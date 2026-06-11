Insta360 lance la Luna Ultra : une caméra de poche 8K signée Leica à 729 euros pour défier DJI

On en dit quoi ?



Insta360 ne cache plus ses ambitions : après les caméras 360 et les caméras d'action, la marque vient chasser directement sur le segment le plus rentable de DJI, avec un badge Leica en prime. Sur le papier, la Luna Ultra coche à peu près tout, et les 250 euros d'écart avec l'Osmo Pocket 4 se justifient par la 8K et la double optique. Reste que la 8K sur une caméra de poche, c'est surtout une réserve de recadrage, presque personne ne diffuse réellement dans cette définition. Et la riposte est déjà là : avec son Pocket 4P à deux objectifs, DJI n'a pas attendu pour répondre sur le même terrain. On note quand même un détail rigolo : l'Allemagne, le pays de Leica, devra patienter un peu plus longtemps que les autres pour acheter la caméra.