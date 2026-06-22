Comment John Ternus veut remettre le design au cœur d’Apple
Par Laurence - Publié le
Pendant plus de vingt ans, le design a été l’une des forces motrices d’Apple. Sous l’ère Steve Jobs, Jony Ive disposait d’une influence considérable sur les produits de la marque, au point d’être considéré comme le deuxième homme le plus puissant de Cupertino. Mais cette époque semble s’être progressivement estompée au fil des années Tim Cook, ce qui lui est d'ailleurs reproché par certains.
Selon Mark Gurman, l’arrivée prochaine de John Ternus à la tête d’Apple pourrait toutefois marquer un tournant majeur. Le futur CEO souhaiterait redonner davantage de poids aux équipes de design dans les décisions stratégiques de l’entreprise.
Lorsque Jony Ive quitte Apple en 2019, c’est tout un pan de la culture historique de l’entreprise qui vacille. Avec Steve Jobs, les designers étaient au cœur du processus de création. Dans la célèbre biographie de Walter Isaacson, Jobs expliquait lui-même qu’Ive disposait de plus de pouvoir opérationnel que n’importe quel autre dirigeant d’Apple, à l’exception de lui-même.
Depuis, les choses ont évolué. L’organisation s’est davantage structurée autour des opérations, de la chaîne logistique et de l’exécution industrielle. Un modèle extrêmement efficace qui a permis à Cupertino de devenir l’une des entreprises les plus rentables au monde, mais qui a aussi nourri certaines critiques concernant le manque d’audace de certains produits récents. Autre symbole fort : Apple ne dispose même plus aujourd’hui d’un responsable du design siégeant officiellement au plus haut niveau de l’organigramme.
Selon Bloomberg, John Ternus travaille déjà activement avec les équipes de design industriel en préparation de sa prise de fonction prévue le 1er septembre prochain. Contrairement à Tim Cook, dont le parcours est fortement lié aux opérations et à la logistique, il est d'abord un spécialiste des produits et non des chiffres : depuis plusieurs années, il supervise le développement matériel des Mac, des iPad et des iPhone. Sa vision semble claire : remettre le produit au centre des décisions.
Mark Gurman rapporte notamment une déclaration attribuée à John Ternus lourde de promesses :
Le premier grand rendez-vous de John Ternus pourrait arriver très vite. Selon plusieurs sources, c’est lui qui devrait incarner publiquement le lancement du premier iPhone pliable lors d’un événement attendu à l’automne. Un produit particulièrement symbolique puisqu’il représente probablement le changement de design le plus important depuis l’arrivée de l’iPhone X.
Apple met déjà en avant Ternus comme le visage de plusieurs succès récents, notamment le MacBook Neo. Sa visibilité médiatique ne cesse d’augmenter, alimentant encore davantage les spéculations autour de son futur rôle.
La question dépasse largement le simple organigramme. Ces dernières années, Apple a souvent été critiquée pour son manque de prise de risque, notamment face à des concurrents qui multiplient les expérimentations autour de l’intelligence artificielle (le flop du Vision Pro), des smartphones pliables ou des nouveaux formats d’appareils.
Le retour en grâce du design pourrait permettre à Apple de retrouver une partie de cette capacité à surprendre qui a longtemps fait sa réputation. Il faut évidemment attendre pour voir si cette évolution se traduira concrètement dans les produits. Car chez Apple, les changements culturels prennent souvent plusieurs années avant de devenir visibles.
L’arrivée de John Ternus pourrait représenter l’un des changements les plus importants chez Apple depuis le départ de Jony Ive. Sans remettre en cause l’efficacité du modèle construit par Tim Cook, le futur dirigeant semble vouloir rééquilibrer la relation entre ingénierie, opérations et design.
À l’heure où Apple prépare simultanément son premier iPhone pliable, ses futurs produits dopés à l’IA et plusieurs nouvelles catégories d’appareils, ce retour du design au premier plan pourrait bien être le signal d’une nouvelle ère pour Cupertino. Une évolution que de nombreux passionnés de la marque attendent depuis longtemps.
