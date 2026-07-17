L’Europe veut ouvrir Google Search et Android à la concurrence

Google devra partager ses données de recherche

Android devra s'ouvrir aux autres IA

Google dénonce. des risques... pour la vie privée

Une pression qui ne faiblit pas

Qu’en penser ?



L’Europe poursuit méthodiquement sa stratégie consistant à limiter la domination des grandes plateformes américaines. Après avoir imposé l’ouverture de l’App Store à Apple, Bruxelles s’attaque désormais au cœur de l’écosystème Google : son moteur de recherche, Android et Gemini. Si ces mesures tiennent leurs promesses, elles pourraient favoriser l’émergence de nouveaux moteurs de recherche et assistants IA en Europe. Reste à savoir si cette ouverture profitera réellement aux utilisateurs… ou si elle alimentera un nouveau conflit entre Bruxelles et les géants américains de la technologie.

La Commission européenne vient d’. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du Digital Markets Act (DMA), la réglementation européenne destinée à limiter le pouvoir des grandes plateformes numériques.Selon Bruxelles, ces informations devront êtreafin de préserver la confidentialité des utilisateurs. L’objectif est de permettre l’émergence d’alternatives crédibles à Google Search, mais aussi aux services d’intelligence artificielle comme Gemini.. La Commission estime que les utilisateurs doivent pouvoir choisir plus librement leur assistant d’intelligence artificielle.Concrètement,. Les utilisateurs pourraient ainsi définir un autre assistant vocal par défaut et l’invoquer aussi facilement. Ces évolutions devraient commencer à être déployéesLa firme estime que partager certaines données de recherche pourrait exposer les internautes à des risques supplémentaires en matière de confidentialité, de sécurité des appareils et même de sécurité nationale.Selon Kent Walker, président des affaires internationales de Google, ces mesures pourraient conduire àà des entreprises que les utilisateurs ne connaissent pas, sans garanties suffisantes. Bruxelles rejette ces critiques et affirme que le partage des données se fera uniquement après anonymisation, avec desCette décision n’est qu’un nouvel épisode du bras de fer entre Google et l’Union européenne. Ces dernières années,. Et selon plusieurs médias, une nouvelle sanction financière pourrait encore être annoncée dans les prochains jours dans une autre procédure liée au Digital Markets Act. Ce dernier permet en effet d’infligerd’une entreprise qui ne respecte pas ses obligations.