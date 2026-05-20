Google I/O 2026 : Gemini, Search, agents IA, lunettes intelligentes...
Par Laurence - Publié le
Google vient de tenir sa conférence annuelle Google I/O : l’intelligence artificielle va désormais être partout. Gemini, Search, Android, YouTube, Docs ou même les lunettes connectées quasiment tous les produits Google deviennent pilotés par des agents IA capables d’agir à la place des utilisateurs. Voilà qui met encore un petit coup de pression sur Apple avant la WWDC.
La star de cette édition 2026 était à n'en point douter Gemini. Google a dévoilé plusieurs nouveaux modèles, dont Gemini Omni, capable de créer pratiquement n’importe quel contenu à partir de n’importe quel contenu : texte, image, vidéo ou documents. Dans la démo, on peut d'ailleurs voir l'application Gemini lire des fichiers depuis le Finder pour effectuer des tâches.
La démonstration la plus impressionnante concernait la vidéo. Les utilisateurs peuvent désormais importer un clip vidéo puis demander en langage naturel de modifier certains éléments directement dans la scène. Google promet même qu’à terme, Gemini Omni pourra
En parallèle, Gemini 3.5 Flash devient le nouveau moteur principal de l’écosystème Google. Plus rapide, moins coûteux et plus
Mais le grand changement concerne surtout les nouveaux AI Agents. Google veut désormais proposer des IA capables de travailler de manière autonome pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours.
Le meilleur exemple est Gemini Spark. Cette nouvelle plateforme fonctionne directement sur des machines virtuelles dans Google Cloud et peut réaliser des tâches complexes 24h/24 sans que l’utilisateur ait besoin de garder son ordinateur allumé.
Gemini Spark peut organiser des projets, surveiller des sites web, suivre des prix, effectuer des recherches, gérer des sous-tâches, ou encore préparer automatiquement des documents. L’idée ressemble énormément aux futurs assistants agentiques qu’Apple préparerait actuellement pour Siri dans iOS 27.
D'ailleurs, Google déploie une nouvelle interface baptisée Neural Expressive pour l’application Gemini. Cette nouvelle identité visuelle mise sur des animations plus fluides, des couleurs plus vives, des retours haptiques et une typographie entièrement revue afin de rendre l’expérience plus moderne et plus immersive sur iOS, Android et le web.
Google simplifie également l’utilisation de Gemini Live. Le mode conversationnel vocal ne bascule plus dans une interface dédiée et fonctionne désormais directement dans l’application, sans rupture entre les différents modes d’utilisation.
Enfin, Gemini affichera les réponses de manière beaucoup plus visuelle et intelligente, avec des informations importantes mises en avant, des images intégrées, des vidéos narrées, des timelines et même des visualisations interactives. Le déploiement de cette nouvelle expérience est déjà en cours.
Notons que l'iPhone et Apple étaient assez présents lors de la conférence, ce qui suggérerait peut-être un rapprochement à confirmer lors de la WWDC...
Google Search connaît probablement son plus gros bouleversement depuis sa création :
Search pourra aussi créer des interfaces dynamiques générées par IA : tableaux de bord, widgets interactifs, trackers ou mini-applications directement dans les résultats.Google prépare également des agents de surveillance capables de suivre automatiquement : les marchés financiers, les stocks de sneakers, les changements sur certaines pages web, ou d’autres événements en ligne. Autrement dit : Google veut transformer Search en assistant actif plutôt qu’en simple moteur de recherche. Malheureusement il semblerait que les nouveautés de Google Search soient disponibles partout, sauf en France...
Google étend également Gemini à pratiquement tous ses produits. Sur YouTube, une nouvelle fonction
Dans Google Docs, Gemini pourra générer automatiquement des documents complets à partir d’un simple brainstorming vocal ou textuel. Google pousse aussi fortement les outils créatifs avec Google Flow, Stitch, Google Pics, ou Antigravity 2.0.
Ces outils permettent de générer des applications, des sites web, des visuels ou du code grâce à l’IA. Google semble désormais considérer que l’interface traditionnelle des logiciels doit progressivement disparaître au profit d’interactions conversationnelles.
Google a également dévoilé ses futures lunettes Android XR développées avec Samsung, Gentle Monster et Warby Parker. Ces lunettes permettront d’accéder à Gemini en permanence avec des réponses audio privées directement dans l’oreille.
Photos, musique, appels ou IA contextuelle : Google prépare clairement une nouvelle génération d’appareils centrés sur l’IA ambiante. Et contrairement à certaines générations précédentes de lunettes connectées, Google semble cette fois vouloir s’appuyer massivement sur Gemini pour justifier l’usage du produit.
Cette Google I/O envoie surtout un message très clair avant la WWDC 2026 du 8 juin. Google avance désormais extrêmement vite sur les assistants IA capables de comprendre le contexte, d’agir seuls, d’utiliser des applications, de générer des interfaces, ou de travailler en arrière-plan. Or ce sont précisément les fonctions qu’Apple promet depuis plusieurs mois autour du futur Siri.
Google semble avoir franchi un cap important : l’entreprise ne parle plus simplement d’IA générative, mais d’un véritable système d’agents capables d’agir à la place des utilisateurs. Et même si beaucoup de fonctions restent encore expérimentales, la vitesse d’intégration de Gemini dans tout l’écosystème Google devient impressionnante.
La WWDC d’Apple s’annonce donc particulièrement importante : Cupertino devra désormais prouver que Siri et Apple Intelligence peuvent réellement rivaliser avec ce que Google vient de montrer.
