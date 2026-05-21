Faux prêts et placements bidons : 30 assos de consommateurs attaquent Meta, TikTok et Google

On en dit quoi ?



Quand 52 % des signalements sont ignorés, on est loin d'une modération sérieuse vendue par les plateformes dans leurs rapports de transparence. Meta, TikTok et Google ont les moyens techniques et financiers de faire le ménage, ils choisissent de ne pas le faire tant que ça leur rapporte du chiffre publicitaire, et tout c'est un problème qu'on ne pourra pas ignorer indéfiniment.