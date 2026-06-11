Eclipse lève 20 millions pour transformer les batteries en actif financier

On en dit quoi ?



L'angle est franchement malin. Eclipse ne vend pas une machine, mais de la prévisibilité, et c'est exactement ce qu'une banque exige avant de lâcher ses millions. On voit donc poindre une financiarisation de la transition énergétique. Son bon côté, c'est plus d'argent pour du stockage vraiment utile. Sa part d'ombre, ce sont des batteries pensées d'abord comme des produits de rendement. N'empêche, sans ce genre de montage, l'électricité verte continuera de partir à la poubelle aux heures creuses pendant qu'on rallume du gaz aux heures de pointe. Difficile, du coup, de cracher sur l'idée. Reste une question un peu cocasse. Votre prochaine assurance-vie planquera-t-elle bientôt, entre deux fonds obligataires, quelques mégawatts de batteries lyonnaises ?