Gemini un véritable assistant autonome
La star de cette édition 2026 était à n'en point douter Gemini. Google a dévoilé plusieurs nouveaux modèles, dont Gemini Omni, capable de créer pratiquement n’importe quel contenu à partir de n’importe quel contenu : texte, image, vidéo ou documents. Dans la démo, on peut d'ailleurs voir l'application Gemini lire des fichiers depuis le Finder pour effectuer des tâches.
La démonstration la plus impressionnante concernait la vidéo. Les utilisateurs peuvent désormais importer un clip vidéo puis demander en langage naturel de modifier certains éléments directement dans la scène. Google promet même qu’à terme, Gemini Omni pourra
créer n’importe quoi à partir de n’importe quelle donnée.
En parallèle, Gemini 3.5 Flash devient le nouveau moteur principal de l’écosystème Google. Plus rapide, moins coûteux et plus
agentique, il servira de base à de nombreuses fonctions IA dans Search, Android ou Workspace.
des IA capables de travailler seules
Mais le grand changement concerne surtout les nouveaux AI Agents. Google veut désormais proposer des IA capables de travailler de manière autonome pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours.
Le meilleur exemple est Gemini Spark. Cette nouvelle plateforme fonctionne directement sur des machines virtuelles dans Google Cloud et peut réaliser des tâches complexes 24h/24 sans que l’utilisateur ait besoin de garder son ordinateur allumé.
Gemini Spark peut organiser des projets, surveiller des sites web, suivre des prix, effectuer des recherches, gérer des sous-tâches, ou encore préparer automatiquement des documents. L’idée ressemble énormément aux futurs assistants agentiques qu’Apple préparerait actuellement pour Siri dans iOS 27.
D'ailleurs, Google déploie une nouvelle interface baptisée Neural Expressive pour l’application Gemini. Cette nouvelle identité visuelle mise sur des animations plus fluides, des couleurs plus vives, des retours haptiques et une typographie entièrement revue afin de rendre l’expérience plus moderne et plus immersive sur iOS, Android et le web.
Google simplifie également l’utilisation de Gemini Live. Le mode conversationnel vocal ne bascule plus dans une interface dédiée et fonctionne désormais directement dans l’application, sans rupture entre les différents modes d’utilisation.
Enfin, Gemini affichera les réponses de manière beaucoup plus visuelle et intelligente, avec des informations importantes mises en avant, des images intégrées, des vidéos narrées, des timelines et même des visualisations interactives. Le déploiement de cette nouvelle expérience est déjà en cours.
Notons que l'iPhone et Apple étaient assez présents lors de la conférence, ce qui suggérerait peut-être un rapprochement à confirmer lors de la WWDC...
Google transforme complètement son moteur de recherche
Google Search connaît probablement son plus gros bouleversement depuis sa création :
Google Search is AI Search. Le moteur de recherche intègre désormais Gemini 3.5 Flash quasiment partout. La barre de recherche devient multimodale incluant texte, images, vidéos, fichiers, onglets Chrome, ou documents.
Search pourra aussi créer des interfaces dynamiques générées par IA : tableaux de bord, widgets interactifs, trackers ou mini-applications directement dans les résultats.Google prépare également des agents de surveillance capables de suivre automatiquement : les marchés financiers, les stocks de sneakers, les changements sur certaines pages web, ou d’autres événements en ligne. Autrement dit : Google veut transformer Search en assistant actif plutôt qu’en simple moteur de recherche. Malheureusement il semblerait que les nouveautés de Google Search soient disponibles partout, sauf en France...
Android, YouTube et Docs deviennent eux aussi “agentiques”
Google étend également Gemini à pratiquement tous ses produits. Sur YouTube, une nouvelle fonction
Ask YouTubepermettra de poser directement des questions à une vidéo.
Dans Google Docs, Gemini pourra générer automatiquement des documents complets à partir d’un simple brainstorming vocal ou textuel. Google pousse aussi fortement les outils créatifs avec Google Flow, Stitch, Google Pics, ou Antigravity 2.0.
Ces outils permettent de générer des applications, des sites web, des visuels ou du code grâce à l’IA. Google semble désormais considérer que l’interface traditionnelle des logiciels doit progressivement disparaître au profit d’interactions conversationnelles.
One more thing : des lunettes !
Google a également dévoilé ses futures lunettes Android XR développées avec Samsung, Gentle Monster et Warby Parker. Ces lunettes permettront d’accéder à Gemini en permanence avec des réponses audio privées directement dans l’oreille.
Photos, musique, appels ou IA contextuelle : Google prépare clairement une nouvelle génération d’appareils centrés sur l’IA ambiante. Et contrairement à certaines générations précédentes de lunettes connectées, Google semble cette fois vouloir s’appuyer massivement sur Gemini pour justifier l’usage du produit.
Qu’en penser ?
Cette Google I/O envoie surtout un message très clair avant la WWDC 2026 du 8 juin. Google avance désormais extrêmement vite sur les assistants IA capables de comprendre le contexte, d’agir seuls, d’utiliser des applications, de générer des interfaces, ou de travailler en arrière-plan. Or ce sont précisément les fonctions qu’Apple promet depuis plusieurs mois autour du futur Siri.
Google semble avoir franchi un cap important : l’entreprise ne parle plus simplement d’IA générative, mais d’un véritable système d’agents capables d’agir à la place des utilisateurs. Et même si beaucoup de fonctions restent encore expérimentales, la vitesse d’intégration de Gemini dans tout l’écosystème Google devient impressionnante.
La WWDC d’Apple s’annonce donc particulièrement importante : Cupertino devra désormais prouver que Siri et Apple Intelligence peuvent réellement rivaliser avec ce que Google vient de montrer.