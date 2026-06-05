Des produits collectors pour la WWDC 2026 (en vente dans un seul endroit au monde)
Par Laurence - Publié le
À quelques jours de l’ouverture de la WWDC 2026, Apple commence déjà à faire monter la pression autour de son événement annuel dédié aux développeurs. Comme chaque année, la boutique du Visitor Center d’Apple Park accueille une nouvelle collection de produits exclusifs que les visiteurs ne peuvent acheter nulle part ailleurs. Parmi les nouveautés repérées cette semaine figurent plusieurs objets inspirés du célèbre logo arc-en-ciel historique d’Apple.
Les nouveaux produits ont été dévoilés sur X par le spécialiste Apple
Cette collection 2026 comprend notamment une casquette noire ornée du célèbre logo Apple arc-en-ciel, un sweat col rond reprenant la typographie Garamond utilisée par Apple dans les années 1980 ainsi qu’une gourde en acier inoxydable gravée du logo de la marque.
Comme les tee-shirts, mugs ou accessoires proposés lors des précédentes éditions de la WWDC, ces produits sont exclusivement commercialisés dans la boutique située au sein du Visitor Center d’Apple Park. Pas de vente en ligne ou alors il faut passer par ebay !
Les visiteurs présents à Cupertino auront donc la possibilité de repartir avec ces objets collectors, tandis que les fans du monde entier devront se contenter des photos publiées sur les réseaux sociaux. Cette rareté contribue largement à leur popularité auprès des collectionneurs Apple, certains articles exclusifs voyant même leur valeur grimper rapidement sur les plateformes de revente.
Cette nouvelle collection arrive alors que la WWDC 2026 ouvrira officiellement ses portes le 8 juin prochain. Apple accueillera plus de 1 000 développeurs, designers et étudiants sélectionnés pour assister en personne à la keynote d’ouverture ainsi qu’aux différentes activités organisées sur le campus.
Au programme : présentation d’iOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27, mais aussi les très attendues nouveautés autour de Siri et d’Apple Intelligence. Les participants pourront également assister à des laboratoires techniques, rencontrer les ingénieurs d’Apple et participer à plus d’une centaine de sessions consacrées au développement logiciel.
Les produits exclusifs du Visitor Center sont devenus une véritable tradition pour les passionnés d’Apple. Cette nouvelle collection joue habilement sur la fibre nostalgique avec le retour du logo arc-en-ciel et de la typographie Garamond, deux symboles forts de l’histoire de la marque. À quelques jours de la WWDC, ces accessoires donnent surtout un avant-goût de l’effervescence qui s’apprête à gagner Cupertino, alors que tous les regards seront tournés vers Apple Intelligence et la prochaine génération de Siri.
Une collection aux couleurs du logo vintage
Les nouveaux produits ont été dévoilés sur X par le spécialiste Apple
Mr. Macintosh, qui a partagé plusieurs photos prises directement à l’Apple Park Visitor Center. Apple mise clairement sur la nostalgie et le patrimoine de son identité visuelle, un thème que l’on retrouve régulièrement dans les objets vendus à Cupertino.
Cette collection 2026 comprend notamment une casquette noire ornée du célèbre logo Apple arc-en-ciel, un sweat col rond reprenant la typographie Garamond utilisée par Apple dans les années 1980 ainsi qu’une gourde en acier inoxydable gravée du logo de la marque.
Des produits introuvables ailleurs
Comme les tee-shirts, mugs ou accessoires proposés lors des précédentes éditions de la WWDC, ces produits sont exclusivement commercialisés dans la boutique située au sein du Visitor Center d’Apple Park. Pas de vente en ligne ou alors il faut passer par ebay !
Les visiteurs présents à Cupertino auront donc la possibilité de repartir avec ces objets collectors, tandis que les fans du monde entier devront se contenter des photos publiées sur les réseaux sociaux. Cette rareté contribue largement à leur popularité auprès des collectionneurs Apple, certains articles exclusifs voyant même leur valeur grimper rapidement sur les plateformes de revente.
Plus de 1 000 développeurs attendus à Apple Park
Cette nouvelle collection arrive alors que la WWDC 2026 ouvrira officiellement ses portes le 8 juin prochain. Apple accueillera plus de 1 000 développeurs, designers et étudiants sélectionnés pour assister en personne à la keynote d’ouverture ainsi qu’aux différentes activités organisées sur le campus.
Au programme : présentation d’iOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27, mais aussi les très attendues nouveautés autour de Siri et d’Apple Intelligence. Les participants pourront également assister à des laboratoires techniques, rencontrer les ingénieurs d’Apple et participer à plus d’une centaine de sessions consacrées au développement logiciel.
Qu’en penser ?
Les produits exclusifs du Visitor Center sont devenus une véritable tradition pour les passionnés d’Apple. Cette nouvelle collection joue habilement sur la fibre nostalgique avec le retour du logo arc-en-ciel et de la typographie Garamond, deux symboles forts de l’histoire de la marque. À quelques jours de la WWDC, ces accessoires donnent surtout un avant-goût de l’effervescence qui s’apprête à gagner Cupertino, alors que tous les regards seront tournés vers Apple Intelligence et la prochaine génération de Siri.