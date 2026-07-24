Feux de forêt : comment l’IA peut aider les pompiers (mais pas que)

Comment fonctionne le calque “Incendies” ?



Pour accéder aux informations, plusieurs options sont à disposition :



1. Activer le calque Feux de forêt : dans l'application, il faut cliquer sur l'icône Calques , puis sélectionnez Incendies .

2. Rechercher un incendie spécifique : Tapez le nom de l’incendie ou le mot-clé incendies dans la barre de recherche, ou encore recherchez le sur la carte.

3. Appuyer sur la bannière d’alerte : Lorsque l’emplacement d’un incendie chevauche votre zone visible, une bannière s’affiche. Cliquez dessus pour activer le calque.



À noter : Il est nécessaire de zoomer suffisamment sur la carte pour que les informations relatives aux incendies apparaissent.