La folle IPO de SpaceX : valorisation à 2 000 milliards, 1 000 milliards de CA d'ici 2030

Une valorisation qui rivalise avec les géants de la tech

Le véritable moteur de croissance s’appelle Starlink

Objectif Mars

Qu'en penser ?



Si l’enthousiasme des investisseurs est évident, plusieurs défis attendent désormais SpaceX. L’entreprise devra répondre aux critiques concernant l’encombrement de l’orbite terrestre par les satellites Starlink, aux batailles réglementaires autour des fréquences radio ainsi qu’à sa forte dépendance envers certains contrats gouvernementaux américains.



Les investisseurs surveilleront également la capacité d’Elon Musk à gérer simultanément SpaceX, Tesla, X, xAI et ses nombreuses autres activités. Pour autant, le message envoyé par Wall Street semble clair : l’espace n’est plus considéré comme un secteur spéculatif réservé aux passionnés. Les marchés voient désormais les infrastructures spatiales comme une véritable industrie technologique capable de générer croissance, rentabilité et revenus récurrents. Et à en croire cette première séance de cotation historique, ils ont déjà choisi leur champion.

Avec une capitalisation dépassant les 2 000 milliards de dollars dès sa première séance, SpaceX rejoint un club extrêmement fermé composé d'. Un exploit remarquable pour une entreprise qui, il y a moins de vingt ans, luttait encore pour sa survie financière après plusieurs échecs de lancement successifs.Cette valorisation reflète surtoutL'entreprise n'est plus seulement un constructeur de fusées : elle est devenue un acteur incontournable des infrastructures spatiales mondiales.. Grâce à cette approche, la société a réussi à réduire drastiquement les coûts d'accès à l'espace tout en maintenant un niveau de fiabilité exceptionnel. Aujourd’hui, SpaceX assure à elle seule près de 80 % de la masse totale envoyée en orbite chaque année.Le groupe effectue désormais davantage de lancements que l'ensemble de ses concurrents réunis, une domination qui lui permet de capter une part croissante des contrats commerciaux, institutionnels et militaires.Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont plus les fusées qui constituent le principal moteur économique de SpaceX., son réseau mondial d'Internet par satellite.Avec plus de 4 millions d’abonnés répartis dans plus de 75 pays,. Starlink continue également de se développer dans les secteurs aérien, maritime et professionnel, ouvrant de nouveaux relais de croissance particulièrement lucratifs.Selon plusieurs estimations,, un niveau qui contribue à rassurer les investisseurs sur la solidité de son modèle économique.L'optimisme d’Elon Musk ne s'arrête d’ailleurs pas à cette introduction en Bourse historique. Deux jours après les premiers échanges au Nasdaq, le patron de SpaceX a affirmé sur X que. Un objectif vertigineux qui ferait de SpaceX l'une des sociétés les plus puissantes de l'histoire économique moderne, alors que l'entreprise vient tout juste de franchir le seuil symbolique des 2 000 milliards de dollars de valorisation boursière.Cette projection reste toutefois bien plus ambitieuse que celles de Wall Street.Même si ces montants restent considérables, ils illustrent l’écart entre la vision de Musk et les prévisions des analystes.Cette entrée en Bourse intervient alors que SpaceX poursuit son projet le plus ambitieux :. Le mois dernier, Starship a réalisé sa première démonstration de ravitaillement orbital, une étape essentielle pour les futures missions habitées vers la planète rouge. Longtemps considéré comme un rêve personnel d’Elon Musk, ce programme va désormais devoir composer avec une nouvelle réalité : celle des marchés financiers et de leurs exigences de rentabilité trimestrielle.