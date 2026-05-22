Disney attaqué en justice pour son scan facial aux entrées de ses parcs

On en dit quoi ?



Le vrai sujet, c'est la transparence. Quand Disney planque sa politique biométrique dans un labyrinthe de pages web, on est loin du consentement éclairé que demande la loi américaine sur les données personnelles. Des enfants sont scannés sans que leurs parents soient prévenus clairement à l'entrée du parc, et c'est un problème.