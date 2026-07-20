La NASA révèle des photos exceptionnelles de Mars : et ce n'est que le début !
Par Laurence - Publié le
La sonde Psyché poursuit sa longue traversée du Système solaire. Le 15 mai dernier, l’engin de la NASA a effectué un survol parfaitement maîtrisé de Mars, utilisant la gravité de la planète pour accélérer et ajuster sa trajectoire. Mais cette étape n’avait pas uniquement un intérêt orbital : elle a aussi permis aux scientifiques de tester l’ensemble des instruments qui devront étudier, en 2029, le mystérieux astéroïde métallique Psyché, situé entre Mars et Jupiter.
La manœuvre constituait une étape essentielle de la mission. En passant à environ 4 600 kilomètres de la surface martienne, la sonde a bénéficié d’une assistance gravitationnelle, qui lui permettra d’atteindre sa destination sans consommer davantage de carburant.
Cette proximité offrait également une occasion unique de vérifier le bon fonctionnement des instruments scientifiques dans des conditions proches de celles qu’ils rencontreront autour de l’astéroïde. Selon la NASA, l’ensemble des équipements a parfaitement rempli sa mission.
Parmi les équipements embarqués figure un spectromètre gamma et neutronique, chargé d’identifier la composition chimique de la surface de l’astéroïde. Même si la sonde était trop éloignée de Mars pour mesurer les rayons gamma, elle est parvenue à détecter les neutrons naturellement émis par la planète sous l’effet des rayons cosmiques. Les résultats correspondent précisément aux simulations réalisées avant le survol, confirmant le bon fonctionnement de l’instrument.
Autre succès : le magnétomètre de la mission a pu mesurer pour la première fois le champ magnétique d’un corps céleste. En approchant de Mars, il a enregistré la zone où le vent solaire entre en interaction avec le champ magnétique de la planète, fournissant une validation grandeur nature de ses capacités.
Ces mesures seront essentielles lorsque Psyché atteindra son objectif, les chercheurs souhaitant déterminer si l’astéroïde est bien le noyau métallique d’une ancienne planète primitive.
Le passage à proximité de Mars a également permis de tester les deux caméras multispectrales embarquées. Pendant plusieurs semaines, elles ont photographié la planète sous différents angles, capturant notamment la calotte polaire sud, de vastes cratères façonnés par les vents martiens ainsi que le spectaculaire cratère Huygens.
Les équipes de la NASA ont également réussi à distinguer Phobos et Déimos, les deux lunes de Mars, alors que la sonde se trouvait encore à très grande distance. Ces essais serviront à préparer les futures observations de l’astéroïde Psyché, notamment pour rechercher d’éventuels petits satellites qui l’accompagneraient.
Lancée en octobre 2023, la mission doit désormais poursuivre son voyage pendant encore près de trois ans. L’astéroïde Psyché, situé dans la ceinture principale entre Mars et Jupiter, intrigue les scientifiques depuis des décennies.
Contrairement à la plupart des astéroïdes, il serait constitué en grande partie de métal. Certains chercheurs pensent qu’il pourrait s’agir du noyau mis à nu d’une planète primitive, dont les couches rocheuses auraient été arrachées lors de violentes collisions au début du Système solaire.
Si cette hypothèse se confirme, la mission offrirait un regard inédit sur l’intérieur des planètes rocheuses, y compris celui de la Terre. La NASA indique que la sonde est en excellent état et qu’elle reprendra prochainement sa propulsion électrique afin de poursuivre sa route vers son rendez-vous prévu durant l’été 2029.
Ce survol de Mars était bien plus qu’une simple assistance gravitationnelle. Il constituait un véritable examen grandeur nature pour tous les instruments scientifiques de la mission, et les résultats sont particulièrement encourageants. Si les performances observées se confirment une fois arrivée autour de l’astéroïde Psyché, la NASA pourrait bientôt étudier pour la première fois ce qui ressemble au cœur métallique d’un ancien monde. Une mission qui pourrait apporter des réponses inédites sur la formation des planètes rocheuses et l’histoire du Système solaire.
Un passage précis au dessus de Mars
La manœuvre constituait une étape essentielle de la mission. En passant à environ 4 600 kilomètres de la surface martienne, la sonde a bénéficié d’une assistance gravitationnelle, qui lui permettra d’atteindre sa destination sans consommer davantage de carburant.
Cette proximité offrait également une occasion unique de vérifier le bon fonctionnement des instruments scientifiques dans des conditions proches de celles qu’ils rencontreront autour de l’astéroïde. Selon la NASA, l’ensemble des équipements a parfaitement rempli sa mission.
Des instruments qui ont passé le test avec succès
Parmi les équipements embarqués figure un spectromètre gamma et neutronique, chargé d’identifier la composition chimique de la surface de l’astéroïde. Même si la sonde était trop éloignée de Mars pour mesurer les rayons gamma, elle est parvenue à détecter les neutrons naturellement émis par la planète sous l’effet des rayons cosmiques. Les résultats correspondent précisément aux simulations réalisées avant le survol, confirmant le bon fonctionnement de l’instrument.
Autre succès : le magnétomètre de la mission a pu mesurer pour la première fois le champ magnétique d’un corps céleste. En approchant de Mars, il a enregistré la zone où le vent solaire entre en interaction avec le champ magnétique de la planète, fournissant une validation grandeur nature de ses capacités.
Ces mesures seront essentielles lorsque Psyché atteindra son objectif, les chercheurs souhaitant déterminer si l’astéroïde est bien le noyau métallique d’une ancienne planète primitive.
Des images inédites de la planète rouge
Le passage à proximité de Mars a également permis de tester les deux caméras multispectrales embarquées. Pendant plusieurs semaines, elles ont photographié la planète sous différents angles, capturant notamment la calotte polaire sud, de vastes cratères façonnés par les vents martiens ainsi que le spectaculaire cratère Huygens.
Les équipes de la NASA ont également réussi à distinguer Phobos et Déimos, les deux lunes de Mars, alors que la sonde se trouvait encore à très grande distance. Ces essais serviront à préparer les futures observations de l’astéroïde Psyché, notamment pour rechercher d’éventuels petits satellites qui l’accompagneraient.
Objectif : l'astéroïde Psyché en 2029
Lancée en octobre 2023, la mission doit désormais poursuivre son voyage pendant encore près de trois ans. L’astéroïde Psyché, situé dans la ceinture principale entre Mars et Jupiter, intrigue les scientifiques depuis des décennies.
Contrairement à la plupart des astéroïdes, il serait constitué en grande partie de métal. Certains chercheurs pensent qu’il pourrait s’agir du noyau mis à nu d’une planète primitive, dont les couches rocheuses auraient été arrachées lors de violentes collisions au début du Système solaire.
Si cette hypothèse se confirme, la mission offrirait un regard inédit sur l’intérieur des planètes rocheuses, y compris celui de la Terre. La NASA indique que la sonde est en excellent état et qu’elle reprendra prochainement sa propulsion électrique afin de poursuivre sa route vers son rendez-vous prévu durant l’été 2029.
Qu’en penser ?
Ce survol de Mars était bien plus qu’une simple assistance gravitationnelle. Il constituait un véritable examen grandeur nature pour tous les instruments scientifiques de la mission, et les résultats sont particulièrement encourageants. Si les performances observées se confirment une fois arrivée autour de l’astéroïde Psyché, la NASA pourrait bientôt étudier pour la première fois ce qui ressemble au cœur métallique d’un ancien monde. Une mission qui pourrait apporter des réponses inédites sur la formation des planètes rocheuses et l’histoire du Système solaire.