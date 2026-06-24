La NASA prépare des road trips scientifiques sur la Lune et Mars

Un rover pensé pour aller plus loin et plus vite

On pourrait imaginer un véritable road trip scientifique à travers la Lune ou Mars avec un véhicule de ce type

Une suspension capable de franchir des obstacles inédits

rocker-bogie

L’intelligence artificielle au volant

Mars Yard

Préparer les futures missions lunaires

Qu’en penser ?



ERNEST illustre parfaitement l’évolution des priorités de la NASA. Après avoir démontré qu’il était possible d’envoyer des robots sur Mars pendant plusieurs années, l’agence cherche désormais à augmenter considérablement leur rayon d’action et leur autonomie. La combinaison d’une mobilité beaucoup plus avancée et de l’intelligence artificielle pourrait ouvrir la voie à des missions d’exploration bien plus ambitieuses. Si les essais se poursuivent avec succès, les futurs rovers lunaires pourraient ressembler davantage à des explorateurs autonomes capables de parcourir des dizaines de kilomètres qu'aux véhicules relativement prudents que nous connaissons aujourd’hui sur Mars.

À première vue, ERNEST ne ressemble pas aux célèbres rovers martiensou. Long d’environ, il dispose deet d’unparticulièrement sophistiqué.Lors d’une récente campagne d’essais menée dans le désert du Colorado, le rover a parcouru. Sa vitesse maximale a atteint environ, ce qui représente près de dix fois celle à laquelle évoluent actuellement Curiosity ou Perseverance lorsqu’ils doivent naviguer de manière autonome.Pour les équipes, il faut avant tout, explique James Keane, spécialiste des missions lunaires au sein du JPL.L’une des principales innovations d’ERNEST réside dans son système de mobilité. Depuis le rover Sojourner en 1997, la NASA utilise une architecture baptisée, particulièrement efficace pour maintenir la stabilité sur des. ERNEST va encore plus loin grâce à une suspension active capable de modifier en permanence la répartition du poids sur ses roues.Le rover peut ainsi adopter. Selon la nature du terrain, il peut littéralement(si si), escalader des obstacles ou encore avancer latéralement. Ses quatre roues directionnelles lui permettent même de se déplacer dans presque toutes les directions.Autre particularité : il peut basculer entre unpour les terrains difficiles et unqui consomme moins d’énergie. Selon Hari Nayar, responsable du projet, l’équipe est partie d’une question simple : pouvait-on concevoir un système de mobilité plus performant que ceux utilisés depuis trente ans sur les rovers planétaires ?La mécanique n’est toutefois qu’une partie de l’équation. Pour permettre au rover de prendre davantage de décisions seul, les ingénieurs ont recours à l’apprentissage par renforcement,dans laquelle le robot apprend à résoudre des problèmes en interagissant avec son environnement.Avant de sortir dans le désert, ERNEST a passéreproduisant fidèlement son comportement physique. Des milliers d’heures de simulations ont été exécutées sur des supercalculateurs afin d’entraîner ses algorithmes à réagir face à toutes sortes d’obstacles.Une fois cet entraînement terminé, les ingénieurs ont construit un véritable parcours d’essai dans ledu JPL, un terrain extérieur reproduisant les conditions rencontrées sur d’autres planètes. Le rover y a affronté, tout en choisissant lui-même la meilleure stratégie pour progresser.Les travaux sur ERNEST ont débuté en 2022 grâce à des financements internes du JPL avant d’être soutenus parÀ terme, ces technologies pourraient être intégrées dans de futures missions scientifiques amenées à explorer des cratères lunaires, des falaises martiennes ou d’autres régions aujourd’hui hors de portée des rovers actuels.Les ingénieurs souhaitent désormaisles capacités de mobilité du rover avec des systèmes de navigation à longue distance encore plus avancés. L’objectif est que le véhicule puisse non seulement franchir des obstacles complexes, mais aussi planifier de manière autonome les itinéraires les plus efficaces en évitant les zones dangereuses.