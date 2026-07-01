Oui, Orange est encore en panne

On en dit quoi ?



Tout le monde peut connaître une panne, même le meilleur réseau du pays, et la première fois on veut bien mettre ça sur le compte de la malchance. Sauf que deux fois en trois jours, avec en prime un manque de communication, ça envoie un très mauvais signal aux clients qui paient précisément plus cher pour ne jamais tomber en rade. Orange joue une bonne partie de sa réputation sur la solidité de son réseau, et ce genre de semaine vient sérieusement écorner l'argument. Quand on se vend comme le plus fiable, on n'a pas le droit de disparaître des radars pendant que la moitié du pays cherche du signal.