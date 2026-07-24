Feux de forêt : comment l’IA peut aider les pompiers (mais pas que)
Par Laurence - Publié le
Ces dernières années, les incendies gagnent en intensité et en fréquence. En France, plus de 40 000 hectares sont déjà partis en fumée entre janvier et juillet 2026, dépassant presque le bilan de toute l’année 2025. Face à cette menace grandissante, les technologies numériques prennent une place de plus en plus importante. Intelligence artificielle, objets connectés, satellites ou encore cartographie en temps réel permettent désormais de détecter un départ de feu en quelques minutes, voire d’anticiper sa propagation.
L’un des principaux défis reste la détection la plus précoce possible. Plusieurs collectivités françaises s’appuient désormais sur des caméras équipées d’intelligence artificielle capables d’analyser en permanence les massifs forestiers.
L’association Pyronear a ainsi développé un projet open-source capable d’examiner les images toutes les trente secondes afin d’identifier automatiquement les premières colonnes de fumée et d’alerter rapidement les secours. La Sarthe, le Finistère ou encore la Gironde ont déjà déployé plusieurs dizaines de ces caméras connectées pour renforcer leur surveillance.
L’intelligence artificielle ne se limite pas à la détection. Des plateformes comme SecureFire utilisent également des modèles prédictifs pour simuler la progression des flammes en tenant compte du relief, du vent ou de la végétation, offrant aux pompiers une aide précieuse dans leurs décisions.
La surveillance ne s’arrête plus au sol. L’Agence spatiale européenne (ESA) multiplie les projets visant à exploiter les données satellitaires pour suivre les incendies quasiment en temps réel. Elle explique d'ailleurs comment la Grèce est devenue le premier pays à déployer une constellation de satellites spécifiquement dédiée à la détection des incendies.
En parallèle, la société allemande OroraTech a lancé en 2026 une constellation de satellites d’imagerie thermique dédiée à la détection des feux de forêt. De son côté, Kinéis s’appuie sur sa constellation IoT satellitaire pour transmettre les données issues de capteurs installés dans des zones isolées, où les réseaux terrestres sont absents.
Google participe également à cette évolution. Depuis quelques années, l’entreprise exploite ses capacités en intelligence artificielle et en cartographie pour améliorer la détection des incendies et fournir des informations en temps réel aux autorités comme au grand public.
Les images satellites, combinées à des modèles d’analyse avancés, permettent de suivre l’évolution des foyers et d’afficher rapidement les zones touchées dans ses services cartographiques. Ces outils viennent compléter les systèmes déployés localement et contribuent à une meilleure diffusion des alertes.
Pour accéder aux informations, plusieurs options sont à disposition :
1. Activer le calque
2. Rechercher un incendie spécifique : Tapez le nom de l’incendie ou le mot-clé
3. Appuyer sur la bannière d’alerte : Lorsque l’emplacement d’un incendie chevauche votre zone visible, une bannière s’affiche. Cliquez dessus pour activer le calque.
À noter : Il est nécessaire de zoomer suffisamment sur la carte pour que les informations relatives aux incendies apparaissent.
Les objets connectés représentent un autre maillon essentiel de cette chaîne de détection. Des capteurs installés directement dans les massifs forestiers surveillent en permanence la température, l’humidité, la qualité de l’air ou encore les rayonnements infrarouges. Certains peuvent couvrir jusqu’à une dizaine d’hectares et transmettre immédiatement une alerte au moindre signal anormal.
Embarqués sur des drones ou reliés à des satellites, ces dispositifs permettent d’intervenir bien avant que les flammes ne deviennent incontrôlables. Selon plusieurs spécialistes du secteur, cette détection très précoce peut réduire de manière significative les surfaces détruites.
La lutte contre les feux de forêt entre dans une nouvelle ère. Si aucune technologie ne peut empêcher un incendie de se déclarer, l’association de l’intelligence artificielle, des satellites, des objets connectés et de la modélisation prédictive offre désormais des outils capables de détecter un départ de feu en quelques minutes et d’en anticiper l’évolution. Dans un contexte où les épisodes extrêmes deviennent plus fréquents, ces innovations pourraient jouer un rôle déterminant pour protéger les forêts… mais aussi les populations qui vivent à leur proximité.
