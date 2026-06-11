Insta360 lance la Luna Ultra : une caméra de poche 8K signée Leica à 729 euros pour défier DJI
Par Vincent Lautier - Publié le
Insta360 a donc officialisé la Luna Ultra, sa première caméra de poche stabilisée développée avec Leica. Capteur 1 pouce, vidéo 8K, double objectif avec zoom 6x sans perte et écran OLED détachable : la fiche technique vise sans détour le DJI Osmo Pocket, vendu 250 euros de moins. Comptez 729 euros, avec une disponibilité immédiate, France comprise.
Six ans de collaboration, cinq produits déjà cosignés : Insta360 et Leica se connaissent bien, mais c'est la première fois que le duo s'attaque à la caméra de poche montée sur nacelle motorisée. L'objectif principal est un Leica Summicron associé à un capteur de 1 pouce, accompagné d'un second module téléobjectif doté d'un capteur de 1/1,3 pouce qui ouvre à f/2.0. De quoi obtenir un zoom 6x sans perte, et jusqu'à 12x en numérique. Leica apporte aussi ses profils colorimétriques maison, Natural, Vivid et Chrome, que vous pouvez partager avec d'autres utilisateurs via un simple QR code.
La caméra filme en 8K à 30 images par seconde avec Dolby Vision, et propose un mode I-Log 10 bits avec une plage dynamique annoncée à 14 stops, à vérifier en conditions réelles. Pour le ralenti, on monte à 120 images par seconde en 4K. Côté photo, l'appareil sort des images de 37 mégapixels et des panoramas de 200 mégapixels. L'écran tactile OLED de 2 pouces se détache et fait office de télécommande jusqu'à 20 mètres. La batterie de 1 550 mAh promet quatre heures d'autonomie, avec une recharge à 80 % en 23 minutes environ. Ajoutez 47 Go de stockage interne, un lecteur microSD jusqu'à 1 To, un timecode intégré et une protection anti-vent, le tout dans un boîtier d'un peu plus de 200 grammes. Le suivi de sujet Deep Track 5.0 gère le cadrage automatique, le zoom actif et même le suivi de groupe.
La Luna Ultra est affichée à 769,99 dollars aux États-Unis et 729 euros chez nous, en noir Cosmic Black ou en blanc Stellar White, sur la boutique Insta360, Amazon et chez les revendeurs habituels. En face, le DJI Osmo Pocket 4 démarre à 479 euros, mais il se limite à de la 4K et à un seul objectif. Pour le vrai duel à deux optiques, DJI a sorti mi-mai son Pocket 4P, capteur 1 pouce et téléobjectif 3x : un rival autrement plus direct de la Luna.
Insta360 ne cache plus ses ambitions : après les caméras 360 et les caméras d'action, la marque vient chasser directement sur le segment le plus rentable de DJI, avec un badge Leica en prime. Sur le papier, la Luna Ultra coche à peu près tout, et les 250 euros d'écart avec l'Osmo Pocket 4 se justifient par la 8K et la double optique. Reste que la 8K sur une caméra de poche, c'est surtout une réserve de recadrage, presque personne ne diffuse réellement dans cette définition. Et la riposte est déjà là : avec son Pocket 4P à deux objectifs, DJI n'a pas attendu pour répondre sur le même terrain. On note quand même un détail rigolo : l'Allemagne, le pays de Leica, devra patienter un peu plus longtemps que les autres pour acheter la caméra.
Six ans de travail avec Leica
Six ans de collaboration, cinq produits déjà cosignés : Insta360 et Leica se connaissent bien, mais c'est la première fois que le duo s'attaque à la caméra de poche montée sur nacelle motorisée. L'objectif principal est un Leica Summicron associé à un capteur de 1 pouce, accompagné d'un second module téléobjectif doté d'un capteur de 1/1,3 pouce qui ouvre à f/2.0. De quoi obtenir un zoom 6x sans perte, et jusqu'à 12x en numérique. Leica apporte aussi ses profils colorimétriques maison, Natural, Vivid et Chrome, que vous pouvez partager avec d'autres utilisateurs via un simple QR code.
Une fiche technique qui ne plaisante pas
La caméra filme en 8K à 30 images par seconde avec Dolby Vision, et propose un mode I-Log 10 bits avec une plage dynamique annoncée à 14 stops, à vérifier en conditions réelles. Pour le ralenti, on monte à 120 images par seconde en 4K. Côté photo, l'appareil sort des images de 37 mégapixels et des panoramas de 200 mégapixels. L'écran tactile OLED de 2 pouces se détache et fait office de télécommande jusqu'à 20 mètres. La batterie de 1 550 mAh promet quatre heures d'autonomie, avec une recharge à 80 % en 23 minutes environ. Ajoutez 47 Go de stockage interne, un lecteur microSD jusqu'à 1 To, un timecode intégré et une protection anti-vent, le tout dans un boîtier d'un peu plus de 200 grammes. Le suivi de sujet Deep Track 5.0 gère le cadrage automatique, le zoom actif et même le suivi de groupe.
729 euros, face au Pocket de DJI
La Luna Ultra est affichée à 769,99 dollars aux États-Unis et 729 euros chez nous, en noir Cosmic Black ou en blanc Stellar White, sur la boutique Insta360, Amazon et chez les revendeurs habituels. En face, le DJI Osmo Pocket 4 démarre à 479 euros, mais il se limite à de la 4K et à un seul objectif. Pour le vrai duel à deux optiques, DJI a sorti mi-mai son Pocket 4P, capteur 1 pouce et téléobjectif 3x : un rival autrement plus direct de la Luna.
On en dit quoi ?
Insta360 ne cache plus ses ambitions : après les caméras 360 et les caméras d'action, la marque vient chasser directement sur le segment le plus rentable de DJI, avec un badge Leica en prime. Sur le papier, la Luna Ultra coche à peu près tout, et les 250 euros d'écart avec l'Osmo Pocket 4 se justifient par la 8K et la double optique. Reste que la 8K sur une caméra de poche, c'est surtout une réserve de recadrage, presque personne ne diffuse réellement dans cette définition. Et la riposte est déjà là : avec son Pocket 4P à deux objectifs, DJI n'a pas attendu pour répondre sur le même terrain. On note quand même un détail rigolo : l'Allemagne, le pays de Leica, devra patienter un peu plus longtemps que les autres pour acheter la caméra.