Le DMA qui a ouvert votre iPhone en Europe est devenu une cible dans la guerre commerciale de Trump
Par Vincent Lautier - Publié le
Les boutiques d'applications alternatives, l'écran qui vous laisse choisir votre navigateur, les paiements hors App Store, toutes ces libertés arrivées sur l'iPhone européen tiennent à une seule loi, le DMA. Et cette loi est désormais dans le viseur de vingt-cinq élus américains qui veulent que Donald Trump riposte contre Bruxelles à coups de droits de douane.
Ces vingt-cinq parlementaires, tous républicains dont sept siégeant à la sous-commission du commerce de la Chambre des représentants, ont écrit à Trump pour l'accuser de mener une politique d'extraction économique contre les entreprises américaines à travers sa réglementation numérique. Leur idée tient en une ligne. Ils veulent pousser le président à dégainer la Section 301, un vieil outil commercial de 1974 qui autorise les États-Unis à imposer des taxes en représailles d'une concurrence jugée déloyale, ce qui ferait de la tech européenne une simple carte à jouer dans un bras de fer douanier bien plus large que le seul numérique.
Le Digital Markets Act range six géants dans la catégorie des contrôleurs d'accès, Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft et Booking, et leur impose des règles strictes pour les empêcher d'écraser la concurrence. Et Bruxelles a la main lourde. Apple a écopé de 500 millions d'euros au printemps 2025, pour avoir empêché les développeurs de renvoyer leurs clients payer ailleurs que sur l'App Store, quand Meta ramassait 200 millions à cause de son fameux payer ou accepter la pub. Google devrait passer à la caisse à son tour dans les prochains jours. Ce qui agace le plus les élus, c'est de voir Temu et AliExpress, les mastodontes chinois du commerce, passer entre les gouttes du statut de contrôleur d'accès quand leurs propres géants morflent.
Et pour nous, tout est là. Le DMA que Washington déteste tant, c'est celui qui a obligé Apple à entrebâiller son iPhone chez nous à partir de 2024, avec des ouvertures que bien des pays aimeraient avoir. Que Trump durcisse le ton et fasse du dossier un vrai conflit commercial, et ces libertés toutes fraîches pourraient se retrouver marchandées en coulisses, lâchées contre un apaisement sur d'autres taxes. Le vernis technique cache mal une bataille de pouvoir dont l'utilisateur risque de faire les frais.
Une loi taillée pour le consommateur européen qui devient une arme dans une bagarre entre Washington et Bruxelles, on aura tout vu. Que les élus défendent leurs champions, rien de plus normal, mais taxer le DMA d'attaque anti-américaine est un raccourci commode, parce que ce texte sanctionne des pratiques avant tout. La pression grimpe sérieusement, et les quelques libertés qu'on a gagnées sur nos iPhone risquent maintenant de servir de jeton dans une partie de poker douanière.
Une loi européenne devenue munition politique
Ces vingt-cinq parlementaires, tous républicains dont sept siégeant à la sous-commission du commerce de la Chambre des représentants, ont écrit à Trump pour l'accuser de mener une politique d'extraction économique contre les entreprises américaines à travers sa réglementation numérique. Leur idée tient en une ligne. Ils veulent pousser le président à dégainer la Section 301, un vieil outil commercial de 1974 qui autorise les États-Unis à imposer des taxes en représailles d'une concurrence jugée déloyale, ce qui ferait de la tech européenne une simple carte à jouer dans un bras de fer douanier bien plus large que le seul numérique.
Des gendarmes et des amendes qui font grincer des dents
Le Digital Markets Act range six géants dans la catégorie des contrôleurs d'accès, Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft et Booking, et leur impose des règles strictes pour les empêcher d'écraser la concurrence. Et Bruxelles a la main lourde. Apple a écopé de 500 millions d'euros au printemps 2025, pour avoir empêché les développeurs de renvoyer leurs clients payer ailleurs que sur l'App Store, quand Meta ramassait 200 millions à cause de son fameux payer ou accepter la pub. Google devrait passer à la caisse à son tour dans les prochains jours. Ce qui agace le plus les élus, c'est de voir Temu et AliExpress, les mastodontes chinois du commerce, passer entre les gouttes du statut de contrôleur d'accès quand leurs propres géants morflent.
Ce que vous risquez vraiment de perdre
Et pour nous, tout est là. Le DMA que Washington déteste tant, c'est celui qui a obligé Apple à entrebâiller son iPhone chez nous à partir de 2024, avec des ouvertures que bien des pays aimeraient avoir. Que Trump durcisse le ton et fasse du dossier un vrai conflit commercial, et ces libertés toutes fraîches pourraient se retrouver marchandées en coulisses, lâchées contre un apaisement sur d'autres taxes. Le vernis technique cache mal une bataille de pouvoir dont l'utilisateur risque de faire les frais.
On en dit quoi ?
Une loi taillée pour le consommateur européen qui devient une arme dans une bagarre entre Washington et Bruxelles, on aura tout vu. Que les élus défendent leurs champions, rien de plus normal, mais taxer le DMA d'attaque anti-américaine est un raccourci commode, parce que ce texte sanctionne des pratiques avant tout. La pression grimpe sérieusement, et les quelques libertés qu'on a gagnées sur nos iPhone risquent maintenant de servir de jeton dans une partie de poker douanière.