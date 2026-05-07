SpaceX : un satellite Starlink filme son propre déploiement en orbite
Par Vincent Lautier - Publié le
Michael Nicolls, vice-président de l'ingénierie Starlink chez SpaceX, a posté une vidéo de 3 minutes 30 filmée depuis l'un des 29 satellites lancés depuis la Floride début mai. Les images montrent en accéléré une orbite complète, avec un coucher puis un lever de soleil, et plusieurs autres Starlink qui s'éloignent dans le champ.
La vidéo a été postée sur X en clin d'œil au Star Wars Day, avec un détournement assumé :
Le mode de déploiement est connu mais reste étonnant. Les satellites sont empilés comme un jeu de cartes dans le second étage du Falcon 9. Au moment de la libération, la fusée tourne lentement sur elle-même pour donner à chaque satellite une vitesse légèrement différente. Ce principe simple suffit à les éloigner les uns des autres et à éviter les collisions au moment de la séparation. Les satellites mettent ensuite plusieurs jours à rejoindre leur orbite finale en utilisant leurs propres propulseurs ioniques. La vidéo capture cette phase intermédiaire, juste après l'éjection mais avant la phase de montée.
Avec ce dernier lancement, la constellation Starlink dépasse les 10 300 satellites actifs en orbite basse, soit de très loin la plus grande constellation jamais déployée par un acteur privé. Le rythme est vertigineux : SpaceX a déjà réalisé 53 missions Falcon 9 depuis le début de 2026, dont 43 entièrement dédiées à Starlink. Autrement dit, en quatre mois et demi seulement, c'est près d'un lancement Starlink toutes les 70 heures. La présidente Gwynne Shotwell vise même 140 à 145 lancements Falcon 9 sur l'année complète, ce qui ferait de 2026 l'année record pour SpaceX.
SpaceX a tellement intégré le spatial à son quotidien qu'un train de 29 satellites filmé en 4K finit par ressembler à un simple teaser produit, et c'est franchement impressionnant.
Une vidéo de 3 minutes 30 en orbite
La vidéo a été postée sur X en clin d'œil au Star Wars Day, avec un détournement assumé :
May the @Starlink be with you. Filmée depuis l'un des 29 satellites lancés à bord d'un Falcon 9 le 1er mai depuis la Space Coast en Floride, elle montre en accéléré une orbite complète, avec un coucher puis un lever de soleil dans le cadre, et plusieurs autres Starlink visibles qui dérivent doucement dans le champ. Du déjà-vu pour SpaceX qui partage régulièrement ce genre de plans, mais avec un point de vue inédit cette fois : la caméra n'est plus collée à la fusée, elle est sur un satellite déjà déployé.
Largués comme un jeu de cartes
Le mode de déploiement est connu mais reste étonnant. Les satellites sont empilés comme un jeu de cartes dans le second étage du Falcon 9. Au moment de la libération, la fusée tourne lentement sur elle-même pour donner à chaque satellite une vitesse légèrement différente. Ce principe simple suffit à les éloigner les uns des autres et à éviter les collisions au moment de la séparation. Les satellites mettent ensuite plusieurs jours à rejoindre leur orbite finale en utilisant leurs propres propulseurs ioniques. La vidéo capture cette phase intermédiaire, juste après l'éjection mais avant la phase de montée.
Le cap des 10 300 satellites
Avec ce dernier lancement, la constellation Starlink dépasse les 10 300 satellites actifs en orbite basse, soit de très loin la plus grande constellation jamais déployée par un acteur privé. Le rythme est vertigineux : SpaceX a déjà réalisé 53 missions Falcon 9 depuis le début de 2026, dont 43 entièrement dédiées à Starlink. Autrement dit, en quatre mois et demi seulement, c'est près d'un lancement Starlink toutes les 70 heures. La présidente Gwynne Shotwell vise même 140 à 145 lancements Falcon 9 sur l'année complète, ce qui ferait de 2026 l'année record pour SpaceX.
On en dit quoi ?
SpaceX a tellement intégré le spatial à son quotidien qu'un train de 29 satellites filmé en 4K finit par ressembler à un simple teaser produit, et c'est franchement impressionnant.