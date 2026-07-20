L'Europe inflige un demi milliard d'amende à AliExpress : qu'est-ce que cela change ?

ALIEXPRESS accusée de négligence

Ce n'est pas une question de taille

Une sanction record du DSA

Qu’en penser ?



Cette nouvelle sanction confirme le durcissement de la politique européenne envers les grandes plateformes de commerce en ligne. Après les réseaux sociaux, Bruxelles cible désormais les places de marché où les produits dangereux ou contrefaits restent encore trop nombreux. Pour AliExpress, l’amende est certes spectaculaire, mais le véritable enjeu sera surtout de renforcer ses contrôles. Avec le Digital Services Act, l’Union européenne montre qu’elle ne se contente plus d’imposer des règles : elle est désormais prête à les faire respecter, y compris par des sanctions d’un niveau inédit.

Selon la Commission européenne, AliExpress n’apour empêcher la diffusion de produits interdits sur sa plateforme.L’enquête estime notamment que le géant chinois n’a pas consacré suffisamment de ressources humaines au contrôle des annonces. Pour quel résultat ? Des jouets dangereux, des cosmétiques non conformes ou encore des vêtements contrefaits sont restés en vente pendant plusieurs semaines après avoir été signalés.Pour Bruxelles, cette situation constitue, entré en vigueur pour mieux encadrer les grandes plateformes numériques., vice-présidente de la Commission européenne chargée du numérique, s’est montrée particulièrement ferme. Selon elle, la présence de produits dangereux ou de contrefaçons sur une plateforme de cette ampleur n’est pas une fatalité, mais le résultat d’un manque de moyens et d’une mauvaise gestion des risques.Elle rappelle également quede manière proactive afin de garantir la sécurité des consommateurs européens.Avec, cette amende devient la plus importante jamais prononcée au titre du Digital Services Act. Elle dépasse largement celle infligée àen mai dernier, qui s’élevait à plus depour des manquements similaires. Le message adressé aux plateformes est clair : l’Union européenne entend faire appliquer strictement sa nouvelle réglementation, quelle que soit la taille ou l’origine des entreprises concernées.Au-delà de cette sanction financière, AliExpress devra rapidement revoir ses procédures.pour mettre son fonctionnement en conformité avec les exigences européennes. Si les mesures demandées ne sont pas mises en œuvre, la Commission pourra prononcer de nouvelles sanctions financières, sous la forme d’astreintes régulières.