Starlink dévoile son antenne V5, deux fois plus sobre mais pas plus rapide
Par Vincent Lautier - Publié le
SpaceX vient de lancer la cinquième génération de son antenne Starlink, et pour une fois la nouveauté ne se joue pas sur le débit. La V5 ne va pas plus vite que la précédente, elle consomme moitié moins d'électricité et pèse deux fois moins lourd. Un choix qui vise clairement les installations coupées du réseau.
Le gros changement de cette V5 tient dans sa consommation. Là où l'ancien kit Standard V4 avalait entre 75 et 100 watts en moyenne, la nouvelle antenne se contente de 35 à 50 watts, soit à peu près la moitié. Pour un usage domestique classique branché sur le secteur, la différence passera presque inaperçue sur la facture. Par contre, pour ceux qui alimentent leur Starlink sur batterie, panneaux solaires ou dans un van aménagé, diviser la consommation par deux change vraiment la donne au quotidien.
SpaceX a aussi mis son antenne au régime. La V5 tombe à 1,1 kilo sur la balance, contre 2,9 kilos pour la V4, ce qui la rend moitié moins lourde et bien plus facile à fixer ou à transporter. Son format se resserre autour de 384 sur 306 millimètres pour à peine 34 d'épaisseur, avec une réduction de surface d'environ 35 pour cent. La marque annonce en prime une meilleure tenue face aux vents violents, de quoi rassurer dans les régions exposées aux tempêtes.
Côté performances pures, il ne faut rien attendre de plus. La V5 plafonne autour de 375 Mbit/s en téléchargement, une valeur quasi identique à celle de la V4, largement suffisante pour du streaming, du jeu en ligne ou de la visio. SpaceX ne communique pas encore le prix du seul matériel V5, alors que l'abonnement résidentiel américain reste affiché à 55 dollars par mois. L'antenne n'est pour l'instant commandable que dans certaines zones des États-Unis, l'offre devant s'élargir au fur et à mesure de la production. En France, rien à l'horizon immédiat, le kit Standard actuel se négociant toujours autour de 349 euros avec un abonnement à partir de 35 euros par mois.
Voir une mise à jour qui assume de ne pas courir après le débit, ça change agréablement des surenchères habituelles. Diviser par deux la consommation et le poids est franchement malin pour tous ceux qui vivent en autonomie, même si l'absence de prix officiel et le lancement réservé aux États-Unis laissent les Français de côté pour un moment.
Une antenne qui mise sur la sobriété
Le gros changement de cette V5 tient dans sa consommation. Là où l'ancien kit Standard V4 avalait entre 75 et 100 watts en moyenne, la nouvelle antenne se contente de 35 à 50 watts, soit à peu près la moitié. Pour un usage domestique classique branché sur le secteur, la différence passera presque inaperçue sur la facture. Par contre, pour ceux qui alimentent leur Starlink sur batterie, panneaux solaires ou dans un van aménagé, diviser la consommation par deux change vraiment la donne au quotidien.
Plus légère, plus compacte, plus résistante au vent
SpaceX a aussi mis son antenne au régime. La V5 tombe à 1,1 kilo sur la balance, contre 2,9 kilos pour la V4, ce qui la rend moitié moins lourde et bien plus facile à fixer ou à transporter. Son format se resserre autour de 384 sur 306 millimètres pour à peine 34 d'épaisseur, avec une réduction de surface d'environ 35 pour cent. La marque annonce en prime une meilleure tenue face aux vents violents, de quoi rassurer dans les régions exposées aux tempêtes.
Même vitesse, disponibilité limitée et prix flou
Côté performances pures, il ne faut rien attendre de plus. La V5 plafonne autour de 375 Mbit/s en téléchargement, une valeur quasi identique à celle de la V4, largement suffisante pour du streaming, du jeu en ligne ou de la visio. SpaceX ne communique pas encore le prix du seul matériel V5, alors que l'abonnement résidentiel américain reste affiché à 55 dollars par mois. L'antenne n'est pour l'instant commandable que dans certaines zones des États-Unis, l'offre devant s'élargir au fur et à mesure de la production. En France, rien à l'horizon immédiat, le kit Standard actuel se négociant toujours autour de 349 euros avec un abonnement à partir de 35 euros par mois.
On en dit quoi ?
Voir une mise à jour qui assume de ne pas courir après le débit, ça change agréablement des surenchères habituelles. Diviser par deux la consommation et le poids est franchement malin pour tous ceux qui vivent en autonomie, même si l'absence de prix officiel et le lancement réservé aux États-Unis laissent les Français de côté pour un moment.