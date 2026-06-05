Des produits collectors pour la WWDC 2026 (en vente dans un seul endroit au monde)

Une collection aux couleurs du logo vintage

Mr. Macintosh

Des produits introuvables ailleurs

Plus de 1 000 développeurs attendus à Apple Park

Qu’en penser ?



Les produits exclusifs du Visitor Center sont devenus une véritable tradition pour les passionnés d’Apple. Cette nouvelle collection joue habilement sur la fibre nostalgique avec le retour du logo arc-en-ciel et de la typographie Garamond, deux symboles forts de l’histoire de la marque. À quelques jours de la WWDC, ces accessoires donnent surtout un avant-goût de l’effervescence qui s’apprête à gagner Cupertino, alors que tous les regards seront tournés vers Apple Intelligence et la prochaine génération de Siri.

Les nouveaux produits ont été dévoilés sur X par le spécialiste Apple, qui a partagé plusieurs photos prises directement à l’Apple Park Visitor Center., un thème que l’on retrouve régulièrement dans les objets vendus à Cupertino.Cettecomprend notamment une casquette noire ornée du célèbre logo Apple arc-en-ciel, un sweat col rond reprenant la typographie Garamond utilisée par Apple dans les années 1980 ainsi qu’une gourde en acier inoxydable gravée du logo de la marque.Comme les tee-shirts, mugs ou accessoires proposés lors des précédentes éditions de la WWDC,. Pas de vente en ligne ou alors il faut passer par ebay !, tandis que les fans du monde entier devront se contenter des photos publiées sur les réseaux sociaux. Cette rareté contribue largement à leur popularité auprès des collectionneurs Apple, certains articles exclusifs voyant même leur valeur grimper rapidement sur les plateformes de revente.. Apple accueillera plus de 1 000 développeurs, designers et étudiants sélectionnés pour assister en personne à la keynote d’ouverture ainsi qu’aux différentes activités organisées sur le campus.Au programme :. Les participants pourront également assister à des laboratoires techniques, rencontrer les ingénieurs d’Apple et participer à plus d’une centaine de sessions consacrées au développement logiciel.