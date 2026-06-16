En attendant iOS 27, Apple multiplie les mises à jour de sécurité

Qu'en penser ?



Même si Apple continue d’entretenir activement la génération actuelle de ses systèmes, la prochaine grande échéance reste évidemment iOS 27. La deuxième bêta développeur pourrait arriver dès cette semaine ou la suivante, tandis que la première bêta publique est toujours attendue au cours du mois de juillet. En attendant, Apple poursuit son double chantier : stabiliser iOS 26 pour les centaines de millions d’utilisateurs actuels tout en préparant l’arrivée de la prochaine génération de logiciels qui accompagnera les nouveaux iPhone à l’automne.