vous enverra ça par la semaine prochaine !