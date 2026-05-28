Satellites : Amazon et Apple se mettent d'accord sur le rachat de Globalstar
Par Laurence - Publié le
Le secteur du satellite mobile est en train de devenir un nouvel immense champ de bataille technologique. Après des semaines de rumeurs, Amazon a racheté Globalstar, le partenaire historique d’Apple pour les fonctions satellite de l’iPhone et vient de révéler les détails de l'opération.
Le rachat de Globalstar par Amazon a été évalué à environ 11,57 milliards de dollars. L’opération devrait être finalisée en 2027 sous réserve des validations réglementaires. Selon plusieurs documents déposés auprès de la FCC américaine, Amazon prépare l’acquisition complète de Globalstar via une nouvelle structure de fusion. L’opération est loin d’être anodine. Depuis 2022, Apple s’appuie justement sur Globalstar pour alimenter plusieurs fonctions satellite de l’iPhone, notamment SOS d’urgence par satellite, Messages via satellite, Localiser, ou encore l’assistance routière sans réseau.
Or, Apple avait investi près de 1,5 milliard de dollars dans Globalstar afin de financer le développement du réseau satellite utilisé par les iPhone. En échange de cet investissement, elle avait obtenu 20 % du capital, 20 % des droits de vote, et surtout 85 % de la capacité réseau de Globalstar. Elle occupait donc une position extrêmement stratégique dans l’entreprise.
Le rachat par Amazon nécessitait donc des négociations séparées avec Cupertino afin de reprendre cette participation. Et selon les documents publiés, les deux groupes seraient finalement parvenus à un accord.
Concrètement, c’est probablement l’information la plus importante du dossier. Le futur réseau satellite LEO (orbite basse) d’Amazon servira désormais de base aux fonctions satellite de l'iPhone et l'Apple Watch. Les services concernés incluent notamment : Urgences SOS, Messages via satellite, Localiser et Roadside Assistance. Amazon et Apple devraient également collaborer sur de futurs services satellite encore plus avancés.
Pour Apple, cette opération présente plusieurs avantages majeurs. D’abord, la firme récupère probablement beaucoup plus d’argent que son investissement initial dans Globalstar. Mais surtout, elle sécurise un partenariat avec un acteur beaucoup plus puissant financièrement. Amazon dispose d’infrastructures cloud massives, de capacités spatiales gigantesques, et de ressources quasiment illimitées pour accélérer le développement du réseau satellite.
Cette évolution montre aussi à quel point Apple pousse progressivement l’iPhone au-delà du simple smartphone classique. Depuis l’iPhone 14, les fonctions satellite sont devenues un axe stratégique majeur, comme le montrent les spéculations autour d'iOS 27.
Et à terme, elle pourrait proposer une messagerie satellite plus complète, des appels limités, une navigation hors réseau, ou des fonctions de secours avancées. Les dernières rumeurs évoquent déjà l’arrivée future d’Apple Plans via satellite, ou encore du partage de photos par satellite.
Au-delà d’Apple, cette opération illustre surtout une tendance beaucoup plus profonde. Après le cloud, l’intelligence artificielle, les puces, ou les réseaux sociaux, la prochaine grande bataille des géants tech se joue désormais dans l’espace. Car contrôler un réseau satellite mondial pourrait devenir aussi stratégique que contrôler un système d’exploitation, un moteur de recherche, ou une plateforme cloud.
Cette acquisition montre surtout qu’Amazon accélère massivement dans la guerre des constellations satellites. Le groupe développe actuellement son propre réseau spatial baptisé
Le plus intéressant dans cette opération n’est peut-être même pas le rachat de Globalstar lui-même. C’est surtout le fait qu’Apple semble désormais considérer la connectivité satellite comme une composante essentielle de l’avenir de l’iPhone. Et avec Amazon désormais dans la boucle, les fonctions satellite des appareils Apple pourraient rapidement devenir beaucoup plus ambitieuses dans les prochaines années.
