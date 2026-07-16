Apple augmente (aussi) le prix d’AppleCare+

Qu’en penser ?



L’augmentation reste limitée, mais elle confirme qu’Apple continue d’ajuster progressivement le prix de ses services après avoir relevé celui de son matériel. Pour les nouveaux acheteurs d’un Mac ou d’un iPad, AppleCare+ représente toujours une protection intéressante face au coût souvent élevé des réparations. En revanche, ces hausses successives montrent que l’inflation des composants ne touche plus seulement les appareils eux-mêmes, mais aussi les services qui les accompagnent.