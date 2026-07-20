La NASA révèle des photos exceptionnelles de Mars : et ce n'est que le début !

Un passage précis au dessus de Mars

Des instruments qui ont passé le test avec succès

Des images inédites de la planète rouge

Objectif : l'astéroïde Psyché en 2029

Qu’en penser ?



Ce survol de Mars était bien plus qu’une simple assistance gravitationnelle. Il constituait un véritable examen grandeur nature pour tous les instruments scientifiques de la mission, et les résultats sont particulièrement encourageants. Si les performances observées se confirment une fois arrivée autour de l’astéroïde Psyché, la NASA pourrait bientôt étudier pour la première fois ce qui ressemble au cœur métallique d’un ancien monde. Une mission qui pourrait apporter des réponses inédites sur la formation des planètes rocheuses et l’histoire du Système solaire.

La manœuvre constituait une étape essentielle de la mission., qui lui permettra d’atteindre sa destination sans consommer davantage de carburant.Cette proximité offrait également une occasion unique de vérifier le bon fonctionnement des instruments scientifiques dans des conditions proches de celles qu’ils rencontreront autour de l’astéroïde.Parmi les équipements embarqués figure, chargé d’identifier la composition chimique de la surface de l’astéroïde. Même si la sonde était trop éloignée de Mars pour mesurer les rayons gamma, elle est parvenue à. Les résultats correspondent précisément aux simulations réalisées avant le survol, confirmant le bon fonctionnement de l’instrument.Autre succès :. En approchant de Mars, il a enregistré la zone où le vent solaire entre en interaction avec le champ magnétique de la planète, fournissant une validation grandeur nature de ses capacités.Ces mesures serontlorsque Psyché atteindra son objectif, les chercheurs souhaitant déterminer si l’astéroïde est bien le noyau métallique d’une ancienne planète primitive.Le passage à proximité de Mars a également permis de. Pendant plusieurs semaines, elles ont photographié la planète sous différents angles, capturant notamment la calotte polaire sud, de vastes cratères façonnés par les vents martiens ainsi que le spectaculaire cratère Huygens.Les équipes de la NASA ont également réussi à distinguer, les deux lunes de Mars, alors que la sonde se trouvait encore à très grande distance. Ces essais serviront à, notamment pour rechercher d’éventuels petits satellites qui l’accompagneraient.Lancée en octobre 2023, la mission doit désormais poursuivre son voyage pendant encore près de trois ans. L’astéroïde Psyché, situé dans la ceinture principale entre Mars et Jupiter, intrigue les scientifiques depuis des décennies.Contrairement à la plupart des astéroïdes, il serait constitué en grande partie de métal. Certains chercheurs pensent qu’il pourrait s’agir du, dont les couches rocheuses auraient été arrachées lors de violentes collisions au début du Système solaire.Si cette hypothèse se confirme, la mission offrirait un regard inédit sur l’intérieur des planètes rocheuses, y compris celui de la Terre. La NASA indique que la sonde est en excellent état et qu’elle reprendra prochainement sa propulsion électrique afin de poursuivre sa route vers son rendez-vous prévu durant l’été 2029.