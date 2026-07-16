Apple augmente (aussi) le prix d’AppleCare+
Par Laurence - Publié le
Après avoir relevé les prix de plusieurs Mac et iPad en raison de la flambée du coût des composants, Apple poursuit ses ajustements tarifaires. Cette fois, c’est AppleCare+, son service d’extension de garantie, qui devient un peu plus cher. Une hausse modérée, mais qui s’inscrit dans une tendance plus large de révision des prix.
Relevée par Bloomberg, la hausse concerne le prix des nouvelles souscriptions à AppleCare+ pour certains Mac et iPad.
Pas de rétroactivité dans les contrats : cette décision ne concerne bien évidemment que les nouveaux clients : les personnes déjà abonnées conservent leur tarif actuel . Aux États-Unis, les abonnements mensuels gagnent 0,50 dollar, tandis que les formules annuelles augmentent de 5 dollars. En France et plus largement en Europe, les prix affichés bougent davantage.
Au niveau des tablettes, les engagements pluriannuel grimpent de 10 € : de 79 € à 89 € pour l'iPad mini et l'iPad, de 89 € à 99 € pour l'iPad Air 11 pouces et de 109 € à 119 € pour le 13 pouces, de 159 € à 169 € pour l'iPad Pro 11 pouces et de 179 € à 189 € pour le 13 pouces. D'autres produits sont touchés, comme les AirPods (+ 15 €) ou le Vision Pro.
Côté du Mac, il faudra compter 10 € de plus pour un Mac mini (119 € à 129 €), 16 € pour les autres modèles : de 179 € à 195 € pour un iMac ou un Mac Studio, de 149 € à 165 € pour un MacBook Neo, de 219 € à 235 € pour un MacBook Air 13 et de 249 € à 265 € pour un MacBook Air 15, de 299 € à 315 € pour un MacBook Pro 14, et de 429 € à 445 € pour un MacBook Pro 16.
Comme pour la hausse des prix, les iPhone échappent pour l’instant à cette réévaluation. Apple avait déjà augmenté le prix d’AppleCare+ pour les smartphones de 50 cents au début de l’année 2025. Mais une nouvelle révision tarifaire n’est pas à exclure lors de la présentation des iPhone 18 en septembre.
Cette évolution intervient quelques semaines après une augmentation beaucoup plus visible. Forcément, Apple a relevé le prix de la quasi-totalité de ses Mac, iPad, mais aussi de plusieurs autres produits afin de compenser la hausse mondiale du coût de la mémoire et d’autres composants électroniques.
Selon Tim Cook, ces augmentations étaient devenues inévitables face à la tension persistante sur le marché des semi-conducteurs. La hausse d’AppleCare+ apparaît donc comme un ajustement supplémentaire destiné à préserver les marges de l’entreprise.
Bonne nouvelle en revanche pour les utilisateurs qui ont opté pour AppleCare One. La formule lancée l’an dernier conserve son tarif actuel pour couvrir jusqu’à trois appareils Apple. Il est toujours possible d’ajouter des produits supplémentaires pour quelques euros supplémentaires par mois. Apple semble donc privilégier cette offre globale, qui devient relativement plus intéressante à mesure que les abonnements individuels augmentent.
L’augmentation reste limitée, mais elle confirme qu’Apple continue d’ajuster progressivement le prix de ses services après avoir relevé celui de son matériel. Pour les nouveaux acheteurs d’un Mac ou d’un iPad, AppleCare+ représente toujours une protection intéressante face au coût souvent élevé des réparations. En revanche, ces hausses successives montrent que l’inflation des composants ne touche plus seulement les appareils eux-mêmes, mais aussi les services qui les accompagnent.
Une augmentation ciblée
Relevée par Bloomberg, la hausse concerne le prix des nouvelles souscriptions à AppleCare+ pour certains Mac et iPad.
Pas de rétroactivité dans les contrats : cette décision ne concerne bien évidemment que les nouveaux clients : les personnes déjà abonnées conservent leur tarif actuel . Aux États-Unis, les abonnements mensuels gagnent 0,50 dollar, tandis que les formules annuelles augmentent de 5 dollars. En France et plus largement en Europe, les prix affichés bougent davantage.
Au niveau des tablettes, les engagements pluriannuel grimpent de 10 € : de 79 € à 89 € pour l'iPad mini et l'iPad, de 89 € à 99 € pour l'iPad Air 11 pouces et de 109 € à 119 € pour le 13 pouces, de 159 € à 169 € pour l'iPad Pro 11 pouces et de 179 € à 189 € pour le 13 pouces. D'autres produits sont touchés, comme les AirPods (+ 15 €) ou le Vision Pro.
Côté du Mac, il faudra compter 10 € de plus pour un Mac mini (119 € à 129 €), 16 € pour les autres modèles : de 179 € à 195 € pour un iMac ou un Mac Studio, de 149 € à 165 € pour un MacBook Neo, de 219 € à 235 € pour un MacBook Air 13 et de 249 € à 265 € pour un MacBook Air 15, de 299 € à 315 € pour un MacBook Pro 14, et de 429 € à 445 € pour un MacBook Pro 16.
Comme pour la hausse des prix, les iPhone échappent pour l’instant à cette réévaluation. Apple avait déjà augmenté le prix d’AppleCare+ pour les smartphones de 50 cents au début de l’année 2025. Mais une nouvelle révision tarifaire n’est pas à exclure lors de la présentation des iPhone 18 en septembre.
Mais pourquoi ?
Cette évolution intervient quelques semaines après une augmentation beaucoup plus visible. Forcément, Apple a relevé le prix de la quasi-totalité de ses Mac, iPad, mais aussi de plusieurs autres produits afin de compenser la hausse mondiale du coût de la mémoire et d’autres composants électroniques.
Selon Tim Cook, ces augmentations étaient devenues inévitables face à la tension persistante sur le marché des semi-conducteurs. La hausse d’AppleCare+ apparaît donc comme un ajustement supplémentaire destiné à préserver les marges de l’entreprise.
Bonne nouvelle en revanche pour les utilisateurs qui ont opté pour AppleCare One. La formule lancée l’an dernier conserve son tarif actuel pour couvrir jusqu’à trois appareils Apple. Il est toujours possible d’ajouter des produits supplémentaires pour quelques euros supplémentaires par mois. Apple semble donc privilégier cette offre globale, qui devient relativement plus intéressante à mesure que les abonnements individuels augmentent.
Qu’en penser ?
L’augmentation reste limitée, mais elle confirme qu’Apple continue d’ajuster progressivement le prix de ses services après avoir relevé celui de son matériel. Pour les nouveaux acheteurs d’un Mac ou d’un iPad, AppleCare+ représente toujours une protection intéressante face au coût souvent élevé des réparations. En revanche, ces hausses successives montrent que l’inflation des composants ne touche plus seulement les appareils eux-mêmes, mais aussi les services qui les accompagnent.