Comment John Ternus veut remettre le design au cœur d’Apple

Qu'en penser ?



L’arrivée de John Ternus pourrait représenter l’un des changements les plus importants chez Apple depuis le départ de Jony Ive. Sans remettre en cause l’efficacité du modèle construit par Tim Cook, le futur dirigeant semble vouloir rééquilibrer la relation entre ingénierie, opérations et design.



À l’heure où Apple prépare simultanément son premier iPhone pliable, ses futurs produits dopés à l’IA et plusieurs nouvelles catégories d’appareils, ce retour du design au premier plan pourrait bien être le signal d’une nouvelle ère pour Cupertino. Une évolution que de nombreux passionnés de la marque attendent depuis longtemps.