Satellites : Amazon et Apple se mettent d'accord sur le rachat de Globalstar

Qu’en penser ?



Cette acquisition montre surtout qu’Amazon accélère massivement dans la guerre des constellations satellites. Le groupe développe actuellement son propre réseau spatial baptisé Leo , destiné à concurrencer directement SpaceX et son réseau Starlink, mais aussi les futurs projets de connectivité mondiale de Google ou Huawei. Les satellites deviennent désormais stratégiques pour les smartphones, l’Internet mondial, les communications d’urgence, ou encore les futurs objets connectés.



Le plus intéressant dans cette opération n’est peut-être même pas le rachat de Globalstar lui-même. C’est surtout le fait qu’Apple semble désormais considérer la connectivité satellite comme une composante essentielle de l’avenir de l’iPhone. Et avec Amazon désormais dans la boucle, les fonctions satellite des appareils Apple pourraient rapidement devenir beaucoup plus ambitieuses dans les prochaines années.