La clé de votre future chambre d'hôtel sera peut-être dans Apple Wallet
Par Vincent Lautier - Publié le
Salto, l'un des plus gros fabricants de serrures électroniques pour l'hôtellerie, vient d'annoncer que sa plateforme Space Hospitality prend désormais en charge les clés de chambre dans Apple Wallet. Votre iPhone ou votre Apple Watch peut donc servir de passe-partout dans un nombre d'hôtels qui s'annonce bien plus large que le club fermé d'aujourd'hui.
Le nom de Salto ne vous évoque sans doute pas grand-chose, et c'est bien normal pour une société espagnole basée à Saint-Sébastien dont le métier consiste à fournir l'infrastructure invisible des bâtiments, ces serrures électroniques qui équipent aujourd'hui des milliers d'hôtels, de bureaux et de résidences à travers le monde. Cette annonce porte précisément sur Salto Space Hospitality, la plateforme qui gère les accès dans l'hôtellerie, et qui sait maintenant provisionner une clé de chambre directement dans Apple Wallet, sans carte plastique ni passage obligé par le comptoir.
Le mécanisme reprend trait pour trait ce qu'Apple avait inauguré le 8 décembre 2021 avec Hyatt et ses six premiers établissements américains. À l'arrivée, il suffit d'approcher son iPhone ou son Apple Watch du lecteur Salto pour déverrouiller non seulement sa chambre mais aussi les espaces partagés, salle de sport, spa ou local à bagages, le tout en NFC. Le mode Express dispense même de déverrouiller l'appareil, et la fonction Power Reserve garde assez d'énergie pour ouvrir la porte pendant cinq heures après l'extinction de l'iPhone.
Tout l'enjeu tient à la diffusion, car jusqu'à présent la clé Apple Wallet à l'hôtel restait une exclusivité réservée à une poignée de grandes chaînes ayant négocié leur intégration en direct avec Apple. En s'appuyant cette fois sur un équipementier dont les serrures sont déjà déployées un peu partout, Apple s'offre d'un seul mouvement un parc installé considérable, sans obliger chaque hôtelier à reconstruire son infrastructure de zéro. Salto revendique des clients en Espagne, au Portugal, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, ce qui laisse entrevoir un déploiement bien plus large que le noyau historique américain. Il manque néanmoins les informations les plus attendues, à savoir le nom des premiers hôtels concernés, un calendrier précis et la moindre indication sur une arrivée en France.
On accueille la nouvelle plutôt favorablement, avec une réserve assumée sur le calendrier, parce que le vrai basculement n'est pas technologique mais bien commercial. On connaît toutefois la chanson, entre l'annonce et la petite pension de bord de mer où l'on pose ses valises, le délai se compte rarement en semaines, sans oublier que tout le monde ne voyage pas avec un iPhone dans la poche. La carte plastique a donc sans doute encore quelques étés tranquilles devant elle. Hélas.
Un équipementier que vous croisez sans le savoir
Le nom de Salto ne vous évoque sans doute pas grand-chose, et c'est bien normal pour une société espagnole basée à Saint-Sébastien dont le métier consiste à fournir l'infrastructure invisible des bâtiments, ces serrures électroniques qui équipent aujourd'hui des milliers d'hôtels, de bureaux et de résidences à travers le monde. Cette annonce porte précisément sur Salto Space Hospitality, la plateforme qui gère les accès dans l'hôtellerie, et qui sait maintenant provisionner une clé de chambre directement dans Apple Wallet, sans carte plastique ni passage obligé par le comptoir.
Un fonctionnement déjà rodé
Le mécanisme reprend trait pour trait ce qu'Apple avait inauguré le 8 décembre 2021 avec Hyatt et ses six premiers établissements américains. À l'arrivée, il suffit d'approcher son iPhone ou son Apple Watch du lecteur Salto pour déverrouiller non seulement sa chambre mais aussi les espaces partagés, salle de sport, spa ou local à bagages, le tout en NFC. Le mode Express dispense même de déverrouiller l'appareil, et la fonction Power Reserve garde assez d'énergie pour ouvrir la porte pendant cinq heures après l'extinction de l'iPhone.
L'intérêt réel se joue sur le volume
Tout l'enjeu tient à la diffusion, car jusqu'à présent la clé Apple Wallet à l'hôtel restait une exclusivité réservée à une poignée de grandes chaînes ayant négocié leur intégration en direct avec Apple. En s'appuyant cette fois sur un équipementier dont les serrures sont déjà déployées un peu partout, Apple s'offre d'un seul mouvement un parc installé considérable, sans obliger chaque hôtelier à reconstruire son infrastructure de zéro. Salto revendique des clients en Espagne, au Portugal, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, ce qui laisse entrevoir un déploiement bien plus large que le noyau historique américain. Il manque néanmoins les informations les plus attendues, à savoir le nom des premiers hôtels concernés, un calendrier précis et la moindre indication sur une arrivée en France.
On en dit quoi ?
On accueille la nouvelle plutôt favorablement, avec une réserve assumée sur le calendrier, parce que le vrai basculement n'est pas technologique mais bien commercial. On connaît toutefois la chanson, entre l'annonce et la petite pension de bord de mer où l'on pose ses valises, le délai se compte rarement en semaines, sans oublier que tout le monde ne voyage pas avec un iPhone dans la poche. La carte plastique a donc sans doute encore quelques étés tranquilles devant elle. Hélas.