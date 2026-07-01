Oui, Orange est encore en panne
Par Vincent Lautier - Publié le
L'opérateur historique connaît ce mercredi 1er juillet un nouvel épisode de panne, à peine deux jours après celle qui avait privé de réseau des millions d'abonnés lundi. Depuis le début de matinée, les signalements pleuvent sur la 4G, la 5G et l'internet fixe. De quoi entamer sérieusement la confiance dans le numéro un français.
Rebelote, ou presque. Ce mercredi vers 9h30, la courbe des signalements s'est de nouveau envolée en quelques minutes sur Downdetector, avec des centaines de remontées côté Orange et sa marque à bas coût Sosh. Les symptômes touchent un peu tout, puisque des abonnés se retrouvent incapables de se connecter en 4G comme en 5G ou via la fibre, et certains n'arrivent même plus à joindre une ligne fixe depuis leur mobile. L'ampleur exacte reste difficile à mesurer, d'autant qu'Orange n'a pas confirmé le périmètre de l'incident, ni même dit s'il touche tout le territoire ou seulement quelques régions.
Le plus gênant, c'est que ce n'est pas un coup isolé. Lundi 29 juin, une panne autrement plus sévère avait cloué le réseau mobile dès 4 heures du matin, laissant des millions d'abonnés Orange et Sosh sans la moindre barre de signal. À 6 heures, Downdetector recensait déjà plus de 1 500 signalements, un chiffre forcément sous-estimé puisque beaucoup n'avaient carrément plus de connexion pour se plaindre. Le pic est tombé peu avant 9 heures. La 4G, la 5G et l'itinérance étaient toutes perturbées, et l'opérateur s'était contenté d'évoquer un vague incident technique sans jamais en préciser l'origine.
Deux coupures en trois jours doublées d'un silence radio, ça commence à faire beaucoup. On ignore encore si les deux incidents sont liés, et seul Orange pourra le confirmer.
Tout le monde peut connaître une panne, même le meilleur réseau du pays, et la première fois on veut bien mettre ça sur le compte de la malchance. Sauf que deux fois en trois jours, avec en prime un manque de communication, ça envoie un très mauvais signal aux clients qui paient précisément plus cher pour ne jamais tomber en rade. Orange joue une bonne partie de sa réputation sur la solidité de son réseau, et ce genre de semaine vient sérieusement écorner l'argument. Quand on se vend comme le plus fiable, on n'a pas le droit de disparaître des radars pendant que la moitié du pays cherche du signal.
Une deuxième panne en trois jours
Rebelote, ou presque. Ce mercredi vers 9h30, la courbe des signalements s'est de nouveau envolée en quelques minutes sur Downdetector, avec des centaines de remontées côté Orange et sa marque à bas coût Sosh. Les symptômes touchent un peu tout, puisque des abonnés se retrouvent incapables de se connecter en 4G comme en 5G ou via la fibre, et certains n'arrivent même plus à joindre une ligne fixe depuis leur mobile. L'ampleur exacte reste difficile à mesurer, d'autant qu'Orange n'a pas confirmé le périmètre de l'incident, ni même dit s'il touche tout le territoire ou seulement quelques régions.
Lundi, des millions de clients déjà coupés
Le plus gênant, c'est que ce n'est pas un coup isolé. Lundi 29 juin, une panne autrement plus sévère avait cloué le réseau mobile dès 4 heures du matin, laissant des millions d'abonnés Orange et Sosh sans la moindre barre de signal. À 6 heures, Downdetector recensait déjà plus de 1 500 signalements, un chiffre forcément sous-estimé puisque beaucoup n'avaient carrément plus de connexion pour se plaindre. Le pic est tombé peu avant 9 heures. La 4G, la 5G et l'itinérance étaient toutes perturbées, et l'opérateur s'était contenté d'évoquer un vague incident technique sans jamais en préciser l'origine.
Une situation pénible
Deux coupures en trois jours doublées d'un silence radio, ça commence à faire beaucoup. On ignore encore si les deux incidents sont liés, et seul Orange pourra le confirmer.
On en dit quoi ?
Tout le monde peut connaître une panne, même le meilleur réseau du pays, et la première fois on veut bien mettre ça sur le compte de la malchance. Sauf que deux fois en trois jours, avec en prime un manque de communication, ça envoie un très mauvais signal aux clients qui paient précisément plus cher pour ne jamais tomber en rade. Orange joue une bonne partie de sa réputation sur la solidité de son réseau, et ce genre de semaine vient sérieusement écorner l'argument. Quand on se vend comme le plus fiable, on n'a pas le droit de disparaître des radars pendant que la moitié du pays cherche du signal.