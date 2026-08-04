Moscou veut forcer Apple à préinstaller une messagerie qu'elle a elle-même retirée de l'App Store

On en dit quoi ?



C'est assez cocasse de voir un régulateur exiger la préinstallation d'un logiciel dont la distribution est bloquée par des sanctions qu'il ne peut pas lever lui-même. Et la procédure ne changera sans doute rien du tout, faute d'entité locale à poursuivre et de chiffre d'affaires à ponctionner sur place. Elle garde pourtant sa logique. Chaque mois passé sans MAX sur les iPhone russes est un mois où la surveillance des conversations échappe encore à Moscou, et c'est bien le vrai enjeu depuis le blocage de WhatsApp.