Amazon défie Starlink et Elon Musk avec son internet par satellite Leo

STARLINK A TOUJOURS UNE LONGUEUR D’AVANCE

AMAZON MISE SUR LES ENTREPRISES

UNE COURSE AUX SATELLITES QUI S’ACCÉLÈRE

Qu’en penser ?



Après plusieurs années de retard, Amazon semble enfin prêt à entrer dans l’arène. Starlink conserve une avance considérable grâce à son réseau déjà opérationnel et à son expérience, mais Amazon possède d’autres atouts : une puissance industrielle, un solide portefeuille de clients professionnels et surtout l’écosystème AWS. La véritable bataille de l’internet par satellite ne fait probablement que commencer, et cette concurrence pourrait profiter aussi bien aux entreprises qu’aux particuliers vivant dans les zones les moins bien desservies.

Depuis son lancement commercial en 2020,. Le service compte désormais plus deet dessert aussi bien des particuliers vivant dans des zones mal couvertes que des entreprises, des navires ou encore des avions.Amazon arrive donc avec près de quatre ans de retard. Mais le groupe prépare sa constellation Project Kuiper depuis plusieurs années et estime désormais disposer d’une infrastructure suffisante pour ouvrir son service.Contrairement à SpaceX, qui s’est d’abord adressé au grand public,. Le futur service Leo ciblerait en priorité les entreprises ayant besoin d’une connexion fiable dans des zones isolées : exploitations minières, sites industriels, installations pétrolières, objets connectés ou encore infrastructures critiques.L’un des principaux atouts d’Amazon pourrait justement être son. Le groupe imagine déjà une connexion directe entre son réseau satellitaire et les services AWS. Les entreprises pourraient ainsi relier leurs sites les plus isolés à leur infrastructure cloud sans dépendre d’un opérateur tiers. À terme,Pour construire sa constellation, Amazon a multiplié les lancements ces derniers mois. Fun fact,, son futur concurrent direct. Amazon dispose également d’une immense usine capable de produire plusieurs satellites chaque jour. Si Starlink conserve aujourd’hui une avance importante, cette capacité industrielle pourrait permettre à Amazon d’accélérer rapidement le déploiement de son réseau.L’entreprise doit d’ailleurs respecter le(FCC), qui lui impose de mettre en service une partie importante de sa constellation afin de conserver ses autorisations d’exploitation.L’arrivée d’un deuxième acteur majeur pourrait profiter directement aux utilisateurs. Jusqu’à présent, Starlink occupait quasiment seul le marché de l’internet par satellite en orbite basse. L’arrivée d’Amazon devrait, davantage d’innovations et une baisse progressive des tarifs.Le groupe pourrait même intégrer Leo à certains services existants, comme les offres AWS ou, pourquoi pas, proposer des avantages aux abonnés Prime dans certaines régions mal couvertes.