Starlink dévoile son antenne V5, deux fois plus sobre mais pas plus rapide

On en dit quoi ?



Voir une mise à jour qui assume de ne pas courir après le débit, ça change agréablement des surenchères habituelles. Diviser par deux la consommation et le poids est franchement malin pour tous ceux qui vivent en autonomie, même si l'absence de prix officiel et le lancement réservé aux États-Unis laissent les Français de côté pour un moment.