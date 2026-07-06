Les bêtas 3 d'iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 (et les autres) sont disponibles !
Par Laurence - Publié le
Apple a repris son rythme estival concernant son développement logiciel. Cette semaine et quinze jours après les précédentes, elle vient de mettre en ligne la 3e version bêta de ses prochains systèmes d'exploitation : iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27.
Ces préversions restent toutefois réservées aux développeurs inscrits au programme Apple, y compris ceux disposant d’un compte développeur gratuit, à condition d’avoir activé leur profil développeur sur un appareil compatible.
Une fois cette étape réalisée, les mises à jour sont accessibles directement depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad, ou via Réglages Système sur Mac. Avant toute installation, il est vivement recommandé d’effectuer une sauvegarde complète de ses données. Même si ces bêta sont désormais relativement abouties, elles peuvent encore contenir des bugs ou provoquer des incompatibilités avec certaines applications.
Comme toujours avec des logiciels en cours de développement, la prudence reste de mise. Ces versions peuvent affecter les performances, réduire l’autonomie ou entraîner des dysfonctionnements sur l’iPhone, l’iPad, le Mac, l’Apple Watch ou encore le Vision Pro. Mieux vaut donc éviter de les installer sur un appareil utilisé au quotidien, sauf si vous acceptez les risques inhérents à une version encore en phase de développement.
Le temps de l'installer et la décortiquer, et on vous dit tout !
COMMENT INSTALLER LES BÊTAS ?
Ces préversions restent toutefois réservées aux développeurs inscrits au programme Apple, y compris ceux disposant d’un compte développeur gratuit, à condition d’avoir activé leur profil développeur sur un appareil compatible.
Une fois cette étape réalisée, les mises à jour sont accessibles directement depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad, ou via Réglages Système sur Mac. Avant toute installation, il est vivement recommandé d’effectuer une sauvegarde complète de ses données. Même si ces bêta sont désormais relativement abouties, elles peuvent encore contenir des bugs ou provoquer des incompatibilités avec certaines applications.
Comme toujours avec des logiciels en cours de développement, la prudence reste de mise. Ces versions peuvent affecter les performances, réduire l’autonomie ou entraîner des dysfonctionnements sur l’iPhone, l’iPad, le Mac, l’Apple Watch ou encore le Vision Pro. Mieux vaut donc éviter de les installer sur un appareil utilisé au quotidien, sauf si vous acceptez les risques inhérents à une version encore en phase de développement.
Le temps de l'installer et la décortiquer, et on vous dit tout !
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