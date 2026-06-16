En attendant iOS 27, Apple multiplie les mises à jour de sécurité
Par Laurence - Publié le
Alors que tous les regards sont déjà tournés vers iOS 27 et les nouveautés présentées à la WWDC, Apple poursuit discrètement le développement de ses systèmes actuels. Faisant chauffer ses serveurs, elle vient de déployer une nouvelle vague de versions bêta de ses OS 26 (les systèmes actuels), tout en préparant plusieurs mises à jour de sécurité pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas encore passer aux dernières versions de macOS.
La surprise de la soirée concerne toutefois les anciennes versions de macOS. Apple a publié de nouvelles Release Candidates pour.... macOS Sonoma 14.8.8 et macOS Sequoia 15.7.8. Contrairement aux autres systèmes qui restent en phase bêta, ces versions semblent désormais proches d’une sortie publique.
Les notes de version sont particulièrement succinctes et évoquent uniquement
Comme attendu, Apple a publié ce soir les deuxièmes versions bêta développeur de l’ensemble de ses systèmes actuels : iOS 26.6, iPadOS 26.6 bêta 2, macOS Tahoe 26.6, watchOS 26.6, tvOS 26.6, visionOS 26.6 et HomePod Software 26.6.
Ces mises à jour arrivent environ trois semaines après les premières bêta (forcément il y a eu la WWDC 2026, OS 27 et Siri AI qui sont passés devant) et se concentrent essentiellement sur la stabilité, les performances et la correction de bugs.
Comme souvent avec ce type de versions intermédiaires, il ne faut pas s’attendre à de grandes nouveautés visibles. Apple affine plutôt les fondations des systèmes lancés l’an dernier avant de concentrer ses efforts sur la future génération de logiciels prévue cet automne.
Les premières bêta d’iOS 26.6 avaient toutefois apporté quelques évolutions intéressantes. Apple continue notamment de renforcer la sécurité de Plans grâce à un nouveau système de protection baptisé
Les utilisateurs bénéficient également d’améliorations concernant la gestion des contacts bloqués, tandis que plusieurs optimisations toucheraient discrètement le chiffrement RCS, la stabilité de CarPlay, Safari et différentes fonctions réseau. Les premiers retours des développeurs évoquent par ailleurs une meilleure autonomie et moins de bugs que lors des premières versions bêta.
Autre élément intéressant : plusieurs sites spécialisés ont repéré des traces d’iOS 26.5.2 dans les statistiques de consultation provenant des réseaux internes d’Apple. Cette mise à jour corrective pourrait être déployée dans les prochains jours.
Pour rappel, iOS 26.5 avait introduit le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS, un nouveau fond d’écran Pride ainsi qu’une fonction de suggestions dans Apple Plans. Puis iOS 26.5.1 était venu corriger un problème de recharge affectant certains iPhone Air et iPhone 17. iOS 26.5.2 devrait logiquement se limiter à quelques correctifs supplémentaires.
Même si Apple continue d’entretenir activement la génération actuelle de ses systèmes, la prochaine grande échéance reste évidemment iOS 27. La deuxième bêta développeur pourrait arriver dès cette semaine ou la suivante, tandis que la première bêta publique est toujours attendue au cours du mois de juillet. En attendant, Apple poursuit son double chantier : stabiliser iOS 26 pour les centaines de millions d’utilisateurs actuels tout en préparant l’arrivée de la prochaine génération de logiciels qui accompagnera les nouveaux iPhone à l’automne.
Une petite couche pour Sonoma et Sequoia
La surprise de la soirée concerne toutefois les anciennes versions de macOS. Apple a publié de nouvelles Release Candidates pour.... macOS Sonoma 14.8.8 et macOS Sequoia 15.7.8. Contrairement aux autres systèmes qui restent en phase bêta, ces versions semblent désormais proches d’une sortie publique.
Les notes de version sont particulièrement succinctes et évoquent uniquement
d’importants correctifs de sécurité. Apple confirme ainsi sa volonté de continuer à protéger les utilisateurs qui ne peuvent pas, ou ne souhaitent pas, migrer immédiatement vers les dernières versions du système.
Une nouvelle série de bêta pour les OS 26.6
Comme attendu, Apple a publié ce soir les deuxièmes versions bêta développeur de l’ensemble de ses systèmes actuels : iOS 26.6, iPadOS 26.6 bêta 2, macOS Tahoe 26.6, watchOS 26.6, tvOS 26.6, visionOS 26.6 et HomePod Software 26.6.
Ces mises à jour arrivent environ trois semaines après les premières bêta (forcément il y a eu la WWDC 2026, OS 27 et Siri AI qui sont passés devant) et se concentrent essentiellement sur la stabilité, les performances et la correction de bugs.
Comme souvent avec ce type de versions intermédiaires, il ne faut pas s’attendre à de grandes nouveautés visibles. Apple affine plutôt les fondations des systèmes lancés l’an dernier avant de concentrer ses efforts sur la future génération de logiciels prévue cet automne.
Sécurité, CarPlay et Plans dans le viseur
Les premières bêta d’iOS 26.6 avaient toutefois apporté quelques évolutions intéressantes. Apple continue notamment de renforcer la sécurité de Plans grâce à un nouveau système de protection baptisé
Maps BlastDoor, inspiré du mécanisme déjà utilisé pour sécuriser Messages contre certaines attaques sophistiquées.
Les utilisateurs bénéficient également d’améliorations concernant la gestion des contacts bloqués, tandis que plusieurs optimisations toucheraient discrètement le chiffrement RCS, la stabilité de CarPlay, Safari et différentes fonctions réseau. Les premiers retours des développeurs évoquent par ailleurs une meilleure autonomie et moins de bugs que lors des premières versions bêta.
iOS 26.5.2 approche également
Autre élément intéressant : plusieurs sites spécialisés ont repéré des traces d’iOS 26.5.2 dans les statistiques de consultation provenant des réseaux internes d’Apple. Cette mise à jour corrective pourrait être déployée dans les prochains jours.
Pour rappel, iOS 26.5 avait introduit le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS, un nouveau fond d’écran Pride ainsi qu’une fonction de suggestions dans Apple Plans. Puis iOS 26.5.1 était venu corriger un problème de recharge affectant certains iPhone Air et iPhone 17. iOS 26.5.2 devrait logiquement se limiter à quelques correctifs supplémentaires.
Qu'en penser ?
Même si Apple continue d’entretenir activement la génération actuelle de ses systèmes, la prochaine grande échéance reste évidemment iOS 27. La deuxième bêta développeur pourrait arriver dès cette semaine ou la suivante, tandis que la première bêta publique est toujours attendue au cours du mois de juillet. En attendant, Apple poursuit son double chantier : stabiliser iOS 26 pour les centaines de millions d’utilisateurs actuels tout en préparant l’arrivée de la prochaine génération de logiciels qui accompagnera les nouveaux iPhone à l’automne.