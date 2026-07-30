Le remorqueur spatial censé sauver le télescope Swift a lui-même besoin d'un sauvetage

On en dit quoi ?



C'est quand même une histoire assez cruelle, ce dépanneur envoyé au secours d'un télescope à bout de souffle et qui tombe lui-même en panne à mi-chemin. La logique de la mission tient toujours : 30 millions de dollars pour prolonger de dix ans un instrument qui en vaut 500, le calcul est vite fait. Katalyst a déjà montré qu'elle savait réparer à distance, et ses moteurs au xénon lui laissent de vraies cartes en main. La fenêtre de tir, elle, ne négocie pas : chaque semaine perdue rapproche Swift du point de non-retour.