Amazon récupère le partenaire satellite d’Apple
Le rachat de Globalstar par Amazon a été évalué à environ 11,57 milliards de dollars. L’opération devrait être finalisée en 2027 sous réserve des validations réglementaires. Selon plusieurs documents déposés auprès de la FCC américaine, Amazon prépare l’acquisition complète de Globalstar via une nouvelle structure de fusion. L’opération est loin d’être anodine. Depuis 2022, Apple s’appuie justement sur Globalstar pour alimenter plusieurs fonctions satellite de l’iPhone, notamment SOS d’urgence par satellite, Messages via satellite, Localiser, ou encore l’assistance routière sans réseau.
Or, Apple avait investi près de 1,5 milliard de dollars dans Globalstar afin de financer le développement du réseau satellite utilisé par les iPhone. En échange de cet investissement, elle avait obtenu 20 % du capital, 20 % des droits de vote, et surtout 85 % de la capacité réseau de Globalstar. Elle occupait donc une position extrêmement stratégique dans l’entreprise.
Le rachat par Amazon nécessitait donc des négociations séparées avec Cupertino afin de reprendre cette participation. Et selon les documents publiés, les deux groupes seraient finalement parvenus à un accord.
Amazon va désormais alimenter les fonctions satellite de l’iPhone
Concrètement, c’est probablement l’information la plus importante du dossier. Le futur réseau satellite LEO (orbite basse) d’Amazon servira désormais de base aux fonctions satellite de l'iPhone et l'Apple Watch. Les services concernés incluent notamment : Urgences SOS, Messages via satellite, Localiser et Roadside Assistance. Amazon et Apple devraient également collaborer sur de futurs services satellite encore plus avancés.
Pour Apple, cette opération présente plusieurs avantages majeurs. D’abord, la firme récupère probablement beaucoup plus d’argent que son investissement initial dans Globalstar. Mais surtout, elle sécurise un partenariat avec un acteur beaucoup plus puissant financièrement. Amazon dispose d’infrastructures cloud massives, de capacités spatiales gigantesques, et de ressources quasiment illimitées pour accélérer le développement du réseau satellite.
L’iPhone devient progressivement un téléphone satellite
Cette évolution montre aussi à quel point Apple pousse progressivement l’iPhone au-delà du simple smartphone classique. Depuis l’iPhone 14, les fonctions satellite sont devenues un axe stratégique majeur, comme le montrent les spéculations autour d'iOS 27.
Et à terme, elle pourrait proposer une messagerie satellite plus complète, des appels limités, une navigation hors réseau, ou des fonctions de secours avancées. Les dernières rumeurs évoquent déjà l’arrivée future d’Apple Plans via satellite, ou encore du partage de photos par satellite.
Au-delà d’Apple, cette opération illustre surtout une tendance beaucoup plus profonde. Après le cloud, l’intelligence artificielle, les puces, ou les réseaux sociaux, la prochaine grande bataille des géants tech se joue désormais dans l’espace. Car contrôler un réseau satellite mondial pourrait devenir aussi stratégique que contrôler un système d’exploitation, un moteur de recherche, ou une plateforme cloud.
Qu’en penser ?
Cette acquisition montre surtout qu’Amazon accélère massivement dans la guerre des constellations satellites. Le groupe développe actuellement son propre réseau spatial baptisé
Leo, destiné à concurrencer directement SpaceX et son réseau Starlink, mais aussi les futurs projets de connectivité mondiale de Google ou Huawei. Les satellites deviennent désormais stratégiques pour les smartphones, l’Internet mondial, les communications d’urgence, ou encore les futurs objets connectés.
Le plus intéressant dans cette opération n’est peut-être même pas le rachat de Globalstar lui-même. C’est surtout le fait qu’Apple semble désormais considérer la connectivité satellite comme une composante essentielle de l’avenir de l’iPhone. Et avec Amazon désormais dans la boucle, les fonctions satellite des appareils Apple pourraient rapidement devenir beaucoup plus ambitieuses dans les prochaines années.