L’IA REPÈRE LES PREMIÈRES FUMÉES
L’un des principaux défis reste la détection la plus précoce possible. Plusieurs collectivités françaises s’appuient désormais sur des caméras équipées d’intelligence artificielle capables d’analyser en permanence les massifs forestiers.
L’association Pyronear a ainsi développé un projet open-source capable d’examiner les images toutes les trente secondes afin d’identifier automatiquement les premières colonnes de fumée et d’alerter rapidement les secours. La Sarthe, le Finistère ou encore la Gironde ont déjà déployé plusieurs dizaines de ces caméras connectées pour renforcer leur surveillance.
L’intelligence artificielle ne se limite pas à la détection. Des plateformes comme SecureFire utilisent également des modèles prédictifs pour simuler la progression des flammes en tenant compte du relief, du vent ou de la végétation, offrant aux pompiers une aide précieuse dans leurs décisions.
LES SATELLITES PRENNENT LE RELAIS DEPUIS L’ESPACE
La surveillance ne s’arrête plus au sol. L’Agence spatiale européenne (ESA) multiplie les projets visant à exploiter les données satellitaires pour suivre les incendies quasiment en temps réel. Elle explique d'ailleurs comment la Grèce est devenue le premier pays à déployer une constellation de satellites spécifiquement dédiée à la détection des incendies.
En parallèle, la société allemande OroraTech a lancé en 2026 une constellation de satellites d’imagerie thermique dédiée à la détection des feux de forêt. De son côté, Kinéis s’appuie sur sa constellation IoT satellitaire pour transmettre les données issues de capteurs installés dans des zones isolées, où les réseaux terrestres sont absents.
GOOGLE MISE SUR LES DONNÉES ET L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Google participe également à cette évolution. Depuis quelques années, l’entreprise exploite ses capacités en intelligence artificielle et en cartographie pour améliorer la détection des incendies et fournir des informations en temps réel aux autorités comme au grand public.
Les images satellites, combinées à des modèles d’analyse avancés, permettent de suivre l’évolution des foyers et d’afficher rapidement les zones touchées dans ses services cartographiques. Ces outils viennent compléter les systèmes déployés localement et contribuent à une meilleure diffusion des alertes.
Comment fonctionne le calque “Incendies” ?
Pour accéder aux informations, plusieurs options sont à disposition :
1. Activer le calque
Feux de forêt: dans l'application, il faut cliquer sur l'icône
Calques, puis sélectionnez
Incendies.
2. Rechercher un incendie spécifique : Tapez le nom de l’incendie ou le mot-clé
incendiesdans la barre de recherche, ou encore recherchez le sur la carte.
3. Appuyer sur la bannière d’alerte : Lorsque l’emplacement d’un incendie chevauche votre zone visible, une bannière s’affiche. Cliquez dessus pour activer le calque.
À noter : Il est nécessaire de zoomer suffisamment sur la carte pour que les informations relatives aux incendies apparaissent.
L’IOT SURVEILLE LA FORÊT EN CONTINU
Les objets connectés représentent un autre maillon essentiel de cette chaîne de détection. Des capteurs installés directement dans les massifs forestiers surveillent en permanence la température, l’humidité, la qualité de l’air ou encore les rayonnements infrarouges. Certains peuvent couvrir jusqu’à une dizaine d’hectares et transmettre immédiatement une alerte au moindre signal anormal.
Embarqués sur des drones ou reliés à des satellites, ces dispositifs permettent d’intervenir bien avant que les flammes ne deviennent incontrôlables. Selon plusieurs spécialistes du secteur, cette détection très précoce peut réduire de manière significative les surfaces détruites.
Qu’en penser ?
La lutte contre les feux de forêt entre dans une nouvelle ère. Si aucune technologie ne peut empêcher un incendie de se déclarer, l’association de l’intelligence artificielle, des satellites, des objets connectés et de la modélisation prédictive offre désormais des outils capables de détecter un départ de feu en quelques minutes et d’en anticiper l’évolution. Dans un contexte où les épisodes extrêmes deviennent plus fréquents, ces innovations pourraient jouer un rôle déterminant pour protéger les forêts… mais aussi les populations qui vivent à leur proximité.