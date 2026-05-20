Google I/O 2026 : Gemini, Search, agents IA, lunettes intelligentes...

Gemini un véritable assistant autonome

créer n’importe quoi à partir de n’importe quelle donnée

agentique

des IA capables de travailler seules

Google transforme complètement son moteur de recherche

Google Search is AI Search

Android, YouTube et Docs deviennent eux aussi “agentiques”

Ask YouTube

One more thing : des lunettes !

Qu’en penser ?



Cette Google I/O envoie surtout un message très clair avant la WWDC 2026 du 8 juin. Google avance désormais extrêmement vite sur les assistants IA capables de comprendre le contexte, d’agir seuls, d’utiliser des applications, de générer des interfaces, ou de travailler en arrière-plan. Or ce sont précisément les fonctions qu’Apple promet depuis plusieurs mois autour du futur Siri.



Google semble avoir franchi un cap important : l’entreprise ne parle plus simplement d’IA générative, mais d’un véritable système d’agents capables d’agir à la place des utilisateurs. Et même si beaucoup de fonctions restent encore expérimentales, la vitesse d’intégration de Gemini dans tout l’écosystème Google devient impressionnante.



La WWDC d’Apple s’annonce donc particulièrement importante : Cupertino devra désormais prouver que Siri et Apple Intelligence peuvent réellement rivaliser avec ce que Google vient de montrer.

La star de cette édition 2026 était à n'en point douter. Google a dévoilé plusieurs nouveaux modèles, dont, capable de créer pratiquement n’importe quel contenu à partir de n’importe quel contenu : texte, image, vidéo ou documents. Dans la démo, on peut d'ailleurs voir l'application Gemini lire des fichiers depuis le Finder pour effectuer des tâches.La démonstration la plus impressionnante concernait la. Les utilisateurs peuvent désormais importer un clip vidéo puis demander en langage naturel de modifier certains éléments directement dans la scène. Google promet même qu’à terme, Gemini Omni pourraEn parallèle,devient le nouveau moteur principal de l’écosystème Google. Plus rapide, moins coûteux et plus, il servira de base à de nombreuses fonctions IA dans Search, Android ou Workspace.Mais. Google veut désormais proposer des IA capables de travailler de manière autonome pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours.Le meilleur exemple est. Cette nouvelle plateforme fonctionne directement sur des machines virtuelles dans Google Cloud et peut réaliser des tâches complexes 24h/24 sans que l’utilisateur ait besoin de garder son ordinateur allumé.Gemini Spark peut organiser des projets, surveiller des sites web, suivre des prix, effectuer des recherches, gérer des sous-tâches, ou encore préparer automatiquement des documents.D'ailleurs,. Cette nouvelle identité visuelle mise sur des animations plus fluides, des couleurs plus vives, des retours haptiques et une typographie entièrement revue afin de rendre l’expérience plus moderne et plus immersive sur iOS, Android et le web.. Le mode conversationnel vocal ne bascule plus dans une interface dédiée et fonctionne désormais directement dans l’application, sans rupture entre les différents modes d’utilisation.Enfin, Gemini affichera les réponses de manière beaucoup, avec des informations importantes mises en avant, des images intégrées, des vidéos narrées, des timelines et même des visualisations interactives. Le déploiement de cette nouvelle expérience est déjà en cours.Notons que l'iPhone et Apple étaient assez présents lors de la conférence, ce qui suggérerait peut-être un rapprochement à confirmer lors de la WWDC...Google Search connaît probablement son plus gros bouleversement depuis sa création :La barre de recherche devient multimodale incluant texte, images, vidéos, fichiers, onglets Chrome, ou documents.: tableaux de bord, widgets interactifs, trackers ou mini-applications directement dans les résultats.Google prépare également des agents de surveillance capables de suivre automatiquement : les marchés financiers, les stocks de sneakers, les changements sur certaines pages web, ou d’autres événements en ligne.Malheureusement il semblerait que les nouveautés de Google Search soient disponibles partout, sauf en France...Google étend également Gemini à pratiquement tous ses produits.Dans Google Docs, Gemini pourra générer automatiquement des documents complets à partir d’un simplevocal ou textuel. Google pousse aussi fortement les outils créatifs avec Google Flow, Stitch, Google Pics, ou Antigravity 2.0.Google semble désormais considérer que l’interface traditionnelle des logiciels doit progressivement disparaître au profit d’interactions conversationnelles.Ces lunettes permettront d’accéder à Gemini en permanence avec des réponses audio privées directement dans l’oreille.Photos, musique, appels ou IA contextuelle :. Et contrairement à certaines générations précédentes de lunettes connectées, Google semble cette fois vouloir s’appuyer massivement sur Gemini pour justifier l’usage du produit.