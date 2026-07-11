Musk pousse les ingénieurs Tesla vers son IA Grok, qu'il admet pourtant moins bonne que Claude

On en dit quoi ?



Économiser sur la facture d'IA, ça se défend très bien quand une boîte dépense sans compter. Le problème, c'est qu'ici l'économie tombe pile sur les concurrents et épargne le produit maison. Demander à ses meilleurs ingénieurs d'utiliser un outil qu'on reconnaît soi-même comme inférieur, juste parce qu'il porte notre logo, c'est un peu casse gueule.