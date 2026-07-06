Les bêtas 3 d'iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 (et les autres) sont disponibles !

COMMENT INSTALLER LES BÊTAS ?

Toutes les nouveautés d'iOS 27 Bêta 2 : Siri, RCS, AirPort, Wallet...

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au programme Apple, y compris ceux disposant d’un compte développeur gratuit, à condition d’avoir activé leur profil développeur sur un appareil compatible.Une fois cette étape réalisée,. Avant toute installation, il est vivement recommandé d’effectuer une sauvegarde complète de ses données. Même si ces bêta sont désormais relativement abouties, elles peuvent encore contenir des bugs ou provoquer des incompatibilités avec certaines applications.. Ces versions peuvent affecter les performances, réduire l’autonomie ou entraîner des dysfonctionnements sur l’iPhone, l’iPad, le Mac, l’Apple Watch ou encore le Vision Pro. Mieux vaut donc éviter de les installer sur un appareil utilisé au quotidien, sauf si vous acceptez les risques inhérents à une version encore en phase de développement.