Mais où est le design Apple ?
Selon Mark Gurman, l’arrivée prochaine de John Ternus à la tête d’Apple pourrait toutefois marquer un tournant majeur. Le futur CEO souhaiterait redonner davantage de poids aux équipes de design dans les décisions stratégiques de l’entreprise.
Lorsque Jony Ive quitte Apple en 2019, c’est tout un pan de la culture historique de l’entreprise qui vacille. Avec Steve Jobs, les designers étaient au cœur du processus de création. Dans la célèbre biographie de Walter Isaacson, Jobs expliquait lui-même qu’Ive disposait de plus de pouvoir opérationnel que n’importe quel autre dirigeant d’Apple, à l’exception de lui-même.
Depuis, les choses ont évolué. L’organisation s’est davantage structurée autour des opérations, de la chaîne logistique et de l’exécution industrielle. Un modèle extrêmement efficace qui a permis à Cupertino de devenir l’une des entreprises les plus rentables au monde, mais qui a aussi nourri certaines critiques concernant le manque d’audace de certains produits récents. Autre symbole fort : Apple ne dispose même plus aujourd’hui d’un responsable du design siégeant officiellement au plus haut niveau de l’organigramme.
Quel changement de direction ?
Selon Bloomberg, John Ternus travaille déjà activement avec les équipes de design industriel en préparation de sa prise de fonction prévue le 1er septembre prochain. Contrairement à Tim Cook, dont le parcours est fortement lié aux opérations et à la logistique, il est d'abord un spécialiste des produits et non des chiffres : depuis plusieurs années, il supervise le développement matériel des Mac, des iPad et des iPhone. Sa vision semble claire : remettre le produit au centre des décisions.
Mark Gurman rapporte notamment une déclaration attribuée à John Ternus lourde de promesses :
L’objet le mieux conçu que possèdent la plupart de nos clients est un produit Apple. Nous allons faire en sorte que cela reste le cas.
L'iPhone pliable comme premier test
Le premier grand rendez-vous de John Ternus pourrait arriver très vite. Selon plusieurs sources, c’est lui qui devrait incarner publiquement le lancement du premier iPhone pliable lors d’un événement attendu à l’automne. Un produit particulièrement symbolique puisqu’il représente probablement le changement de design le plus important depuis l’arrivée de l’iPhone X.
Apple met déjà en avant Ternus comme le visage de plusieurs succès récents, notamment le MacBook Neo. Sa visibilité médiatique ne cesse d’augmenter, alimentant encore davantage les spéculations autour de son futur rôle.
Apple en quête d'un nouveau souffle ?
La question dépasse largement le simple organigramme. Ces dernières années, Apple a souvent été critiquée pour son manque de prise de risque, notamment face à des concurrents qui multiplient les expérimentations autour de l’intelligence artificielle (le flop du Vision Pro), des smartphones pliables ou des nouveaux formats d’appareils.
Le retour en grâce du design pourrait permettre à Apple de retrouver une partie de cette capacité à surprendre qui a longtemps fait sa réputation. Il faut évidemment attendre pour voir si cette évolution se traduira concrètement dans les produits. Car chez Apple, les changements culturels prennent souvent plusieurs années avant de devenir visibles.
Qu'en penser ?
L’arrivée de John Ternus pourrait représenter l’un des changements les plus importants chez Apple depuis le départ de Jony Ive. Sans remettre en cause l’efficacité du modèle construit par Tim Cook, le futur dirigeant semble vouloir rééquilibrer la relation entre ingénierie, opérations et design.
À l’heure où Apple prépare simultanément son premier iPhone pliable, ses futurs produits dopés à l’IA et plusieurs nouvelles catégories d’appareils, ce retour du design au premier plan pourrait bien être le signal d’une nouvelle ère pour Cupertino. Une évolution que de nombreux passionnés de la marque attendent depuis longtemps.