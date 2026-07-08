Apple échoue face à la justice européenne : que va-t-il encore arriver à nos iPhone ?

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Apple reste un "Gatekeeper"

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irrecevabilité de tous les arguments

Apple dénonce une menace sur la sécurité

Qu’en penser ?



Cette décision marque une nouvelle victoire pour Bruxelles dans son bras de fer avec les géants de la tech. Depuis l’entrée en vigueur du DMA, Apple a déjà dû autoriser les boutiques d’applications alternatives, les moteurs de rendu concurrents de Safari ou encore l’accès à la puce NFC. En confirmant son statut de gatekeeper, la justice européenne renforce durablement ce cadre réglementaire. Même si Apple poursuit probablement la bataille devant la plus haute juridiction européenne, un retour en arrière semble aujourd’hui de moins en moins probable.

Entré en vigueur pour encadrer les plus grandes plateformes numériques, le Digital Markets Act vise les(les fameuxen VO). L’objectif est d’empêcher ces géants d’utiliser leur position —considérée comme dominante— pour freiner la concurrence ou imposer leurs propres règles aux développeurs et aux entreprises.À ce titre, Apple avait été désignée commepour iOS ainsi que pour l’App Store, ce qui l’oblige notamment àet à offrirLa société avait contesté cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne, basé auLa justice européenne n’a finalementLe Tribunal a confirmé le statut de gatekeeper pour iOS et l’App Store, estimant que la Commission européenne était fondée à considérer qu’Apple occupait une position incontournable sur ces marchés.Pour rappel, la firme avait même tenté de, même si le service n’avait finalement pas été classé parmi les plateformes concernées par le DMA. Cette partie du recours a été jugée. Cette décision conforte la stratégie de Bruxelles, qui cherche à favoriser l’émergence d’alternatives aux services des grandes plateformes numériques.. Dans une déclaration, elle estime que les exigences européennes vont au-delà de ce qui est proportionné et risquent, selon elle, d’affaiblir les protections mises en place depuis des années en matière de sécurité et de confidentialité.Elle affirme que certaines obligations, comme l’ouverture d’iOS à des boutiques d’applications tierces ou à de nouveaux modes d’installation, pourraient. Voici bien un argument que Cupertino met régulièrement en avant depuis l’adoption du règlement.L’affaire n’est probablement pas terminée. Apple pourrait désormais saisir la Cour de justice de l’Union européenne, la plus haute juridiction de l’UE, afin de contester cette décision. L’entreprise n’a pas encore confirmé son intention de poursuivre la procédure, mais tout laisse penser qu’. Et il est certain quemême s'il change prochainement de rôle au sein de la Pomme.