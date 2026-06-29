Panne Orange et Sosh : appels coupés et 4G/5G perturbées dans toute la France ce lundi
Par Vincent Lautier - Publié le
Depuis le petit matin du lundi 29 juin, une partie des abonnés Orange et Sosh ne parvient plus à passer ou recevoir d'appels, avec une 4G et une 5G aux fraises sur une bonne partie du territoire. L'opérateur reconnaît un incident technique, sans en donner l'origine ni la moindre heure de retour à la normale.
Les premiers signalements sont remontés vers 6 heures sur Downdetector, avant un pic juste avant 9 heures, au moment où tout le monde se connecte pour aller travailler. On parle de plusieurs milliers de remontées en quelques heures. Le souci touche d'abord les appels, beaucoup d'abonnés n'arrivant tout simplement plus à joindre quelqu'un, mais aussi l'internet mobile qui rame ou décroche complètement.
La panne ne s'arrête pas aux particuliers. Le roaming est concerné, donc les clients Orange à l'étranger qui se raccrochent à un réseau partenaire, tout comme certains services dédiés aux entreprises. Sosh, la marque sans engagement d'Orange qui s'appuie sur exactement le même réseau, prend la vague en même temps. Géographiquement, ce n'est pas une affaire de région isolée, les retours arrivent d'un peu partout en France.
Du côté de la communication, Orange est resté plus que discret. L'opérateur évoque un incident technique qui affecte depuis le matin une partie de ses services mobiles, dit avoir ses équipes pleinement mobilisées et promet un rétablissement dans les meilleurs délais. Pas un mot, en revanche, sur l'origine réelle de la coupure, ni sur le nombre exact de clients privés de réseau. En attendant que ça rentre dans l'ordre, la seule parade à peu près fiable reste de basculer ses appels en Wi-Fi, via la fonction d'appels Wi-Fi du téléphone, et de se rabattre sur une box pour la data.
Le retour à la normale finira bien par arriver, comme toujours dans ces cas-là. La vraie leçon, c'est qu'un téléphone qui ne capte plus reste un bout de plastique, et qu'avoir une box ou un second moyen de communication sous la main n'a rien d'un luxe inutile.
Ce qui coince exactement
Les premiers signalements sont remontés vers 6 heures sur Downdetector, avant un pic juste avant 9 heures, au moment où tout le monde se connecte pour aller travailler. On parle de plusieurs milliers de remontées en quelques heures. Le souci touche d'abord les appels, beaucoup d'abonnés n'arrivant tout simplement plus à joindre quelqu'un, mais aussi l'internet mobile qui rame ou décroche complètement.
La panne ne s'arrête pas aux particuliers. Le roaming est concerné, donc les clients Orange à l'étranger qui se raccrochent à un réseau partenaire, tout comme certains services dédiés aux entreprises. Sosh, la marque sans engagement d'Orange qui s'appuie sur exactement le même réseau, prend la vague en même temps. Géographiquement, ce n'est pas une affaire de région isolée, les retours arrivent d'un peu partout en France.
Orange reste très vague sur la cause
Du côté de la communication, Orange est resté plus que discret. L'opérateur évoque un incident technique qui affecte depuis le matin une partie de ses services mobiles, dit avoir ses équipes pleinement mobilisées et promet un rétablissement dans les meilleurs délais. Pas un mot, en revanche, sur l'origine réelle de la coupure, ni sur le nombre exact de clients privés de réseau. En attendant que ça rentre dans l'ordre, la seule parade à peu près fiable reste de basculer ses appels en Wi-Fi, via la fonction d'appels Wi-Fi du téléphone, et de se rabattre sur une box pour la data.
On en dit quoi ?
Le retour à la normale finira bien par arriver, comme toujours dans ces cas-là. La vraie leçon, c'est qu'un téléphone qui ne capte plus reste un bout de plastique, et qu'avoir une box ou un second moyen de communication sous la main n'a rien d'un luxe inutile.