Le DMA qui a ouvert votre iPhone en Europe est devenu une cible dans la guerre commerciale de Trump

On en dit quoi ?



Une loi taillée pour le consommateur européen qui devient une arme dans une bagarre entre Washington et Bruxelles, on aura tout vu. Que les élus défendent leurs champions, rien de plus normal, mais taxer le DMA d'attaque anti-américaine est un raccourci commode, parce que ce texte sanctionne des pratiques avant tout. La pression grimpe sérieusement, et les quelques libertés qu'on a gagnées sur nos iPhone risquent maintenant de servir de jeton dans une partie de poker douanière.