Le DMA aurait peu d'impact sur les revenus d'Apple et de l'App Store

Une mise en conformité imposée...

Core Technology Fee

... sans effet secondaires !

Les changements mis en œuvre par Apple pour se conformer à la DMA sont entrés en vigueur au début du mois de mars et les revenus de l'App Store de l'UE ont été de +28 % en mars et de +22 % en avril. Les revenus de mars ont augmenté de 9 % par rapport aux niveaux d'avant la DMA en février et les revenus d'avril ont été de +6 % par rapport à février.

Mais pourquoi ?

L'application des nouvelles normes européennes par Apple comprenait la prise en charge des magasins d'applications tiers :, les changements des CGU pour les développeurs (nouvelles procédures pour la soumission des apps, les liens externes, les paiements in-app, les commissions réduites...).Pour cela, la firme avait du procéder à unCette dernière s’applique par installation et par an, à l'exception des développeurs dont les applications ne dépassent pas le million de premières installations annuelles par an. Sont aussi exonérés les organisations à but non lucratif, les établissements d'enseignement et les entités gouvernementales bénéficiant d'une dispense des frais du programme pour développeurs Apple.Pour ses derniers résultats trimestriels (de janvier à mars 2024), Apple a dévoilé d'excellents chiffres concernant les Services (dont App Store), avec une croissance à deux chiffres (+14,16%) et des revenus 23,867 milliards de dollars. Pour le moment, elle ne semblait pas vraiment touchée par l’application du DMA. Il faut dire que la firme n'était impactée que sur trois semaines.Apparemment, les données sur les revenus de l'App Store européen ne montreraient actuellement aucun changement significatif depuis début mars, bien au contraire !Plusieurs explications pourraient expliquer cette maitrise financière, outre qu'Apple est passée maître dans l'art des flux.par rapport au reste du monde, preuve en est : il n'y a pas assez d'utilisateurs de Message en Europe pour considérer Cupertino comme un Gatekeeper.La firme californienne a modifié ses CGV en conséquence, en introduisant la fameuse CTF ou ende telle manière à ce que ces derniers soient compliqués à créer (il y en a moins de cinq). Et finalement ce serait plus complexe et cher pour un développeur.Enfin(au niveau des programmes à installer sur son iPhone à plus de 1000 euros ou encore au niveau des paiements). En effet, ces derniers ne sont pas garantis par Apple en cas de problèmes avec les magasins tiers.